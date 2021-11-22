林彪（左）在1971年9月13日上三叉戟飛機逃亡，飛機在蒙古墜毀。圖／1966年林彪和毛澤東。擷自維基百科，公有領域

六、中共窮途末路，被逼另謀出路（1971～1980）

九大的「團結」與「勝利」大會只是曇花一現。江青與林彪誰才是毛澤東真正接班人終須一鬥，毛澤東自然站在江青一邊。因此毛在清除林彪軍師陳伯達後，批判陳的天才論，再反對林彪奉送給毛澤東「四個偉大」的稱呼。1967年毛澤東甘之如飴，到1970年才反對，可謂欲加之罪了。

1971年毛南巡製造林彪謀反的輿論的另一理由是林彪主張恢復國家主席，雖然林主張由毛出任，但毛認為是林自己想做。林的老婆葉群與兒子林立果（空軍作戰部副部長）可是耳聰目明知道毛要清算他們了，夾著林彪在1971年9月13日上三叉戟飛機逃亡。但是飛機在蒙古墜毀，可謂折戟沉沙。雖然毛澤東不必自己出手殺人，但是接班人「叛國投敵」還得解釋一番。當局發表文革初期毛澤東從湖南給江青寫的信，表示對林彪的不信任，以示他的英明預見。然而為何還把他定為接班人而越描越黑。

林彪集團留下的《五七一工程紀要》被拿出來批判，民眾反而從這反面教員中產生了反毛的共鳴，尤其說毛利用紅衛兵後又將他們變相勞改，以及不折手段的黨內鬥爭。毛江集團以「形左實右」來批林批孔批周公（恩來），並且以古喻今，吹捧劉邦（毛）與呂后（江青），反使自己更加孤立。

毛因深受刺激中風，周恩來又患癌症，於是毛啟用鄧小平，鄧也以「永不翻案」騙毛，出任副總理並住處軍務。毛澤東加速聯美抗蘇步伐以穩住國內外局勢。1972年美國總統尼克森訪問中國，再以熊貓外交拉攏美歐日的西方民主國家。

為了聯美抗蘇，毛澤東做出「開放」的姿態，允許1949年後大量回國的東南亞僑生出境，並且大事統戰旅居美歐日的華人。楊振寧、李政道、韓素英之類名人絡繹到北京，吹捧中共以換取他們家屬享有特權。

然而時不我予，毛澤東、周恩來健康迅速惡化，黨內變成江青與鄧小平的直接對壘。江青聲嘶力竭維護文革成果，但有關江青真真假假新舊緋聞到處流傳，還有對美國作家談話的「紅都女皇」事件，嚴重損害毛、江形象，人們同情周恩來、鄧小平、林彪。1976年1月周恩來去世，毛沒有出席追悼會，文革派壓制追悼活動，終於爆發「四五天安門事件」，怨氣直指秦皇毛澤東。

此時毛澤東的最高指示只能由貼身秘書張玉鳳與侄兒毛遠新根據毛的嘴唇蠕動來判斷他在說什麼。最高指示一面批判鄧小平靠不住，發動反擊右傾翻案風，一面把公安部長華國鋒提拔為總理與中共中央第一副主席而確定為毛的接班人。

7月27日唐山大地震，毛澤東相信天人感應，受到沉重打擊而苟延殘喘，9月9日終於一命嗚呼。生前兩大遺憾是沒能結束文革與解放台灣。華國鋒身為總理再接任黨主席、中央軍委主席，並且違反毛澤東20年前意願決定保留毛屍，並且建造毛澤東紀念堂來安放臘肉。

為了掩飾毛澤東的嗜殺權鬥，中共把毛澤東發動與操控文革的一系列指示說成是「無產階級專政條件下繼續革命的理論」，還吹捧毛澤東思想是馬列主義頂峰，也的確到了頂峰以後就窮途末路了。

在老幹部策動下，10月6日華國鋒連同中辦主任汪東興、實際主持軍委的葉劍英發動活捉江青、王洪文、張春橋、姚文元四人幫的政變。為了讓政變取得合法性，公佈毛澤東給華國鋒「你辦事，我放心」的紙條而成為笑談。「四人幫」的稱號也隨著毛澤東一些批示「出土」而大事批判，但是大家都知道真正的幫主就是毛澤東。

鄧小平也不失時機寫兩封信給華國鋒，聲稱「華國鋒同志是最適合的毛主席的接班人，就年齡來說可以使無產階級領導的穩定性至少可以保證十五年或二十年之久」，並且高呼「以華主席為首的黨中央萬歲」！

被毛澤東打倒的老幹部在胡耀邦努力下紛紛平反與復出，包括被打成61人叛徒集團的主要人物薄一波，鄧小平也恢復原先職務。接下來胡耀邦發動實踐是檢驗真理唯一標準的大辯論，批判華國鋒的「兩個凡是」（凡是毛主席作出的決策，我們都堅決維護；凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循），從而得以解放更多幹部與提升鄧小平職務，並且打破鎖國政策。

1978年鄧小平以訪問美國與1979年發動懲罰越南戰爭確定親美路線，並且奪取軍委控制權。華國鋒被迫先後辭去總理與中共中央主席兼中央軍委主席職務。鄧小平對華國鋒的15到20年保證5年便翻盤。

由於鄧小平顯示親美立場，美國在1979年元旦與中國建交而與台灣的中華民國斷交。中國的人大常委會也發表告台灣同胞書對台灣進行統戰分化，但台灣不為所動。

1979年12月召開十一屆三中全會，否定階級鬥爭為綱，否定文革，對毛澤東要一分為二，恢復所謂馬列主義路線。此時文革被形容為「十年浩劫」，導致經濟頻臨破產邊緣。但是文革死了多少人，中共一直不肯公佈。葉劍英在內部講話中說死了兩千萬人，應該太誇大；10億人口中有1億受到衝擊應是真的，一批開國元勳、著名專業人士被鬥死或自殺。

1980年開始電視直播對四人幫的審訊，其中張春橋一言不發以示抗議；江青則公開聲言：「我是毛主席的一條狗，叫我咬誰就咬誰。」人們都知道真正的幫主缺席審判。這時的中共對自己還有一些信心，認為改革開放是得民心的。越到後來卻越是黑箱作業，再度靠謊言來維持統治了。



1978年鄧小平（右2）以訪問美國與1979年發動懲罰越南戰爭確定親美路線，並且奪取軍委控制權。圖／擷自維基百科，公有領域