今日（13日）上午，福和會成員在理事長林逸民醫師的率領下，共十七位成員一同前往設於台北賓館的李前總統追思會場，表達感念李前總統對台灣民主的貢獻。

前總統李登輝先生於7月30日晚間過世，享耆壽98歲，李前總統在黨國時代擔任總統，卻一手規畫台灣的民主化進程，完成首次政黨輪替，將政權交接給反對黨，開啟台灣的民主時代。政黨輪替的過程中，台灣沒有經歷大部分國家民主化過程中大多會經歷的動亂或甚至內戰，甚至李前總統執政期間台灣經濟仍持續成長，世人稱為「寧靜革命」，這樣的民主奇蹟，將留名於人類歷史，更是李前總統為全體台灣人立下的最大功勞。

福和會表示，該會與李登輝前總統有相當深遠的關係，創會推手李席舟長老，在倡議發起階段，曾經偕同美國友人葉望輝先生以及福和會創始成員，共同前往翠山莊向李前總統請益。李前總統對於福和會有志於建立台灣民間與美國保守價值組織交流聯絡管道，感到相當振奮，認為台灣的確需要與美國保守派更緊密連結，因此對福和會的創立給予肯定與大力支持，李前總統的指導與鼓勵，是福和會之所以能成立的重要因素。



理事長林逸民帶領福和會成員獻花鞠躬。圖／福和會

今日（13日）上午福和會成員在理事長林逸民醫師的率領下，共十七位成員一同前往設於台北賓館的李前總統追思會場，表達感念李前總統對台灣民主的貢獻，以及對福和會的諄諄教誨，並由林逸民於留言牆留下對李登輝前總統的致意：

「榮歸天家，台灣民主之父。」



理事長林逸民代表福和會於留言牆留下「榮歸天家，台灣民主之父」。圖／福和會



福和會成員今日前往台北賓館悼念李登輝前總統。圖／福和會