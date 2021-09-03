8月31日，是美軍完成撤兵阿富汗的日子。進入8月以來，隨著塔利班在阿富汗各省的快速推進，該國局勢急轉直下。20年前，塔利班在美國發起的阿富汗戰爭中被推翻。潰敗後的塔利班並沒有從此消亡，卻在20年後捲土重來：於8月15日重返喀布爾，占領了首都，引發一片恐慌，也引發多方擔憂。就在各國緊鑼密鼓地展開撤僑之際，喀布爾機場發生爆炸襲擊，造成慘重傷亡。襲擊出自伊斯蘭國武裝之手，令阿富汗本已十分惱人的亂局更加撲朔離迷。美國撤軍時間表是否過於倉促？美國完成撤軍後，數千萬阿富汗民眾將陷入怎樣的境地？塔利班重新掌權後將把該國帶向何方？……阿富汗的未來走向牽動著世人的心弦。我們帶著諸多疑問，採訪了國際和平委員會副主席、歐洲之聲理事會主席廖天琪女士。

法廣：首先請對美國的撤軍行動及方式談談您的看法。

廖天琪：有不同數據報導，美國在過去20年的阿富汗行動中所花費的金錢數。按西方媒體的報導，數字是接近一兆美元，中文媒體上眾說紛紜，似乎加了一倍。這個天文數字是加在納稅人身上的枷鎖。這筆錢用來建設更新自己國家的基本建設，用以穩固基礎製造業，投入教育和科研，那麼像川普那樣災難性的總統就不會當選。如果這筆錢真用在建設阿富汗的基建，提高農村教育、改善人們生活及引導他們接受現代化觀念的話，那麼今天這樣的結局就不會出現。

當初布希總統為了報復恐怖份子攻擊美國，要消滅蓋達基地組織（al-Qaida）和它的頭目奧薩馬·本·拉登 ，於是開始了這場反恐戰爭，同時把同盟國也都拉了進去。

2011年5月當賓拉登在巴基斯坦被擊斃後，基地組織也沒落了，那時就是美國該撤軍的時候，但是美國卻沒有這麼做，它想改造這個伊斯蘭國家，讓它有親美的政黨和政府。我們都知道19世紀英國和20世紀（1979〜1988）蘇聯都曾經在阿富汗栽了跟斗，美國卻認為它能「重建」這個把塔利班趕出去的國家，讓它步入現代化。阿富汗的多山地理環境、伊斯蘭宗教的落後腐朽文化、腐敗的官僚制度、城鄉之間不可越逾的差距、教育制度的殘缺，這不是西方國家以平等、自由、人權等理念和注入大量金錢就能扭轉的局勢。在城市培養一些菁英，解放部分婦女的束縛，扶植某些民間組織，這都搬不動這受著千年思想、習俗束縛的阿富汗人腦子裡那些磚塊。

美國從歐巴馬總統以來，就想撤軍，一直沒有辦法落實。去年，2020年2月美國和塔利班簽了一項協議，答應把阿富汗交給塔利班，宣佈這將為這個國家帶來和平。這是很令人費解的一個行動，它表示：

1.美國撇開當時的阿富汗政府，直接跟它口中的恐怖組織簽署協議。

2.美國訂下了撤退的時間表，簽約後18個月之內不會有變化，也就是說美國有18個月的時間準備撤退。

3.密約有不為人知的內容，但是塔利班答應譴責恐怖主義和暴力。並遵守停戰協議的監督機制。

從這個協議的角度看來，美國和盟國這次倉皇撤軍，手忙腳亂地撤出本國國民和曾經替盟國工作過的人，是不可原諒的錯誤。證明一年半前的協議雙方都缺乏信任度，也都沒有遵守協約的基本規定。現在國際上一致的譴責美國和盟軍的失誤是對的。這種「失敗」不僅讓曾幫過盟軍的阿富汗人陷入險境，也讓自由世界顏面盡失，信心喪失，讓一些專制的或宗教獨裁的國家看笑話。



