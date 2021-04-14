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每日國際焦點
日本計畫過濾後釋出福島輻射水，美國支持。
原本川普時代計畫撤出3.6萬駐德美軍中的1.2萬，拜登政府新任國防部長奧斯汀表示，不但不撤軍還將加派500人。
埃及扣留長賜輪要求日本正榮汽船付出高額賠償。
伊朗開始生產60%濃縮鈾。
中國
對螞蟻集團的加強監管使投資人失去興趣IPO蒙塵。
日本
計畫過濾後釋出福島輻射水，美國支持。
提議德國艦隊前來亞洲時，與德國聯合軍事演習。
菲律賓
召見中國大使抗議中國船隻入侵海域。
印度
原為疫苗出口大國，因疫情嚴重，尋求進口輝瑞、嬌生、莫德納疫苗。並核准俄國史普尼克V疫苗。
最大民營港口營運企業，阿達尼港口和經濟特區有限公司，因與緬甸軍方往來，遭道瓊指數踢出永續指數成分。
澳洲
出現第2例阿斯特捷利康疫苗血栓案例。
巴基斯坦
伊斯蘭激進分子抗爭造成警方1死40傷。
烏克蘭
外長呼籲北約與西方國家快速行動以避免烏俄衝突。
德國
原本川普時代劑畫撤出3.6萬駐德美軍中的1.2萬，拜登政府新任國防部長奧斯汀表示，不但不撤軍還將加派500人。
法國
達梭敦促德國支持空中巴士製造次世代戰機。
美國
諾瓦瓦克斯表示原料供應短缺影響疫苗產能。
德州石油產出因疫情等影響大減，過去興建的油管逐漸空置。
繪圖晶片大廠輝達受益於資料中心與比特幣挖礦需求，第一季營收將超過之前財測的53億美元。
墨西哥
30名陸戰隊員因涉嫌於2014年非法羈押危害人權而被捕。
聖文森
蘇弗里耶爾火山爆發第5天大噴發。
埃及
扣留長賜輪要求日本正榮汽船付出高額賠償。
伊朗
開始生產60%濃縮鈾。
黎巴嫩
總統不肯以總統權限通過與以色列之間的海事談判結果，表示要由過度內閣通過。
蘇丹
將派出首個使節團前往以色列。
查德
利比亞叛軍攻擊邊界哨所。
民主剛果
總理宣布新內閣，完成總統強化權力排除前總統勢力。
戈馬族群衝突10死34傷。
布吉納法索
前總統獨裁者布萊斯·孔波雷遭控於1987年政變中謀殺其上一任。
福和會官方網頁：www.fratwn.org