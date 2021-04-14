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每日國際焦點

日本計畫過濾後釋出福島輻射水，美國支持。

原本川普時代計畫撤出3.6萬駐德美軍中的1.2萬，拜登政府新任國防部長奧斯汀表示，不但不撤軍還將加派500人。

埃及扣留長賜輪要求日本正榮汽船付出高額賠償。

伊朗開始生產60%濃縮鈾。

中國

對螞蟻集團的加強監管使投資人失去興趣IPO蒙塵。

日本

計畫過濾後釋出福島輻射水，美國支持。

提議德國艦隊前來亞洲時，與德國聯合軍事演習。

菲律賓

召見中國大使抗議中國船隻入侵海域。

印度

原為疫苗出口大國，因疫情嚴重，尋求進口輝瑞、嬌生、莫德納疫苗。並核准俄國史普尼克V疫苗。

最大民營港口營運企業，阿達尼港口和經濟特區有限公司，因與緬甸軍方往來，遭道瓊指數踢出永續指數成分。

澳洲

出現第2例阿斯特捷利康疫苗血栓案例。

巴基斯坦

伊斯蘭激進分子抗爭造成警方1死40傷。

烏克蘭

外長呼籲北約與西方國家快速行動以避免烏俄衝突。

德國

原本川普時代劑畫撤出3.6萬駐德美軍中的1.2萬，拜登政府新任國防部長奧斯汀表示，不但不撤軍還將加派500人。

法國

達梭敦促德國支持空中巴士製造次世代戰機。

美國

諾瓦瓦克斯表示原料供應短缺影響疫苗產能。

德州石油產出因疫情等影響大減，過去興建的油管逐漸空置。

繪圖晶片大廠輝達受益於資料中心與比特幣挖礦需求，第一季營收將超過之前財測的53億美元。

墨西哥

30名陸戰隊員因涉嫌於2014年非法羈押危害人權而被捕。

聖文森

蘇弗里耶爾火山爆發第5天大噴發。

埃及

扣留長賜輪要求日本正榮汽船付出高額賠償。

伊朗

開始生產60%濃縮鈾。

黎巴嫩

總統不肯以總統權限通過與以色列之間的海事談判結果，表示要由過度內閣通過。

蘇丹

將派出首個使節團前往以色列。

查德

利比亞叛軍攻擊邊界哨所。

民主剛果

總理宣布新內閣，完成總統強化權力排除前總統勢力。

戈馬族群衝突10死34傷。

布吉納法索

前總統獨裁者布萊斯·孔波雷遭控於1987年政變中謀殺其上一任。

福和會官方網頁：www.fratwn.org