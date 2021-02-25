由玉山社出版的《台灣醫界人物百人傳》，今天在二二八國家紀念館舉辦新書發表會，作者陳永興醫師同時就「台灣醫界與228」發表演講，主題為「台灣醫師（政治受難者）在那個噤若寒蟬的歲月」。與會來賓不到兩點就已坐滿大會議廳。陳永興醫師安排為此書寫序的賴其萬教授、盧俊義牧師及劉景寬醫師上台致詞，另外有醫師公會全國聯合會理事長邱泰源立委及杜聰明基金會董事長杜武青教授也在會中讚揚此書記錄下台灣醫界許多典範人物，非常值得推薦給年輕一代來認識。陳永興醫師也在專講中介紹提到，二次大戰前後228事件及白色恐怖期間，許多優秀的醫界前輩遭受殘酷的打擊和莫須有的誣陷，讓台灣社會痛失太多優秀的人才。本書選在228前夕出版，讀者可從書中發現台灣醫界百年來的最大犧牲。

《台灣醫界人物百人傳》介紹108位醫界人物，108個為台灣醫療奉獻的故事，透過陳永興醫師的筆，讓讀者認識這些對台灣無比重要的人物。從他們的人生故事中，看到台灣醫療的發展與歷史。

隨著航海、貿易、傳教人員來到台灣的現代化醫療，歷經日治時期、戰後的發展，逐漸形成如今的樣貌。在這段歷程中，許多醫界人士奉獻了自己的一生，他們醫治病人、研究疾病，建立醫療衛生制度、作育無數人才，為台灣的現代化醫療之路打下堅固的基礎。

多年來，陳永興醫師蒐集這些醫界人物的故事，透過講學、專欄，向社會傳達這些重要的人物事蹟。本書收錄108位建構台灣現代化醫療的醫界人物小傳，分為「醫療傳道與人道醫療」、「醫學教育與研究」、「醫師從政與社會運動」、「醫療行政與公共衛生」、「基層醫療與社會公益」、「醫師與藝文創作」六類，描述這些醫師對台灣社會的重要與貢獻。

和信醫院神經內科教授賴其萬說，醫生不只是醫生，在人生不同階段，醫生也要努力做對的事，陳永興醫師就是最好的見證。陳醫師用心發掘108位影響台灣至深，但已不在人間的來自歐美、日本與台灣的醫界傑出人物。看到本書介紹的醫界典範，在過去台灣困苦的時空背景，能做出這麼多的成就，秉持理想奮鬥，甚至犧牲生命在所不惜。

賴其萬感慨，今天台灣少數醫界人士，在民主自由的社會，迷失於名利的追逐，做出許多令人齒冷的行為。希望這本典範的史實可以使年輕的醫界菁英，認清生命的價值、意義，讓台灣的醫界學會「謙虛」、「勇敢」、「正直」，而能夠為理想奮鬥。他誠摯地希望本書可以帶給年輕人重大的啟示，「學醫人只要有心，可以做許多有意義有價值的事，讓自己活得更有成就感，而不必汲汲營營迷失於名利的誘惑。」



和信醫院神經內科教授賴其萬。圖／陳惠卿

醫師公會全國聯合會理事長邱泰源說，《台灣醫界人物百人傳》為歷史作見證，書中刻劃的前輩人物，其言行值得後輩學習。他指出，醫生如果只重視自己的專科，就會受制度局限。如果能夠多關心社會安全網，關懷人、家庭與社區，關注山地、海邊弱勢地區的醫療服務，工作將更有尊嚴。



醫師公會全國聯合會理事長邱泰源。圖／陳惠卿

杜聰明基金會董事長杜武青表示，陳永興醫師參與反對運動，替228受難者平反，對台灣人權貢獻很大。228期間許多醫生菁英受難，選在此刻出版醫界百人傳，格外有意義。陳永興在學生時代就參與山地部落服務，傳承杜聰明創辦山地醫師醫學專修科的精神，又長期關心高醫的發展，他表示敬佩。



杜聰明基金會董事長杜武青教授。圖／陳惠卿

台灣基督長老教會牧師盧俊義認為，醫療與傳道，兩者相得益彰。醫生傳福音，比牧師傳道更有效。同樣的，醫生若有美好的信仰，對生命會有不同的看法，也會對醫療事業增添光彩。

他推崇陳永興醫師是一個「多功能」的醫療工作者，除了積極參與社會改造運動外，透過辦雜誌、報紙來發聲，希望大家能看見，並清楚知道咱台灣社會的問題所在，而且還投入醫療臨床與行政實務工作，此外，還用時間寫書，這種精神毅力真的很令人敬佩。

盧俊義強調，《台灣醫界人物百人傳》是了解台灣醫療脈絡最好懂的一本書。他建議所有醫學院師生都應該閱讀這本書，也可將此書列入必讀的書籍之一，然後要學生寫讀後報告。深信若有仔細讀過這本書的醫學生，心靈必定會受到刺激。



盧俊義牧師。圖／林世昌

曾任高雄醫學大學第六、七任校長劉景寬指出，在具備深刻醫人志業的典範前輩中，有一縷連綿不斷的精神力量在撐持砥礪、散播與傳承，這就是醫人醫世的台灣醫師DNA，而陳永興就是企圖尋找「台灣醫師DNA」的人。



前高雄醫學大學校長劉景寬。圖／林世昌

閱讀《台灣醫界人物百人傳》，讀者可以發現這些抱持醫治眾生的前輩，不畏懼困難挫折，用一生一世的熱情，來護持其愛人們與愛台灣的使命。思索前人的腳步與堅定不移的信念，可以鼓舞台灣醫師攜手合作，承繼「台灣醫師DNA」，一生一世、一生懸命，共同對抗疾病的挑戰。

陳永興醫師表示，本書所寫都是已過世的醫界前輩，目前在世的醫界許多有重大貢獻的人物尚未入列，已經決定兩年後出版續集中再為大家介紹。他也鼓勵各領域都有人寫下該領域值得傳誦的典範人物事蹟，讓後代子孫認識台灣優秀的各界人物，建立台灣人的自信心。



陳永興醫師在新書發表會中就「台灣醫界與228」發表演講，主題為「台灣醫師（政治受難者）在那個噤若寒蟬的歲月」圖／陳惠卿



陳永興醫師分析228事件中台灣醫師遇害的原因。圖／陳惠卿