柯文哲連任台北市長以後，就不安於室，整天想著選總統，這是典型的「吃碗內看碗外」的政客心態。他成立民眾黨的政治目的，就是要拿到選總統的門票，如果讓他得逞的話，他會在2020年1月12日就開始進行下屆總統的競選活動，台灣不只會有一位總統，還會有1位「準總統候選人」，這個社會怎麼不會亂呢？

柯文哲自從成功連任台北市長以後，從早到晚不停的忙，可是他到底用了多少時間，用在市政上面，他心裏有數，市民也看在眼裏，1年來他的民調節節下滑，支持度跌至谷底，成為20幾趴的市長，可以說是其來有自，民調中自有道理，數字裡會有真相。

這1年來，柯文哲到底做了什麼，導致民心背離，超高的人氣與支持度不再，其實在台北市的大街小巷，去問一下市民就知道，因為他實在「蓋離譜」，只見他忙著串聯「第3勢力」，一下子要與郭台銘合體，一會兒要見王金平，有時候要見縫插針，挑撥分化藍綠之間的關係，他忙得很，可是都與市政無關，而是他的政治大業，如何異軍突起，建立柯家軍，在政壇上建立屬於自己的山頭勢力。

柯文哲2019年的大事件是自立門戶，成立了民眾黨，對他而言，這是他更上層樓的大好機會，從籌備到成立，都是媒體報導的焦點話題，他一出手，就賺到上億元以上的媒體效應，政壇聚焦在他與民眾黨的身上，形成的光環不容小覷，這就是媒體的重要性，要捧誰，誰就紅了，反觀陳水扁前總統成立「一邊一國行動黨」，就没有那麼幸運，主流媒體不報導扁組黨的消息，到現在還有很多人對一邊一國毫無所悉，陌生得很。

可是柯文哲成了媒體寵兒，享有盛名，並没有轉嫁到市政建設上，反而讓社會充分體會到他忙著政治的結果，是讓市政荒廢，没有具體的表現，他民調直直落的後果，竟然有市民質疑到，民調最後第2名的韓國瑜被罷免了，為什麼民調最後1名的柯文哲可以倖免於難、逃過一刼呢？

柯文哲把精力放在民眾黨身上，打著第3勢力，其實是想建立自己的山頭，他想扮演「關鍵少數」的力量，只要他擁有3席立委的席次，就可以在立法院成立黨團，參與政黨的協商，他成為炙手可熱的人物，會是藍綠都要爭取的對象，這是他的如意算盤，打得很精，當然得到2024總統選舉的門票，也是他最主要的目標。

依照目前為止的民調，柯文哲要達到這樣的目標，並不困難，既然他目前已經宣布有意參加2024總統大選，那在明年1月總統選舉結束之後，他會成為「準候選人」，開始在政壇發號施令，呼風喚雨，這是目前可以想像得到的政治光譜。

昔日國際政治有所謂的「葉爾欽效應」，指的是國家元首與地方首長的政治實力過於相近，可能會危及中央與地方權力制衡，或地方凌駕中央的權威，導致中央失去統治權威，危及政權的認受度。柯文哲的民意基礎，可能不會與新任總統並駕齊驅，可是他精於計算，善於包裝自己，如果以「準總統候選人」自居的話，一定會引起社會的不安。

政壇掀起一股「下架風」，有人要下架吳斯懷，有人要罷免韓國瑜，最近也有人在臉書上喊出「下架柯文哲」的口號，應該也是擔心「葉爾欽效應」而發出的因應對策吧！