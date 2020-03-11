客觀來說，台灣土地主權屬於戰勝日本的美軍和盟國，依國際法，美國沒有再次收買台灣的道理，但是，為了保護台灣免於被中共統治，美國其實可以支持台灣用公投決定自己的命運，並且把「同意台灣變成美國一州」，列入公投項目。圖／民報合成

美國若不願看到台灣淪為共產擴張的犧牲品，最簡單的方法不是買下台灣，而是支持台灣在聯合國監督下，進行主權歸屬公投。

最近台灣美國商會會長海爾，在 TACC官網上刊登一篇給川普的公開信，信中說，「如果川普考慮買下丹麥所屬的大島，格陵蘭，倒不如買下台灣，因為台灣在諸多領域的成就，人民教育及民主素養，都可以使美國更加壯大，如果不願意買，也應該給台灣特別貿易權利，以及給台灣人自由移民美國的選擇」，海爾的信中強調，中共對台灣進行慢慢蠶食的併吞方式，已經控制四成台灣的貿易，並且收買台灣親共人士及政治人物，滲透台灣很多階層，透過網路報紙控制言論自由，可以看出，海爾對台灣未來充滿悲觀，他說，如果中共有一天全面掌握台灣，將是美國和自由世界的傷害。

美國的確擔心台灣在中共壓力下投降，所以，在軍事或通過各種法案，力挺台灣，但是，美國礙於美中關係法，又無法對中共翻臉，其中很大因素是不想掀起戰爭，即便美中貿易戰爭，已經使兩國關係惡化，但是，尚未走到最後一步的完全脫鉤，所以，也無法在這個時候，推翻美中建交公報，轉而支持台灣獨立建國，或者直接與台灣建交。

台籍菁英認為戰後台灣應回歸中國

當然，美國的觀望，最大的因素還是在於台灣的民意，美國在戰後對於中國政策的制定，一直擺盪在國共之間，1945年，二戰剛結束，美國的確希望中國可以建造一個兩黨競爭的民主政體，當時，美國先遣部隊在台灣社會，進行非正式民意調查，大多數台灣籍社會菁英認為，戰後台灣應該回歸中國統治，這項決定葬送了台灣獨立建國的出路，「詳見喬治柯爾，被出賣的台灣」。

韓戰之後，美國為了圍堵中共紅色擴張，暫時隱忍了反民主的國民黨政府，在台灣實施軍事戒嚴統治，台灣人權被壓抑，卻相對創造穩定的社會，給予台灣經濟發展的沃土，於是，中華民國死後重生，變成島上人民維持現狀的認同公約數，乃至於90年代的民主化運動，也無法撼動這種矛盾的非正常國家現狀，當然，多數人已經理性知道，中華民國在國際上並非主權國家，台灣國家也尚未建立，在反對中國的民意下，獨立建國的意志仍未大量上升，這才是台灣最大隱憂。

中國內戰期間，美國基於關心中國的未來社會穩定，介入處理國共政黨理念上分歧，可惜，幾經調停，還是無法避免內戰，當時，多數美國人支持同屬基督信仰的國民黨強人蔣介石，也相信美國支持的國民黨會從內戰勝出，最終，台灣會被國民黨代表的中國合法治理，沒想到最後的結果卻是完全翻盤，國民黨失去中國，也導致台灣在最後的「解殖運動」中缺席，主權地位的討論提案，長期被聯合國凍結，今天台灣身分上「似國非國」，客觀來說，土地主權還是屬於戰勝日本的美軍和盟國，依國際法，美國沒有再次收買台灣的道理，但是，為了保護台灣免於被中共統治，美國其實可以支持台灣用公投決定自己的命運，並且把「同意台灣變成美國一州」，列入公投項目。

推動台灣建州運動，始於1994年，一群以台美人周威霖為首的「51俱樂部」，意思就是推動台灣被納入美國第51州，這項運動與先前斂財為主，遭受取締的「台灣政府」理念並不相同。

1996年，第一次台海危機，導致很多中產階級台灣人蜂擁離境，尋找第三國棲身，與其台灣人個尋生路，還不如推動「建州運動」，合法進入美國保護，但是，這項運動在當時並沒有受到多數台灣人認同。

「51俱樂部」認為，推動台獨運動是台灣有志之士，一輩子的追求，但是，只要顧慮可能引發戰爭，就無法讓多數台灣人支持，就算目前台灣人認同，已經高達80%以上，心理上支持獨立，也是多數台灣人的想法，可惜心理和實際差距甚大，但是，納入美國一州的運動，衝擊較小，只要國際監督下的公投就可完成，而且，美國基於民主國家的信念，就算有一天，台灣人決定脫離美國，自己建國，阻礙也比較小，所以，呼籲美國買台灣，還不如支持台灣建州運動，公投納入美國聯邦，比較實際。