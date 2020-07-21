門諾基金會新城工作站自7月13日搬遷至新址新城鄉北埔村民族路112號，位於北埔火車站附近，希望能提供更好的服務品質、完善的功能，並連結更多外部資源，為地方的長者帶來更多活力。

新城工作站的瑞智學堂目前固定有7至8位學員，新址的一樓前半部規畫為教室，比過去寬敞一倍，不必再受限於空間限制，可以讓大家盡情舒展身體。當日順利搬遷完成之後，就有熱心的家屬送來飲料慰勞，也有學員帶自己栽種的花朵送給工作站作為室內裝飾使用，呈現出對工作站的認同。

今天（7/21）是搬遷後瑞智學堂的第一堂課，大家來到新空間上課都非常開心，在做過健身操之後，隨即一起「搓湯圓」慶祝新城工作站新居落成。更在長輩們搓完之後，馬上現煮成甜湯，讓長輩們共餐完後可以隨即享用，大家一起笑鬧「辨認」哪個湯圓是誰搓的、又或者誰搓得最多最快，好不歡樂。

門諾基金會表示，新城工作站設立於2017年11月，是第一個從花蓮總會分支出來的工作站，期許能夠落實在花東長期照顧的服務精神，朝著深耕社區、陪伴地方的目標所前進，在這樣的理想之下，新城工作站在這三年來一直辛勤服務，不只在瑞智學堂的課程上勇於創新，更與佳民國小合作「老幼共學」，推動的成果斐然。林麗芳非常感謝這三年期間包容與幫助新城工作站的所有公益好朋友，未來也會繼續努力用更好的服務，來回報大家的愛心。



瑞智學堂的第一堂課，大家來到新空間上課都非常開心，在做過健身操之後，隨即一起「搓湯圓」慶祝新城工作站新居落成。圖／門諾基金會



新城工作站新居外觀。圖／門諾基金會