美國及全球經濟今年繼續看好，即使有股市修正等也不會影響大的發展趨勢。圖／取自維基百科

2020給人感覺是帶來吉祥的數字，因人生很難遇到1010、2020這樣年份，它不僅順口，如今更代表一個新時代的開始：市場經濟風靡全球，世界走向穩定、富有、脫貧。

有人說作為世界經濟火車頭的美國，其股市漲得太高了，2020會有大修正甚至經濟蕭條。確實，自川普當選總統3年以來，美國道瓊斯指數增了10,000點（達28,300），增幅54%；標準500指數增幅46%，納斯達克增了65%！如果2020有股市修正也屬正常，因股市不能永遠漲，總會有高有低。

但美國及全球經濟今年繼續看好，即使有股市修正等也不會影響大的發展趨勢。主要由於：

第一，世界處於沒有大戰的和平時期。不要說一戰、二戰那種規模，即使像阿富汗、伊拉克等類似戰爭，2020也基本不大可能發生。戰爭是損害全球經濟的直接因素。在沒有戰爭的和平時期，全球經濟一般都朝向整體性發展。

10個大國之間不會大衝突

第二，大國之間不會有大衝突。世界7大工業國（美國、英國、法國、德國、日本、加拿大、義大利）都是民主國家，民主國家之間從未發生過戰爭。另外，注重發展經濟（市場開放）的國家之間也難以開戰。有人曾說，兩個有麥當勞店的國家不會開戰，因其國策是市場開放（外資進入），經濟與世界接軌，就不敢開戰（導致股市大跌，經濟崩盤，是不可承受之重）。

除7大工業國外，大國的俄國，與當年蘇聯有天壤之別：不僅有了選舉和相當的新聞與言論自由，而且軍隊從蘇聯時的400萬削減到100萬，大量軍費被轉入經濟建設。雖然曾發生克里米亞事件，但因那裡居民58%以上是俄國人（烏克蘭人佔24%），他們願與俄國統一。當時或現在民調（即使聯合國主持公投）也可能是同樣結果。俄國已不具有擴張、佔領整個歐洲的企圖和能力。

另一大國中國雖還是一黨專制，但其經濟過去30多年朝向市場化，已成為世界第2大經濟體，其雙邊貿易等與世界非常密切連結。因美國軍事和經濟強勢，再加上川普總統執政，更為有效制約北京的擴張企圖。另外中國自己內部問題很多，包括經濟減緩，增長率越來越降等，都對習近平的野心構成限制。

除了7大工業國和中俄，剩下的大國印度，不僅是民主國家，而且保守派的莫迪總理2019年連任（再執政5年），帶領13億人口的印度更走向市場經濟，並在外交上與美國、日本結盟（川普的印太戰略就是美日印聯手）。印度越來越成為自由世界的重要力量。上述10大國，都不會發生大衝突，所以2020世界局勢會基本持續穩定。

極端伊斯蘭主義全球衰退

第三，伊斯蘭恐怖主義式微。蓋達組織被消滅，伊斯蘭國也已被剷除。它們即使死灰復燃，也會被迅速幹掉。因現在美國不再是軟弱無能、綏靖主義的歐巴馬執政，而是強勢反恐的川普為三軍統帥。以美國強大軍力（佔全球軍費40%），更不要說還有北約（人類有史以來最大軍事集團），對付伊斯蘭國可謂殺雞用牛刀（只是決心問題，領袖氣質問題）。

全球穆斯林（信仰伊斯蘭教者）人口最多的國家是印度尼西亞，2.6億人口中穆斯林佔86%（2.2億）。但近年印尼的幾次總統大選不僅民主且平和，且都產生親美政府。而且印尼的經濟也持續增長，政局穩定。

另外印度也有2億穆斯林人口。作為民主國家的印度，伊斯蘭勢力在那裡從未成氣候。印度不僅與美國結盟，信奉印度教的莫迪總理及所屬人民黨，對極端伊斯蘭更為警惕和防範。

此外，穆斯林人口比較多的還有巴基斯坦、奈及利亞、埃及、孟加拉國、土耳其等，這些國家也都實行選舉制度，有政黨輪替制約，所以極端伊斯蘭勢力也無法威脅全球。而且這些國家都希望與美國及自由世界保持良好關係（不僅有政治原因，更有經濟需要）。