美軍撤離阿富汗，喀布爾機場擠滿想離開的民眾。示意圖／擷自PBS News hour影片

法廣：作為一個極端組織，塔利班卻在近日來釋放出一些較為溫和的信號，包括承諾在美國撤軍後、繼續允許外僑和擁有其他國家定居許可的阿富汗人離開，並表示將在一定程度上尊重女性權利等。您認為，塔利班的極端本質是否有轉變的可能？他們打算通過釋放多個溫和信號傳遞怎樣的信息？

廖天琪：上面我提到一年半之前塔利班和美國的川普政府之間有一個協議，其中包括您提到的條款，就是允許外國人和持有護照和國外簽證的阿富汗人有序地離境。但是全世界都在觀望，沒有人說得準，他們會否履行諾言。塔利班最缺乏的就是「信譽」。你看看美國和盟國撤退，喀布爾機場那令人驚詫痛心的景象，這個國家的人民把塔利班看成洪水猛獸，避之唯恐不及。成千上萬的人拖家帶口，男人們甚至爬上護欄和機翼，好像大難臨頭，逃走是唯一的生路。塔利班以前劣跡斑斑，殘暴成性，濫殺無辜，歧視婦女，這都是有目共睹的。他們是否現在如中國外交發言人華春瑩所說的，如今「更加清醒和理性」，這真是要打一個大的問號。我認為塔利班並非是匪徒或盜賊，塔利班阿拉伯語是「學生」的意思，所以中文裡譯成「神學士」，這些人曾經痛恨政府的腐敗，痛恨外國勢力的介入，他們要恢復陳舊的伊斯蘭道統，採用跟現代人的人道和法治觀念無法相容的方式，來改變自己的國家。我們覺得他們所作所為很野蠻，沒有人性，在他們自己的腦袋裡，那是「替阿拉行道」。

別忘了，阿富汗現在是個爛攤子，政治、經濟、社會全陷入泥潭，還有乾旱嚴重，馬上就要發生飢荒。如果得不到外援和國際的幫助，人民無法存活，他們政府的這齣「解放」大戲也唱不下去。釋放溫和信號是他們迫不得已的手段，即使不是他們的本心，也是一種向世界求救的信號。

法廣：美國撤軍後，世人對阿富汗最大的擔憂何在？

廖天琪：最大的擔憂當然是塔利班組建政府之後，不履行諾言，造成嚴重的人權災難。還有剛才提到，自然災害和人為的戰爭、暴力行為，人民將民不聊生，集體地突破邊境，湧向鄰國，造成那裡不堪重負的難民壓境狀況。即使他們網開一面，讓許多人到國外，大部分人都要到西方國家來，屆時歐洲又要面臨難民潮。歐美國家多少都有一些負疚感，許多國家都宣佈願意接納部份難民。但是如果阿富汗的菁英份子紛紛外逃，誰來建設他們的國家？這個地方將再度落入混亂、落後，人民顛沛流離的悲慘境遇中，這是誰也不願見到的。

