「花開了，等你來。」瑞里紫藤花季本周進入盛開期，精選的26處賞花點已陸續綻放，沿著嘉義166縣道暢遊瑞里紫色山城，猶如進入充滿浪漫的彩色花都。

嘉義縣長翁章梁16日化身鬼滅之刃炭治郎，搭配網紅邦妮揮刀為2021瑞里紫藤花季揭開序幕。嘉義縣文化觀光局表示，瑞里紫藤花季本周進入盛開期，精選的26處賞花點已陸續綻放，紫藤花瀑景致彷彿熱門動漫「鬼滅之刃」中經典場景重現。

嘉義的好山好水不僅讓花開得特別美，高山茶與高山咖啡更是不能錯過的金牌特產。瑞里在地的高山茶，茶好喝，並結合今年邁入第8年的紫藤花季推出瑞里社區獨「嘉」花間茶席，由茶職人帶領遊客體驗紫藤花下浪漫品茗，歡迎全國遊客把握短暫的3週花季，來嘉義感受視覺與味覺的春季紫色饗宴。

此外，除了紫藤花，嘉義縣內還有櫻花、九重葛與黃花風鈴木也正熱情盛開中，歡迎把握盛開花期尋訪，也可規劃於清明連假來「嘉」抓住春的尾巴、欣賞絕美花景，精彩吃喝玩樂行程任你搭。

※北上：請走國道三號下竹崎交流道，沿166縣道「太平、瑞里」指示牌即可抵達瑞里

※南下：請走國道三號梅山交流道，沿162縣道「瑞里」指示牌即可抵達。

我開得特別美，高山茶與高山咖啡更是不能錯過的金牌特產。瑞里在地的高山茶，茶好喝，並結合今年邁入第8年的紫藤花季推出瑞里社區獨「嘉」花間茶席，由茶職人帶領遊客體驗紫藤花下浪漫品茗，歡迎全國遊客把握短暫的3週花季，來嘉義感受視覺與味覺的春季紫色饗宴。

此外，除了紫藤花，嘉義縣內還有櫻花、九重葛與黃花風鈴木也正熱情盛開中，歡迎把握盛開花期尋訪，也可規劃於清明連假來「嘉」抓住春的尾巴、欣賞絕美花景，精彩吃喝玩樂行程任你搭。

※北上：請走國道三號下竹崎交流道，沿166縣道「太平、瑞里」指示牌即可抵達瑞里

※南下：請走國道三號梅山交流道，沿162縣道「瑞里」指示牌即可抵達。