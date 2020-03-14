美國太平洋艦隊在推特上發文，「美利堅號」兩棲突擊艦、「吉佛茲號」濱海戰鬥艦13日南海海域航行，推文中還罕見公布一架F-35B戰機正從「美利堅號」上起飛的瞬間。圖/取自U.S. Pacific Fleet推特

美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）14日推特發文指出，美國海軍的「美利堅號」（USS America LHA-6）兩棲突擊艦、「吉佛茲號」（USS Gabrielle Giffords LCS-10）濱海戰鬥艦13日南海海域航行，還罕見公布一架F-35B戰機正從「美利堅號」上起飛的瞬間。

美國太平洋艦隊的Twitter只簡短講述了兩艘戰艦在南中國海航行，同時上載多張戰艦在南海航行的照片。從中可以發現，有一架F-35B戰機正從「美利堅號」上起飛，並有一架直升機在「吉佛茲號」的後方飛行。



美軍太平洋艦隊公布南海航行概況。圖/取自美軍太平洋艦隊推特

這款戰機在本月3日、美國與泰國的年度例行演習「金眼鏡蛇演習」，才首次從「美利堅號」上起飛，並進行火力支援，夜間炸射、模擬空戰等項目，包括曾經投放過500磅型GBU-12雷射導引炸彈。

2012年10月下水的「美利堅號」屬於兩棲攻擊艦，設計時主要是用作支援戰事的直升機投放平台，有着巨大的機庫、彈藥庫與維修設施，以強化航空武力。然而，可以垂直升降的F-35B戰機服役後，令到兩棲攻擊艦除可配備直升機外，亦可以配備戰機，成為準航母級的戰艦。



美軍太平洋艦隊公佈準航母在南海航行。圖/取自美軍太平洋艦隊推特

「吉佛茲號」今年2月初部署至印太地區，為獨立級濱海戰鬥艦，採用罕見的「三體船」設計，特別為航速快、隱蔽性強，能在淺水區域進行巡邏、反艦、反潛等多種任務。