（作者鄭春鴻為今年春天將在松山社區大學開設一門課「生命故事創作班」，已開始接受報名。請電洽松山社大02-27475431）

亂世之亂，源之何處？曰「我」字。我，小之於個人；大之於鄉黨、國家，乃至於全人類。彭P小英「論文門」之爭；民進黨國民黨勝選之爭；中美貿易之爭；乃至於地球太陽系溫室效應之爭，無非都執著於「我」字。

「我」，真的那麼重要嗎？「意志」真的一直都掌控著我們的每一個決定嗎？其實，所有的選擇、決定都取決於當時的「情景體驗」，經常是「即興」的，不那麼理性的。並沒有一種「自由意志」來挑選哪些體驗是用來促成我們的決定的。你想買哪一支手機，可能要看過很多開箱文才作決定；相較之下，你回憶總統選舉的前一天，你是不是還在猶豫要選誰呢？當你在選票中，把小圓章蓋在哪一個人上面，會不會比買一支手機還要輕率呢？

我們需要這麼在意自我這個概念嗎？畢竟，試圖「拋棄自我」的確是很有挑戰性的一件事，而且不合常規。我們感知自我，喚起自我，談論自我，並信手將其與各種現象關聯起來。當我們研究解釋人類行為的時候，只要默認「自我」的存在，就可以在思想和行為之間的因果鏈上打一個休止符，不必深究， 多麼容易！我們無法拋開「我執」竟然是因為我們「太懶」，懶到不願思考。但值得注意的是，將同樣的方法用在動物身上時，卻被指責為擬人論呢！比如，你對著愛狗深情地說 : 「快過年了，你又長了一歲，這根骨頭是媽咪給你的壓歲錢！」在旁的人聽了，一定認為你發神經。

英國布里斯托大學認知發展中心主任布魯斯．胡德（Bruce Hood）在他的著作《自我幻覺》（The Self Illusion）告訴我們，「自我」其實沒必要再去發現了，我 們大多數人對它都有一個默認的假設，所以也不見得非要有什麼科學研究方 法才能揭開自我的蓋子。質疑自我這個概念也不是什麼新鮮事。同樣是由於缺乏實證，從20世紀50年代的認知革命以來，佛洛德的無意識自我（unconscious ego）就已經被拋棄了，現在還有人看甚麼《夢的解析》。

最先進的認知心理學所得的結論，竟與佛教2600年前的佛教所見一致，豈不妙哉？對於「我執」佛學有深切的論述。所謂我執，其實是「執我」之意。它的意思有兩個重點：一、先認定在人身上有一個獨立自存和永恒不變的實體；二、再生起一個以自己為中心的心念。去除我執，就是要去除在人身上有這樣的實體的認定，以及去除以自己為中心的心念。所謂「五蘊無我」，不是說平時我們所說的我不存在，而是說在人身上並沒有獨立自存和永恒不變的實體。

佛教的論述，千年來改變世人的思想，但世界之亂不但沒有稍緩，反而治絲愈棼，亂上加亂，乃因拋開「我執」是不容易做到的事，胡德教授直接告訴我們，如果有人張羅著拋棄「自由意志的自我」（free willing self）這個 概念，聽起來似乎有些畫蛇添足，因為它不是個科學概念，也因為它不是第一次被以缺乏實證的理由被擱置了。

我們怎麼知道「自我」是被構建出來的，原因很簡單：可以輕易地「摧毀自我」的東西有很多，無論是傷害、疾病還是毒品。自我，必須體現出一個並行系統綜合集成其輸入、輸出和從內部湧現出來的所有特質。自我，是一個 錯覺，雖然感覺如此真實，但內心的體驗並不是外部的表象。這點同樣適用於自由意志。我們可以體驗到決策的痛苦，但並不存在一個所羅門王似的自由意志在我們的腦海中權衡利弊，否則在邏輯上我們將陷入無限回歸泥坑。

新年到了！就利用年假給自己的思想大掃除一下，拋棄「自由意志」的「自我」這個概念吧！多想想別人，尤其多想想那些身體有病、生活有困難、心情很憂悶的朋友；少想一點自己；為了迎接嶄新的一年，我們將不得不背水一戰，重新審視思想和行為背後到底有哪些因素，以及它們之間是如何彼此互動、均衡、取代和抵消的。也只有這樣，我們才能開始理解人是怎樣運作的，才可真正過新年呢！