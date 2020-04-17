民進黨上台之後，馬英九一路與政府唱反調。從武漢撤僑時，只接有台灣國籍者，馬英九卻主張非台灣國籍者，只要對方有這種需求，基於人道，應該一起撤。撤僑當然只撤自己的人，怎麼可能撤外人。圖/取自馬英九臉書

民進黨上台之後，馬英九一路與政府唱反調，最近有關紓困問題，馬英九頻嗆紓困要發放現金，事實上執政黨都已將這些議題考慮過，基本原則是紓困發現金，振興才加碼酷碰，紓困跟振興有不同的先後順序，現金跟酷碰券的發放也有不同的功能。等到疫情緩和後，會規劃發放多種消費折扣券，刺激景氣，協助產業可以重上軌道。

馬英九嗆執政黨不是始自今日，中國剛出現武漢肺炎時，台灣政府第一個反應是口罩禁止出口，馬英九等統派人士立即劇烈抨擊，甚至於有人罵行政院長蘇貞昌為狗官。依他們主張，應該立即贈送中國口罩，他們只知道中國需要口罩，就是不考慮台灣是否需要？台灣有否能力支援中國？

事實上台灣的口罩自己使用都有問題，不要說支援別人，幸好這一段期間不是馬英九執政，否則口罩就出問題。台灣的口罩沒有出問題是台灣政府祭出三個步驟：第一，禁止口罩出口; 第二，增加生產，相關人員熱心配合，使增產速度遠比預期快; 第三，推動配給制度，避免有人囤積。若是馬英九執政時期發生類似病毒，有可能如此處理嗎？

一般統派人士只關心中國，不考慮台灣，只是他們不清楚台灣是否有能力支援中國。馬英九曾經掌過舵，應該了解台灣口罩絕大部分從中國進口，只可能中國支援台灣，怎麼可能台灣支援中國？事後大家很清楚，幸好禁止口罩出口，否則台灣就難度困境。一般人不清楚實況情有可原，曾經執政的馬英九怎麼不清楚？

台灣政府從武漢撤僑時，只接有台灣國籍者，馬英九卻主張非台灣國籍者，只要對方有這種需求，基於人道，應該一起撤。撤僑當然只撤自己的人，怎麼可能撤外人，最重要的是台灣防疫容量有限，為台灣人防疫還可以挑得起，若連非台灣人也加進來，必定決堤。一般人不了解情有可原，馬英九當過總統，怎麼可能連基本常識也不懂？

有人認為馬英九的問題出在笨，都可以將鹿茸說成鹿耳中的毛，不了解台灣防疫的容量以及國際慣例是很可能，或許他真的是笨，未必是惡。事實上依馬英九的習性分析，他未必是笨，而是刻意顛倒是非，例如他極力主張以核養綠，所以用盡手段逼迫民進黨啟動核四廠。一般民眾或許誤以為他真的推動以核養綠，事實上他是在推動政治鬥爭，別忘了核四廠就是馬英九封存的。

馬英九執政期間核四廠的建造幾近完工，若真的要以核養綠，馬英九執政時代就該啟動，馬英九不只沒有啟動核四，卻將它封存，等民進黨執政時，用盡辦法逼民進黨啟動核四，是甚麼心態？十七年前發生中國肺炎（SARS）時，他封了和平醫院，還製造了幾條命案，目前出現武漢肺炎時，他卻力主開放，是何居心？

一般人只知道毒品會上癮，事實上權力一樣會上癮，人進棺材以前最放不開的就是權力。沒有嚐過權力滋味的人很難了解權力會上癮，馬英九卸任總統後頓失權力，真的很難活下去，因而在政壇上橫衝直撞，意圖再建立權力王國。