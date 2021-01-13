1月10日「法稅真改革、良心救台灣」系列論壇—司法改革建言—從冤案及人權體檢司法，世界公民總會會長瑞內．瓦德羅Rene Wadlow發表〈Judicial Day（司法節） 〉專文指出，如果法律的執行方式在許多人看來是不公平的，如果違法的官員都沒有任何懲罰的機制來制止，那麼法治就會受到威脅。該文提示政府對於違法官員的究責，施行法治相當重要。

查公民與政治權利國際公約（公政公約）第31號一般性意見（2004年3月29日第2187次會議通過）第16項規定，《公約》第2條第3項規定，締約國必須向《公約》權利遭到侵害的個人做出賠償。若不對那些《公約》權利遭到侵害的個人做出賠償，與第2條第3項有關鍵作用的提供有效救濟義務就不能予以履行。除了根據第9條第5項與第14條第6項給予明確救濟之外，委員會認為，《公約》普遍涉及適當的補償。委員會注意到，賠償涉及：回復原狀、恢復名譽以及補足措施，例如：公開道歉、公開紀念、不再犯的保障措施、對有關的法律及慣例作出修訂以及將侵害人權者繩之以法。

其第18項後段規定，此外，不能因為那些可能被控應對這些行為負責者具有官方地位，而免除他們的法律責任。同時還應該消除確定法律責任方面的其他障礙，例如以服從上級命令或短得不合理的法定時效為由進行辯解。締約國還應互相協助，將那些被懷疑侵害《公約》權利並且根據國內法或國際法應予懲處者繩之以法。

政府搶奪民產不公不義

另查1996年12月19日發生的太極門冤案，刑事案件部分已於2007年7月13日獲得平反，受害人也分別得到冤獄賠償。而由該刑事案件衍生的稅務冤案，民國80、82〜85年度部分已經獲得解決，只有民國81年度部分，尚未獲得解決。很不幸地，受害人太極門財產卻遭到法務部行政執行署拍賣了，如此政府公然搶奪民產，實在不公不義。

2002年3月4日監察院調查意見認定侯寬仁涉有違八大違法，函請法務部從嚴究責議處，並確定起訴書與證據資料存有扞格矛盾，據以提起公訴，不符證據比例原則。侯檢察官亦自承未予調查。不符證據法則的起訴書，根本不能提起公訴，更不能作為課稅依據。

2009年聯合國人權兩公約已經國內法典化，政府要遵循公政公約第2條第3項規定，對於重大人權侵害案件之加害者「繩之以法」是該作的事。太極門冤案為一件重大侵害人權案件，其主要加害者侯寬仁檢察官迄今未受到究責，違反公政公約的規定，甚為明顯，引人遺憾。