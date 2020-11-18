作者認為，現今川普所打的這場硬仗，絕不止是總統大位，更是在意識的鬥爭中，牽動著人類未來的命運！示意圖／民報資料照

最該相信奇蹟的台灣卻在美國人民百萬大遊行挺川並反選舉舞弊的同時，發出了支持拜登——也就是極左共產主義的同路人的正式聲明！真教我這個生自台灣的情何以堪！

要不是川普，台灣能在瘟疫肆虐下還有傲世的經濟成長？要不是川普，台灣能在中共窮兇惡極地張牙舞爪下，得以安居樂業？

在川普為普世價值孤軍奮戰之際，不思回報相助，反而反咬一口！說難聽了，簡直無恥！

我深知，小英政府不代表大多數民意。但政府言論關乎台灣全體人民的安危與福祉，作為海外台人，我不得不問：

1.台灣政府恭賀拜登當選，就已是政治表態，請問站在拜登這位與中共剪不斷理還亂的一邊，對台灣前途有利？

2.在川普團隊還在大打選戰官司，美國大選還沒正式結束之際，就輕易地相信拜登團隊與主流媒體片面宣稱當選，而唐突冒然地選邊，只顯示：a.政府團隊對訊息掌握與研判的貧乏與失準；b.小英本人缺乏對局勢走向的洞見與貫徹信念的魄力。小英向來不以此見長，因此遠遠不及前李總統的胸襟與眼光。他在台灣情勢比目前更為危急嚴峻之時，提出「戒急用忍」，從而開拓了台美日中的另一番格局，奉勸小英及其政府團隊好好深思其中妙意！

親愛的台灣人民，

千萬不要被主流媒體與社交網路媒體所困惑，台灣從紅色滲透與選舉舞弊的經驗足以警醒人民的覺察！川普所對抗的是遠為詭譎複雜的情勢，因為美國畢竟是世界第一大國，其中的利益牽扯千頭萬緒，而今在諸多真相被不斷揭露之際，台灣人民所該做的，是謹守內心的道德底限，靜觀大選的結局，然後選擇。

我可以自信地預言，川普必勝，拜登必敗！君不見美國才舉行的百萬遊行所反應的民意?！更遑論愈來愈多的真相被不斷揭露，其中錢權糾葛，令人啞口結舌，水深如海的綿密網絡，也叫人瞠目搖頭。所以川普所打的這場硬仗，絕不止是總統大位，更是在意識的鬥爭中，牽動著人類未來的命運！

台灣，不得不選邊，不僅是因為撮爾島國，過河小卒，更是為了每個個體的自身前途。

自由與桎梏，民主與專制，這選擇應是清楚的。川普與拜登，前者與後者，這區別也應是清楚的。

川普在2016年打贏了一場不可能的選戰，執政4年，信守承諾，在驚濤駭浪的詭變世局中，縱橫裨閤，能攻能守，交出亮眼的經濟外交成績，具有千夫所指吾亦往也的洞察與魄力。川普真英雄也。

台灣人民，

在你們參與的各種街頭抗議中，你們最了解什麼叫做不作沈默的大眾！千萬不要以為美國大選不關己事，大大相關。

它關係這全體人類的命運！

如果你作了選擇，請不要沈默！至少發聲，讓你的政府知道你的選擇。

我對台灣人民理性選擇的信心還是有的！