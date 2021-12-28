美國衛生官員12月27日把感染新冠病毒的美國人的隔離（isolation）期從10天減少為五天，並且對密切接觸者的檢疫隔離（quarantine）期也做了類似的縮短。

美國疾病預防與控制中心（CDC）官員說，這項指導原則是為了跟上日益明顯的證據，那就是：感染新冠病毒者在出現症狀之前的兩天以及之後的三天最具傳染性。

這一決定的驅動力是最近因omicron變種而造成的COVID-19病例的激增。

初步研究顯示示意，omicron有可能比之前的新冠病毒變種造成的病症更為溫和些。但是專家們說，由於大批人感染病毒，並因此有大批人處在隔離和檢疫隔離狀態，這可能會摧毀醫院、航空公司和其它業務部門維持開張的能力。

疾控中心主任羅謝爾·瓦倫斯基（Rochelle Walensky）說，美國將看到很多omicron病例。

「這些病例中不是所有的都會成為重症。事實上，很多將是無症狀的，」她星期一對美聯社說。「我們希望確保有一個我們可以安全地繼續維持社會運轉而同時又遵循科學的機制。」

上星期，疾控中心放鬆對醫療人員的隔離規定。之前的規定是，如果醫療人員新冠病毒檢測呈陽性，他們必須停止工作10天。新建議說，工作人員如果測試結果為陰性而且沒有症狀，七天後就可以回去工作。疾控中心說，如果出現嚴重的人手短缺，隔離時間可以縮短為五天甚至更短。

如今，疾控中心修改了使用於大眾的隔離和檢疫隔離指導原則，使規則更為寬鬆。

這項指導原則只是對雇主、州和地方官員的建議。上星期，紐約州表示將把疾控中心有關醫療人員的指導原則擴展到其它面臨嚴重人手短缺的關鍵崗位工作。

其它州也試圖縮短本州的隔離和檢疫隔離政策，疾控中心試圖走在這一轉變的前頭。瓦倫斯基說，如果疾控中心拿出統一的指導原則供其它方面參考，那將有益處。

美利堅大學公共衛生專家林賽·威利（Lindsay Wiley）對美聯社說，疾控中心有關隔離和檢疫隔離的指導原則之前似乎讓公眾困惑，而新的建議「發生在更多的人第一次檢測呈陽性並且尋求指導的時候」。

紐約醫生和美國傳染疾病學會（IDSA）發言人亞倫·格拉特醫生（Dr. Aaron Glatt）說，當人們感染時，在五天之後，他們擴散病毒的風險大幅下降，然而，並不是每個人的傳染性都會消失的。

他說：「如果減少為五天，那會有少數但數字相當不少的人具有傳染性。」

瓦倫斯基說，正因為如此，戴口罩是疾控中心指導原則的一個關鍵內容。