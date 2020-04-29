陳建仁副總統也主張，為確保社區乾淨，是可做更普遍調查，但不是全民篩檢，而是對防疫、醫護人員、計程車司機和便利商店店員等社會接觸較多的高風險族群，調查有無感染或有無抗體。。圖／擷自疾管署youtube

台灣防疫至目前為止成效卓著，實為國人之福，其中陳時中部長居功厥偉。不過，針對公衛醫療專家建議的普篩（應是擴大篩檢），以免無症狀者在社區趴趴走，造成社區傳播風險，陳部長始終不為所動，堅持居家檢疫／隔離者有症狀才篩檢。當然至目前為止，這種策略似乎還守得不錯。只是，陳部長拒絕普篩（擴大篩檢）的說法，一開始用偽陰性會放鬆戒心趴趴走，4月28日更拿出數據說2300萬人用PCR普篩會花費690億元，企圖說服國人普篩是浪費、錯誤的。筆者認為陳部長這兩個理由，似是而非，無法在專業上說服人。

首先，主張普篩的人絕對不是主張全國2300萬人全部篩檢，陳部長故意用這樣去計算費用（PCR需690億，快篩也需46億），不僅誤導人民，還不善良。因為用2300萬人全篩，先不論其費用成本，以目前PCR篩檢量能3800／天計算，共需16.5年才能完成（23000000÷3800=6052天；6052天÷365天=16.58年），這是不可能的事情，陳部長怎可拿錯誤前提來做比較，把國人當傻瓜！

普篩應該只是擴大篩檢

其次，主張普篩者，應該是擴大篩檢，是比目前「居家檢疫／隔離者有症狀才篩檢」更擴大篩檢。例如居家檢疫／居家隔離，不論有無症狀，全篩；高風險工作者一有疑慮，也篩。具體說，目前政府共通報篩檢60956，如果居家檢疫／居家隔離、高風險工作者一有疑慮全篩，可能是四十萬人左右。而且如果先用快篩作初步篩檢，陽性者再用PCR檢測，費用也不會太多，且偽陽性也可降低。如此一來，可以找出「無症狀感染者」，降低社區感染的風險，也減少居家檢疫／隔離者在不知情下傳給家人的心理壓力。

事實上，陳建仁副總統在3日30日也主張擴大篩檢，「目前多是境外移入案，如果台灣要防範社區感染，最需擔心是無症狀和輕症者，這些人還是會從國外回來，也有人擔心會否以前已有進來病毒讓社區存在無症狀或輕症感染者。要更確保社區乾淨，是可做更普遍調查，但不是全民篩檢，而是對防疫、醫護人員、計程車司機和便利商店店員等社會接觸較多的高風險族群，調查有無感染或有無抗體」。本人完全同意，否則，依現在指揮中心作法，等到有症狀出現才採檢，一定會漏掉好多「無症狀感染者」跑去社區，造成社區感染風險。目前許多找不到感染源的本土病例，來源應是社區裡「無症狀感染者」。更可笑的是，這些本土案例一發生，指揮中心就匡列好多接觸者做居家隔離，但這些人無症狀不採檢，14天過去就結案。誰知道這些接觸者，有沒有被感染？如同酒店女公關的親密接觸者，後來都沒人被傳染；如果敦睦艦隊官兵的家人女友也都沒人感染，還真神奇。

無症狀感染者恐已全台趴趴

最後，反對大量篩檢者常提到的是偽陽偽陰衍生的問題。其實這也不難處理：篩檢陽性，無症狀者隔離觀察；輕症、重者分流隔離治療。如果偽陽性是有症狀者，這些依現行辦法本來也就會出現，並未「多」佔用醫療資源；如果偽陽性是無症狀者，只是單純隔離觀察，也不會花費太多醫療資源。而偽陽性者的醫療人員接觸者，也應立即予以篩檢，很快便可以確認，反而不用像現行辦法需要隔離14天那麼久。至於「偽陰性者會趴趴走，會造成破口的說法」，只是騙騙小孩的話罷了，因為目前嚴格條件才篩檢下，早已放很多無症狀感染者全台趴趴走了。

我不知道陳部長為什麼一直堅持「有症狀才篩檢」，是我國還沒有類似韓國、美國、德國的快速篩檢方法與醫材嗎？如果是，請坦白跟國人說明，不要像之前在口罩不足時叫大家不用戴口罩。即使這樣，政府也要善用目前每天3800的篩檢量能盡量篩檢（一月到現在只篩六萬多），而且也要告訴我們，政府這三、四個月在提高篩檢量能的「超前部署」在哪裡？總不能未來萬一社區爆量了，我們的篩檢量能還是只有每天3800！

苦口婆心，是希望政府能把防疫工作做得更好，全民平安。如果指揮中心是採用擴大篩檢策略，這次敦睦艦隊官兵就會篩檢完沒問題才會下船，就不會有後面社區傳播的緊張。大家想想，如果這次敦睦艦隊不是那三位官兵生下船後「有症狀」去就醫，很可能在大家不知情下，我們有30個以上的新冠肺炎個案全台趴趴走，其後果將無法想像。