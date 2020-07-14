現在立法院審議的國民法官制，說好聽一點，讓人民参與審判，使判決貼近國民感情。說難聽一點，只是讓駡名，由恐龍法官變成魯肉腳國民法官。圖／台灣陪審團協會提供，資料照

一般人不了解司法的錯綜複雜，更不明白什麼叫採用證據要符合經驗法則、論理法則不能矛盾，否則是違法。只要看到媒體報導，不合己意就高喊恐龍法官烏龍判決。難怪近年來不少法官掛冠求去退休當律師。

現在立法院審議的國民法官制，說好聽一點，讓人民参與審判，使判決貼近國民感情。說難聽一點，只是讓駡名，由恐龍法官變成魯肉腳國民法官。

歴年來總統喜歡搞司法改革，結果是一籌莫展，至今沒有人成功過。問題出在，每個總統認為在任內成功才算政績，前朝失敗後自己搞一套不同的，以示認真。不去了解司法問題出在哪裡，就像疾病不知病因亂投醫，不死才怪。

台灣法律人專業的不足

台灣的法律人就是單純法律人，不像美國，常是唸完別科系後才唸法律，何況，美國法官有的是選舉出來，不是靠考試錄用。台灣的法律人，包括法官、檢察官、律師，已經無法處理複雜具有專業的案件，例如，醫療糾紛、工程糾紛、專利、電腦犯罪、營業秘密等高度專業案件。因此，欠什麼補什麼，才能補法律人專業的不足，專家參審曾經被討論過，可惜有違憲疑慮而胎死腹中。

國民法官表面要讓判決貼近國民感情，但有法律專業的人，已經被駡恐龍判決，這些毫無法律專業，也沒有補法官不足的其他專業，抽中籤的可能剛學校畢業，也可能三姑六婆，更可能橫跨黑白兩道，也可能退休或無業閒閒。有勇氣敢去當販毒、貪污及殺人重罪的國民法官，照國人的習性，有可能是具有正義感，為司法效命的高手嗎？會去當國民法官的素質，讓人想到就害怕，這就是癥結所在。欠缺心理學及社會學研究，貿然推出國民法官制，是否變成魯肉腳判決，正是司法隱憂啊！