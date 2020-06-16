世維會主席多力坤強調：「1988年，維吾爾族學生第一次發出了他們的聲音，呼籲結束中共政府對維吾爾人民的奴役與統治。」如今，維吾爾社區一如既往地繼承『1988年精神』，團結起來，繼續發出我們的聲音。」圖／田牧提供

烏魯木齊「6•15」事件

全球剛舉行了「六四」31周年紀念活動，世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提便提問道：世人可知曉「烏魯木齊『6•15』事件」？

1988年6月15日，在烏魯木齊市，多所高等院校的數百名維吾爾民族學生走上街頭遊行示威，掀起一場平等、民主、自由抗議運動。迪里夏提指出：東突厥斯坦各大學的維吾爾族學生紛紛舉行遊行示威，捍衛維吾爾民族的尊嚴和自由民主，這是一場公民抗命運動，呼籲中國政府結束對維吾爾民族長期的歧視政策，封殺與壓制維吾爾民族的宗教、文化與民俗民風等，結果遭到了中國當局的強力制約與鎮壓。

對維吾爾民族學生來說，首先爆發了八八年烏魯木齊學生運動，從那時起至八九民運與「六四」天安門屠殺，是中國民主運動的預演，或者說是前哨戰，是遍及中國各地民主運動的重要組成部份。至今已過去了32年，但維吾爾民族永遠不會忘記這個重要的日子。

當年的學生領袖是誰？

迪里夏提介紹道：中共長期在東突厥斯坦推行的政策，名曰「民族自治」，其政策本質是中共劃好了禁區、規定了限制的花瓶式「自治」，實質是民族歧視、同化與消亡政策，中共各級政府推行與實施強制與高壓手段。1988年，領導那場學生運動的學生領袖是多力坤·艾沙（Dolkun Isa）與羅珊•阿巴斯（Rushan Abbas）等。

大家都認識與熟悉今天的多力坤，可能很多人並不了解他曾是維吾爾著名的學生領袖。多力坤早在新疆大學物理系就讀之際，便熱心於大學的社會政治活動，他參與創立了「科學和文化學生聯合會」，反對中共政府對維吾爾民族實施的奴役政策，在校園里宣傳與組織和平反抗活動。1988年6月，他在烏魯木齊組織與發動了「民主」學生運動，成為新疆大學學生民主運動的領袖之一，為此遭到中共政府的軟禁，並於1988年在畢業前夕，被新疆大學開除處罰，被迫逃離中國。多力坤現任世界維吾爾代表大會主席，無代表國家和民族組織副主席。

羅珊•阿巴斯（Rushan Abbas），當年在新疆大學主修生物學，也是新疆大學民主抗議活動的主要人物之一。羅珊目前是維吾爾人運動的負責人和創始人，為維吾爾人的人權事業做出了不懈的努力。

勿忘歷史 前赴後繼

迪里夏提回憶道：維吾爾民族記憶中的1988年，是一次尋求自由平等、爭取民主人權的偉大運動，是維吾爾人公民抗爭的起點，也是我們三十年來前赴後繼、堅持不懈自由獨立運動的基點。那場運動為維吾爾民族事業造就了我們自己的領袖人物——多力坤•艾沙與羅珊•阿巴斯等一批中堅力量。

世維會主席多力坤強調：「1988年，維吾爾族學生第一次發出了他們的聲音，呼籲結束中共政府對維吾爾人民的奴役與統治。」他還說：「中國政府試圖憑借流放維吾爾民族領導人，迫使維吾爾人民保持沈默，但是我們絕不會沈默，而是會始終在國際政治舞台發出我們的聲音。如今，維吾爾社區一如既往地繼承『1988年精神』，團結起來，繼續發出我們的聲音。」

1988年運動的意義是：由學生主導的維吾爾民族人權運動，表達了建立維吾爾自己的開放、民主社會，尊重所有人的基本權利和自由願望，吹響了營造與建設東突厥斯坦民眾光明未來的號角，也是用行動反抗中共對維吾民族的奴役與統治。

盡管中共政府最終使用暴力，鎮壓了和平抗議運動，但是野火燒不盡，春風吹又生，這場運動始終在持續，在發展，在進行中……。

維吾爾民族與自由世界站在一起

6月15日，世界維吾爾代表大會舉行了全球網絡會議——紀念維吾爾民主抗議活動32周年。

迪里夏提表示：當年中共政府成功鎮壓了烏魯木齊學生運動，並沒有引起國際社會的重視與警醒，一年後的「六四」天安門屠殺，舉世震驚，國際社會對中共政府采取了經濟制裁，但是西方社會為了自身國家利益，為了經濟發展，放棄人權民主原則，沒有持續執行制裁，結果中共政府不僅綁架了聯合國人權委員會，並在專制獨裁統治下，照樣一而再、再而三地實行武力鎮壓各民族的民主自由運動，比如：2008年的西藏「三•一四事件」，2009年的新疆「七•五事件」，2011年的香港「占中事件」，及2019年的香港「反送中」運動等。在維吾爾地區，中共政府我行我素，始終系統性的濫用極權，在維吾爾地區建立所謂的「再教育集中營」，是當今文明世界中正在執行最殘忍的種族政策。

迪里夏提指出：三十年來，1988年的維吾爾民主抗議運動，一直激勵著東突厥斯坦人民，我們期盼明天的世界，期盼建立自由獨立民主的東突厥斯坦，維吾爾人民不會被壓垮壓倒，我們呼籲國際社會與維吾爾族人民一道，持之以恒地捍衛人權、自由與民主。