蔡英文總統連任辦公室今（31）日由發言人顏若芳以及民進黨發言人、新北市議員何博文召開「2019韓國瑜不實謠言年終大掃除」記者會，打臉中國國民黨總統候選人韓國瑜今年公開說過的不實謠言，盼不實謠言在2019年終結，從明天2020年開始，還給選民一個乾淨的政治文化，並呼籲選民對訊息善加查證，避免不小心成為傳遞假訊息的幫兇。

顏若芳表示，光是2019年，韓國瑜無論在記者會、政見發表會、電視辯論會或各式公開場合，曾經散播的不實資訊實在是罄竹難書，今天列舉其中12則來戳破謊言、公布真相，包括德國放棄非核家園」、「4萬家企業倒閉」、「7000億投資為零」、「觀光人數灌水」、「ECFA十年到期」、「沒說在太平島挖石油」、「民進黨庫通國庫」、「風電電價太貴」、「雲林花生之亂」、「蔡總統身邊一堆貪官」、「沒收核四公投」以及「蔡政府一毛不給高雄」等。

顏若芳指出，針對核能議題，德國在台協會罕見透過官方臉書主動表示，近來使用核能以減少碳排放的說法是錯誤的。德國政府發言人Seibert以及德國環保部長Schulze也強調，德國在2022年將全面停止使用核能的決定不會有任何的改變。

針對公司倒閉，她說，經濟部已說明，為了與國際接軌、執行洗錢防制，就有1萬1522家殭屍公司解散，根本不會影響就業，且今年公司新設家數為3萬871家，無論公司、工廠設立數都是正成長，沒有40萬人失業，預期就業機會還將增加；台商資金回流，根據經濟部統計，至今年12月13日，台商回台總投資金額為7097億元，國民黨新北市長侯友宜也親口證實台商回來投資，並「感謝中央協助」。

至於ECFA到期說法，顏若芳強調，馬政府時期的陸委會就澄清過「10年大限是外界錯誤的理解，事實上並不在」，經濟部也表示，ECFA沒有10年到期規定，台灣目前也沒有接到中方終止ECFA的任何訊息。

何博文補充，韓國瑜在辯論會兩次提及「民進黨黨庫通國庫」卻未提出任何證據，查核兩大黨所擁有的黨產地籍資料，民進黨完全來自私人買賣，國民黨竟有69.64%來自公有土地，這才是黨庫通國庫，前國民黨秘書長，人稱大內高手的親民黨主席宋楚瑜都說，他卸任時國民黨還有數千億黨產，卻說發不出薪水，黨產恐早變私產。

何博文痛批，韓國瑜聲稱蔡英文執政引起雲林花生之亂，「農委會變成花錢部」，完全無視農委會收購是為建立市場穩定機制，減少農民受假訊息傷害，韓的發言才是再次傳播假消息影響花生價格、傷害農民。

何博文說，韓國瑜放話說蔡政府一毛不給高雄，結果財政部官方數據又指出，中央撥給高雄的統籌分配款，2019年不但有310億，2020年還增加至318億，他質疑韓國瑜身為總統候選人，可以用這樣的抹黑、造謠、扯謊的方式來選舉嗎？根本是民主最壞的示範。