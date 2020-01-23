作者表示：整個選舉過程，我也以醫療觀察者的角色，幫阿扁總統在「政治職業」職能復工計劃，深入暸解他整個適應的過程。而其中以台灣主體理念相同的部分，我會親自參與助一臂之力，其實主治醫師作為治療者也應該實際體驗實境。圖／取自陳順勝臉書

當陳水扁總統民間醫療小組的夥伴們希望我加入「一邊一國行動黨」，我70餘歲的老人，一生堅持不加入任何政黨，躲過國民黨的脅迫利誘，閃過民進黨、建國黨的邀約。這次邀請，身為主治醫師，我問阿扁總統的意見，告訴我不但贊成也鼓勵，就這樣決定加入！

8月18日下午我親自前往台大校友會館參加「一邊一國行動黨」成立大會，前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫堃、前總統府資政彭明敏、黃華、吳澧培等台派大老都前來人出席大會。召集人楊其文當場宣布大會成立發表宣言：「我們是一群打死不退的台派，我們有共同的責任感、使命感與歷史感」，矢志建構台灣成為正常且獨立的國家。

台灣的危機包括台灣被「一中憲法」凌虐而委曲求全、「雙首長制」破壞了民主權力制衡、民進黨背棄建黨初衷與理念、民主機制蕩然一言堂形成新獨裁政治。建立新政黨是要服務全民，為台灣人的尊嚴正名制憲，也為子孫的民主、自由與幸福。阿扁總統透過錄影畫面指出，願意當園丁來澆水，期望跨越5％門檻，目標拿100萬票，不只爭取2席立委，更要在立法院成立黨團。籌備小組表示，儘管無法出席，也不能列為政黨發起人，「黨證001號」還是保留給陳水扁總統。

成立大會我寫了「勇敢說出一邊一國行動黨」與「台灣中國一邊一國從社團到行動黨」：

一邊一國行動黨主要成員來自「扁聯會」、「908台灣國」、「一邊一國行動聯盟」、還有其他小社群等獨派社團人士。而目前活躍於政壇的「一邊一國連線」則闕如。沒有政治舞台，加上媒體全面封鎖，預告這個黨競選活動會非常辛苦。加上這些長期挺扁的台派社團沒有整合，種下無法團結的局面，黨反而成為他們競爭與爭功的平台。

挺扁社團無法整合團結

這種競爭導致的不合凸顯在人事佈局、不分區立委的提名、經費與物資的分配、經費的申請與使用、餐費地點的選擇、甚至於競選活動表現。我的看法這些是此次選舉不理想的主因，甚至於選後不各自檢討，票還沒開完就開始推諉給對方，這讓阿扁總統非常傷心。在營造藍綠大對決、抗中保台的氣氛下，支持者怎麼投得下一票給紛擾不斷、同「窗」異夢、烏合之眾的小黨？

黨成立太匆促，黨綱來不及訂，只能以共識的九大福利十大政見作為行動綱領。由於前國防部蔡明憲部長的婉辭仲裁小組，使我不得不接這小組組長的黨職，在召集人領銜下幾次跟著前往有些地區工作站社立授旗，也親自拜訪陳水扁總統談了兩個小時，有許多的共識；不攻訐台派友黨，甚至罵不還口真正的謙卑，不回應任何對台派的挑撥。

阿扁總統正式簽署一邊一國行動黨立委不分區代表同意書

「一邊一國行動黨嘉義阿益地方工作站」

「一邊一國行動黨台南王溪河地方工作站」

「郭正典進軍立法院造勢大會」

由於新的政黨匆促成立，資源嚴重缺乏；經費與人力都嚴重短缺，地區社團彼此合作支援有限，除了積極參加南北兩場募款餐會，我決定親自下海參加助選活動，隨著基層到菜市場、大馬路口、選舉場學習拜票。

我的一邊一國行動黨菜市場與選舉場拜票心得

幸福文化藝術社區到美濃行動黨拜票

領航人員要向基層學習謙卑的拜票

週日從愛心平安餐會到街頭拜票

一邊一國行動黨在美麗島事件40週年遊行祈禱會拜票

一邊一國行動黨募款餐會各報報導與實況

後來體會，阿扁總統全力支持的一邊一國行動黨被刻意封鎖，為了突圍爭取政黨票，利用假日與閒暇，我也盡洪荒之力拉票。決定一邊一國行動黨宣傳車，輪流支援麥克風手，主要目的是體驗基層的辛勞，再者我是上來來學習的。

