今年的元宵節到來之前，門諾基金會各工作站，都特別安排與慶祝元宵相關的課程或活動，讓長者們一起回憶元宵節的趣味傳統，包含做燈籠、吃湯圓，大家共同歡慶元宵節！

富里工作站所承辦的東竹失智據點，在2月24日安排彩繪燈籠課程。活動進行中，參加彩繪的學員們每一位都滔滔不絕的說著過去提燈籠、猜燈謎等習俗，分享過去慶元宵時的樂趣，大家邊說邊笑，使得教室瀰漫著歡樂氣氛。

東竹失智據點長輩們也是每個人認真用心的畫著自己專屬的燈籠，其中有一位阿公還打趣道：「以前都是買現成的燈籠，現在老了來上課竟然是要自己畫燈籠，真是特別的感覺！」阿公的這番話，也讓其他長輩也都很有共鳴，因為以前都是直接購買，挑選喜歡的燈籠，現在則要動腦筋思考要繪製什麼圖案。

新城工作站與佳民國小合作「老幼共學」，由於小朋友還尚未開課，在年後先行讓長者們「開學」來站上做健身操、上課，讓長輩在年後來相聚。在2月25日安排彩繪燈籠的活動，長者們一筆一繪專心畫燈籠，也特別準備小湯圓做為共餐的甜湯，讓長輩們很驚喜。



新城工作站在2月25日這天安排彩繪燈籠的活動，長者們一筆一繪專心畫燈籠。圖／門諾基金會

壽豐工作站力百海日照中心則在2月26日元宵節當天，特別邀請擅長手工藝的志工，教導長輩們使用過節完剩餘的紅包袋，透過摺紙加上黏貼，化身變成一個一個喜氣洋洋的環保燈籠。

住在壽豐鄉忠孝村、高齡82歲的林女士表示，她平常在家一個人好孤單，來到日照中有督導員、其他長者一起陪伴，還可以學做手工藝，真的讓她覺得生活變得很有趣很豐富！原本林女士的家屬很擔憂交通問題，好在門諾基金會有提供交通接送的服務，讓家屬放心。



壽豐工作站力百海日照中心為元宵節，特別安排燈籠製作課程。圖／門諾基金會

門諾基金會表示，其實照顧長者不只是要照顧他們的身體狀況，大部分的長輩們更需要的是陪伴與傾聽，讓他們感受到關懷與珍視。門諾基金會壽豐工作站、新城工作站、富里工作站此次搭配元宵節安排一起和長者們慶元宵的課程，受到極熱烈的回饋與反應，在課程活動中讓長輩們一起回憶兒時記趣，歡樂的體驗可以從每個人臉上散發的神采感受到。

門諾基金會壽豐工作站力百海日照中心，目前正在招募交通接送服務車輛，讓偏鄉長者不孤老生活、路途安全的來到站上接受照顧服務，若有意者可洽詢：03-8338009 # 422 李小姐。



壽豐工作站力百海日照中心提供交通接駁服務，讓偏鄉長者不會因路途遙遠而缺乏長照資源。圖／門諾基金會