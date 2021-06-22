●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

美國、英國、歐盟進一步制裁白俄羅斯，並與加拿大共同要求白俄調查5月的攔機事件。

法國普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區的綠黨候選人退出，將促使左派選民投給中右派共和黨候選人Renaud Muselier，使得雷朋的極右派政黨國民聯盟要奪下第一個大區將相當困難。

西班牙首相 Pedro Sanchez表示政府將特赦9名在監的加泰隆尼亞獨立領袖，希望與加泰隆尼亞尋求和解。

以色列國防部與Elbit表示正在發展空中雷射武器，以擊落無人機與其他飛行目標。原型將在2025年完成。

日本

經濟產業大臣梶山弘志於東協線上會議，承諾提供100億美元，資助亞洲減碳計畫。

允許東京奧運場館入場人數上限1萬人。

北韓

美國東亞暨太平洋事務助理國務卿以及對北韓特別代表金星容，抵南韓訪問5天，表示期待與北韓的對話很快能有正面反應。

中國

打擊比特幣造成比特幣下跌。

央行要求中國建設銀行、支付寶將強打擊比特幣交易。

中國農業銀行將依中國央行指示打擊比特幣交易與挖礦。

美國商務部撤回川普時代對抖音、微博的制裁。

聯合國人權事務高級專員 Michelle Bachelet 表示希望今年前往中國調查維吾爾人權問題。

習近平祝賀伊朗新總統當選。

廣東疫情擴散到東莞。

香港蘋果日報將於23日關閉。

印度

計畫逐步提升汽油混合酒精比例，將可能造成全球糖價上漲。

印尼

桑義赫群島縣副縣長Helmud Hontong在6月9日於南蘇拉威西省首府望加錫哈桑丁蘇丹國際機場身亡，警方調查死因，環保團體懷疑與他反對金礦開發有關，加拿大Baru金礦公司嚴正否認。

菲律賓

總統杜特蒂威脅將逮捕拒打疫苗者關進大牢。

柬埔寨

4名環保運動者記錄汙水傾倒之後，遭逮捕並已侮辱國王、陰謀叛變起訴。

泰國

曼谷昭披耶河畔的水門寺自2017年起興建69公尺高大佛像，原定2021年完工，因疫情推遲到2022年。

緬甸

歐盟對緬甸官員與企業進行第三輪制裁。

英國進一步制裁緬甸。

澳洲

前副總理Barnaby Joyce在國家黨內擊敗對手成為新黨魁，在聯合政府中將再度擔任副總理。

英國

首相強生表示要運用英國科技發展協助提升公共利益。英國預計至2027年將研發經費提升至GDP的2.4%。

法國

普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區的綠黨候選人退出，將促使左派選民投給中右派共和黨候選人Renaud Muselier，使得雷朋的極右派政黨國民聯盟要奪下第一個大區將相當困難。

自2020年10月30日關閉的巴黎迪士尼樂園，17日重新開放。

德國

自由民主黨表示9月大選後將不會與綠黨組聯合政府，使得綠黨要能執政更為困難。

西班牙

首相 Pedro Sanchez表示政府將特赦9名在監的加泰隆尼亞獨立領袖，希望與加泰隆尼亞尋求和解。

瑞典

總理Stefan Lofven遭不信任投票倒閣。

俄羅斯

國安會秘書長Nikolai Patrushev接見緬甸軍政府領袖敏昂萊，承諾加強兩國關係。

白俄羅斯

美國、英國、歐盟進一步制裁白俄羅斯，並與加拿大共同要求白俄調查5月的攔機事件。

亞美尼亞

總理Nikol Pashinyan的執政黨在大選中勝選保住總理位置。

美國

聯邦航空總署與美國空軍簽署協定，未來將統一對太空航空的管理規則以利太空航空發展。

暴風雨及龍捲風侵襲芝加哥，2.2萬戶斷電。

21日加州里奇蒙發生槍擊案3死4傷，警方追緝嫌犯中。

熱帶風暴Claudette在阿拉巴馬州造成路面淹水車禍13死，轉往南北卡。

墨西哥

總統 Andres Manuel Lopez Obrador 要求聯邦調查19日發生的駕車連續槍擊案，15死。

委內瑞拉

遭制裁下用民間銀行支付COVAX疫苗計畫款項。

尼加拉瓜

墨西哥、阿根廷召回大使，表達關切奧蒂嘉打擊反對人士。

以色列

有條件允許有限的加薩走廊出口。

與哈瑪斯11日衝突起加強加薩走廊進口管制，不允許進口二氧化碳鋼瓶，導致百事可樂裝瓶廠被迫關閉。

國防部與Elbit表示正在發展空中雷射武器，以擊落無人機與其他飛行目標。原型將在2025年完成。

警告印度變種病毒威脅，要求12~15歲青少年接種疫苗。

敘利亞

乾旱使農產歉收，阿薩德政府「小麥年」計畫破產，進口缺口仍高達150萬噸。

土耳其

憲法法院接受檢方公訴程序，要禁止反對黨人民民主黨。

阿拉伯聯合大公國

以色列外長下周將訪問阿聯。

杜拜航空展11月如期舉辦，將有人數限制。

卡達

外長迎接沙烏地阿拉伯派往杜哈的新任大使，顯示兩國關係恢復。

衣索比亞

聯合國人權事務高級專員 Michelle Bachelet 表示8月將準備好調查提格雷人權問題。

馬利

汽車自殺炸彈客攻擊法軍車隊造成10傷。

布吉納法索

安潔莉娜裘莉以聯合國人權大使身分，於20日國際難民日訪問布吉納法索的馬利難民營。

南非

聯合國、歐盟協助非洲在南非、塞內加爾、盧安達、奈及利亞建立疫苗生產。

福和會官方網頁：www.fratwn.org