法廣：塔利班在1999年被聯合國安理會指定為恐怖組織。如今，國際社會將如何應對阿富汗的新政權？如果承認塔利班，是否意味著國際反恐鬥爭的失敗？

廖天琪：在短時間內，不會有什麼國家承認塔利班的政權。他們必須以行動來證明自己不是恐怖組織。從阿富汗國內和國外的環境來看，如果他們不能理性、溫和地應對局勢，那麼整個國家會陷入一個萬劫不復的災難漩渦之中。目前我們還難以判斷：1.他們內部是否有分歧和鬥爭，2.他們和更為恐怖的「伊斯蘭國」（ISIS）之間的關係，3.他們對世俗的伊斯蘭國家和什葉派的伊斯蘭人和本國不同族裔、不同教派的同胞是否仇視，勢不兩立。近些年來興起的所謂「伊斯蘭國」才是人類世界的大災難，他們比塔利班更為激進、殘暴野蠻，而且野心勃勃，不僅要在阿拉伯世界發展，還有野心改造全世界都成為伊斯蘭的天下。近年來一系列的恐怖活動都是他們所為。前幾日在喀布爾機場發生的 自殺爆炸行為，也是這些極端的恐怖份子幹的。國際反恐鬥爭絕對不能鬆懈，如果能把塔利班「撫平」，納入國際的正常秩序中，那麼並不是壞事。不過一切要看塔利班自己的表現。



聯合國安理會2021.8.30會議通過要求塔利班承諾讓想離開的阿富汗人自由離開。圖／擷自公視新聞影片

法廣：您如何評判俄羅斯與中國目前對塔利班採取的友好立場？

廖天琪：俄羅斯和中國是兩個沒有將喀布爾的使館關閉或撤除的國家。而且官方都釋放了比較友好、「樂觀其成」的信息。顯然西方國家這次阿富汗的撤退行動，被看成是國際政治和軍事上的敗筆。中俄兩國幸災樂禍的心態溢於言表。俄國曾經在阿富汗駐軍9年，無功而返，我想，普丁政府如今對阿富汗還是有「一朝被蛇咬，十年怕井繩」的心理，今後不會介入太深。

而中國不同，它在這個事件中，一直是旁觀者，並且還跟塔利班有著不錯的關係，7月底塔利班的二號人物就帶著9人團訪問北京。可以說中國這這次事件中算是「漁翁得利」。

首先，不同於歐美，中國根本不在乎阿富汗的人權、女權遭到踐踏，更不會過問那裡的民主、自由、法治的情況，用句中共外交口頭禪：「不干涉他國內政」，所以塔利班對北京在這些問題上是放心的，雙方不會有理念上的衝突和爭議。

第二，西方國家畏懼恐怖主義，忌憚恐怖份子，而中共自己殺老百姓也絕不手軟，見怪不怪，「我是土匪我怕誰」。跟殘暴的塔利班合作，中共完全沒有心理障礙。瞧那些不聽話的維吾爾人不都關進「再教育營」了，乖乖聽話，正學習習主席的思想呢。再說，塔利班已經答應中國不會扶持維吾爾人的勢力，傷害中國，北京是放心的。

第三，利益上的相互依賴。塔利班現在需要的是擺脫國際上的孤立和猜疑，有中國為它撐腰是求之不得的。經濟上它急需外資外援、建設上需要投資和技術支援，如今除了中國，沒有國家敢走近這個被稱為「帝國墳場」的狼窩。中國作為「及時雨」鄰國，佔地緣優勢，有人力、物力、財力供給這個千瘡百孔，被戰亂摧毀的國家。



2021.7塔利班代表團與中國外交部官員在天津會面。圖／擷自CCTV

第四，中國要打通一帶一路的前行之路。中巴經濟走廊已經十分順暢，跟伊朗的合作也不錯，夾在中間的阿富汗是中國勢在必得的經濟戰略要地。阿富汗的天然礦產資源銅、鐵、鈷、鋰、稀土全是寶，自己卻沒有能力開採，對中國來說，是手到擒來之舉，雙方談妥，就可以動工開採了。

據說，塔利班已經跟印度展開外交接觸，並且將在9月3日組建新政府，可見他們也急於安民告示，穩定人心，如果他們能夠遵守諾言，放行一些曾為盟國工作的人員到國外，並且不要大開殺戒，禁錮婦女，好自為之的話，那麼跟中國的合作將是一拍即合的。從人道和世界和平的角度來說，這不是壞事，但是長遠看來，中國在地緣政治上又邁出一大步，對本身的極權體制的信心也增強了，福兮，禍兮，真是難以言說。

※本文轉載自： 法國國際廣播電台（RFI）