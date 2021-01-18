總統當選人拜登內定的白宮幕僚長羅恩·克萊恩（Ron Klain）透露，週三拜登就任總統當日，將會運用入主白宮後的權力發布十多個行政令，逆轉川普政府的政策遺產。圖／擷自公視新聞影片

總統當選人拜登內定的白宮幕僚長羅恩·克萊恩（Ron Klain）透露，週三拜登就任總統當日，將會運用入主白宮後的權力發布十多個行政令，逆轉川普政府的政策遺產。

即將上任克萊恩在一份為記者準備的備忘錄中透露，拜登曾在競選中承諾，將會逆轉川普的政策遺產，有些甚至是在新冠病毒大流行前就承諾過的。克萊恩說，拜登將會在周三就任總統當日發布大約12項行政令。

拜登週三計劃宣布美國重新加入巴黎氣候協議，撤銷針對多個以穆斯林人口為主的國家實施的旅行禁令，延長聯邦學生貸款支付的暫停時間，停止驅逐和取消抵押品贖回權，以及在跨州旅行時和在聯邦物業內強制帶口罩。所有舉措都是他曾經宣布過的。

這些措施中，大多數是川普所奉行政策的逆轉，不需要國會採取行動。但是，拜登將會公佈一項期待已久的移民提案，將為數百萬無證件移民提供一條通往公民身份的路徑，而那項政策則需要國會採取行動。

那個措施，以及拜登剛剛宣布的用於COVID疫苗接種和經濟刺激的1.9萬億美元的支出提案，都將在由其民主黨同僚以略微優勢控制的國會兩院面臨艱難阻力。

克萊恩說，在就職典禮後九天內，拜登將執行範圍更廣的「首日」承諾。這些措施包括擴大COVID-19的測試範圍，並指示政府採購美國貨。

克萊恩說：「總統當選人拜登設想自己是我們國家深處危機時期的總統。」他說：「競選期間，總統當選人拜登承諾將會立即採取行動，著手解決這些危機和重建更美好。」