中國國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜今(1)日先在高雄參加2場升旗典禮，他在文化中心致詞時表示，2019年這班列車已經遠去，2020年迎接另一個字「爽」，聽起來「俗擱有力」，但表達人民期待安居樂業的心聲；針對立法院昨天三讀通過《反滲透法》，他在台南場升旗典禮痛批這是惡法，人民脖子上被綁了炸彈，而遙控器在民進黨手上，空白授權太可怕。

韓國瑜今天先在高雄參加2場升旗典禮，他在文化中心的元旦升旗典禮表示，2019年是辛苦的一年，人民用「亂」字代表，2019年這班列車已經遠去，請大家把憂傷與不愉快拋到九霄雲外，祝福所有市民2020年迎接另一個字「爽」，這個字聽起來俗又有力，但表達人民期待安居樂業的心聲。

韓國瑜指出，過去高雄從沒這麼被關注過，從2019年到現在，這一年高雄吸引了全世界華人的目光與注意，這是所有市民朋友共同努力，他希望大家把握這百年來難得一見的發展機會，把分內工作做好，讓所有進到高雄的各界好友會喜歡我們、愛上這座城市，這是高雄市無上光榮，也是市民朋友共同的責任。

韓國瑜接著趕到台南公園參加升旗典禮，他痛批《反滲透法》在人民脖子上綁了炸彈，遙控器在民進黨手上，空白授權太可怕了，民進黨是要人民愛你而投你一票，還是怕你才投你一票？一個邪門歪道的政黨，只要遇到不同的人就查你水表，包括台大教授都被查水表，只要不支持民進黨，就活在恐懼之下，民進黨到現在都搞不清楚還在抹黑，讓人民害怕，「我不相信邪惡會戰勝光明」，一定要選出優秀的領導人帶領國家。