新成立的政黨，物質與人力缺乏，一個人要當多人用，既然我有學習能力、體力與時間，我就要多學習選舉的技能。這次選舉，我把助選學得很徹底。我開始學習有經驗基層助選的行列，從徒手發文宣、拜票、請託、鞠躬、舉牌、拿大旗、使用小蜜蜂擴音器、站宣傳車拿麥克風，我一步一步的學習。

選舉神經科學 認知功能障礙治療

從站選舉宣傳車與拿麥，得到神經科學行為的證明，足證我來站台並非專業人員的浪費，而是跨領域的學習與衝擊，終究也會開出意想不到的火花，讓科學與我自己的臨床歷練更進步，可以應用在認知功能障礙者的治療！

「選舉戰車上應用神經科學知識拿麥拜票」

「元旦假日回故鄉站戰車拿麥拜票」

「大選將屆希望早日凱旋結束選舉生活」

夜晚，我加班要彙整整個工作站基層拜票回報的成果報告或影像紀錄，把他們量化，製作成「高雄大都會區與屏東縣戰略圖」，用各種不一樣言色的圖示來分類標示；譬如「綠標」表示該區已完成徒手發文宣丶小蜜蜂掃過二～三次丶宣傳車及大戰車掃過至少一次；「紅標」：車隊遊行路線與區域；「紫標」：市場或大集結行動團隊拜票。

「大選將屆希望早日凱旋結束選舉生活」

投票前三天，一邊一國行動黨在高雄工作站，志工全面召回市區，全力繼續車隊遊行掃街、拜票兼造勢活動。車隊有當地支持者做前導，戰車上安置6人不同方向拜票，3人輪流拿麥當麥克風手。車隊有兩台宣傳車隨行繼續廣播阿扁總統拜票錄音，另有兩台持續廣播的小蜜蜂，機動重點式發放文宣或小旗子，或向指標民眾說明。車隊掃街活動，有錄影與攝影可以直播上傳FB。站戰車麥克手繼續喊話，戰車是阿扁總統的看板宣傳車，有音響設備的卡車做最後三天的衝刺。

「最後三天車隊遊行掃街拜票兼造勢」

1月11日開票結果，一邊一國行動黨在區域立委與不分區政黨票失利，熱度僅集中在雲林以南 / 台南以北。高雄地區小黨的票大部分被基進黨以豐富的資源及罷韓行動成功分食。

陳水扁總統12日透過聲明指出，「徹夜難眠，反躬自省，自忖無能再為黨，為台灣奉獻心力。阿扁宣布從此退出政壇！謝謝了！再見了！」一邊一國行動黨也公告，經工作會議法定程序確認通過，已於19日正式作出「解散」決議；停止一切固定資產處分，並停止收受黨費、政治獻金。

從外媒看法會較客觀而且有深度，結論這場選舉無關大小政黨的勝敗，而是「台灣人民抵抗中國侵略意圖的勝利！」

醫療觀察 阿扁政治職業職能復工計劃

整個選舉過程，我也以醫療觀察者的角色，幫阿扁總統在「政治職業」職能復工計劃，深入暸解他整個適應的過程。而其中以台灣主體理念相同的部分，我會親自參與助一臂之力。其實主治醫師作為治療者也應該實際體驗實境。

選後，經過一夜一天的調適，很高興阿扁總統很快控制了自己的情緒，整個過程以「還人情債」闡述，退出政壇做個階段性的結束，也希望大家不要延伸去揣摩他的想法。他的決斷、心情處理過程、與心理機轉讓我放心，所以選後關懷過程後，我也心静如水。

維基百科記載：「一邊一國行動黨是一個已解散的中華民國政黨，以臺灣獨立為主要思想，並以中華民國前總統陳水扁為精神領袖。2019年8月18日成立，後投入2020年中華民國立法委員選舉失利，於2020年1月19日宣布解散。」

「外媒一致共識報導台灣人民抵抗中國侵略的勝利」