唯一被視為暗中支持恐怖主義的是伊朗，但它遭到中東最大國家埃及（8,000萬人口和軍事實力）的制約，還受到跟埃及緊密結盟的中東大國沙烏地阿拉伯的全力遏阻。此外還有美國的經濟制裁。伊朗不僅在全世界孤立，而且其經濟相當困難；每天需賣120萬桶原油才能維持其經濟，但目前已降至每天80萬桶，其貨幣已貶值60%。德黑蘭自身難保，對外援助恐怖主義更捉襟見肘。被它支持的巴勒斯坦哈馬斯等，在以色列強勢保守派總理尼坦雅胡的強硬打擊政策下也日漸衰落。所以在整體上，全球極端伊斯蘭勢力呈下降趨勢。

北韓核武雖仍未取消，但美國胡蘿蔔和大棒齊下，平壤舉棋不定；金正恩清楚，使用核武攻擊就是自取滅亡。美國不僅自身軍力強大，不久前英國大選，保守黨又獲壓倒性勝利，強生（Boris Johnson）首相再執政5年。與川普總統同為保守派理念的強生強調增加軍費、強大國防，英國第2艘航空母艦剛正式服役，全球有2艘以上航母的只有英國和美國；美國已有11艘，目前正在新造2艘最現代的。英美聯手不僅強大北約，並對全球遏阻邪惡具有巨大的威懾和打擊力量。

市場經濟帶領世界脫貧致富

第四，市場經濟已成全球趨勢並帶來富有。除上述政治軍事和戰略格局等因素，2020全球經濟繼續看好，還有1個大原因，即自由市場經濟已成為更多國家的政策理念和選擇。

人類貧窮主要由於專制和左派的社會主義政策。隨著全球民主化，獨裁政府紛紛倒台，目前聯合國193個成員，3分之2以上採民選制度。但國家民主後，也有左右派之分，左派嚮往社會主義（烏托邦），所以左派執政就想更多國家控制，更多國營化，以平等名義實行高稅收、高福利、大政府的政策，其結果是高稅收等於搶劫勤奮者的財富，高福利養懶漢，大政府官僚化（毫無效率）；最後經濟衰落，失業率攀高，國貧民窮。因有選舉制度，人民因經濟困境而強烈不滿，於是選擇保守派上台（強調市場經濟、強大國防、道德信仰等理念的政黨）。美國，英國，印度，日本，澳大利亞；南美洲的巴西、智利、巴拉圭，祕魯，宏都拉斯，哥倫比亞等國；還有前東歐國家波蘭、匈牙利、捷克等，目前都是真正主張市場經濟、道德信仰的保守派執政。

1981年時，全球貧困人口（標準是每天收入1.9美元以下）佔全球42%！1991年共產蘇聯解體，民主化席捲東歐，隨後進入市場經濟、全球貿易、手機電腦等新科技（衝擊專制，世界接軌）時代，專制和左派政府紛紛倒台，資本主義風靡世界。到2008年，全球貧困人口減少了7億！而同期全球人口增加了48%。

僅以中印兩大國為例：1981年時，據世界銀行數字，中國88%人口生活在（每天1.9美元）的貧困線下。因經濟開放改革、走向市場化，現在這個數字已降至0.7%（美國Commentary雜誌2019年11月號Noah Rothman文章數字）。

印度在尼赫魯時代熱衷社會主義，導致極端貧困。自1991年印度實行經濟開放、自由市場政策，至今已有1.7億印度人脫貧，現印度極端貧困人口降至3%以下。市場經濟和資本主義之路，近年使全球每年8,000萬人脫貧，這個數量相當於整個德國，更超過英國或法國。有學者讚嘆：這種規模的人類進步成就是前所未有的。這一切都歸功於民主制度（制約戰爭和極端貧困），歸功於市場經濟（帶來自由競爭，發財致富）。2020，這個大趨勢會繼續，這是世界的福音。

（2019年12月20日於美國）

——原載台灣《看》雜誌2020年1月號