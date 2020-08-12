民主黨提名的總統候選人拜登（Joe Biden）（左）選擇加州聯邦參議員卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）（右）為他的競選夥伴。 圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

民主黨提名的總統候選人拜登（Joe Biden）選擇加州聯邦參議員卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）為他的競選夥伴。這將是美國歷史上主要政黨正副總統選票上首次出現黑人女性和印度裔候選人。

拜登（11日）在推文說：「我極為榮幸地宣布我已選擇卡瑪拉·哈里斯作為我的競選夥伴，她是一位為小人物而戰的無畏戰士、美國最好的公僕之一。」拜登還透過簡訊向支持者做了同樣的宣布，並說：「我們與你們一道，將擊敗川普。」

哈里斯曾是二十餘名角逐民主黨總統候選人提名的拜登挑戰者之一。

拜登在初選階段取得了足以獲得提名的勝利之後允諾選擇一位女性做副總統候選人。之前有很多人揣測說，他將選擇一位黑人女性做他的競選夥伴。

哈里斯今年55歲，她出生在加州，父親在牙買加出生，母親是印度裔美國人。她在2010年當選加州的州司法部長，由此聲名鵲起。民權活動人士讚揚她拒絕支持禁止同性婚姻的加州8號提案。

哈里斯競選總統期間，很多進步派和自由派人士對她在擔任州司法部長期間堅決支持執法部門提出質疑。她很快就退出了競選。她曾被指責在警察暴力問題上與現實脫節。目前，在美國人抗議警察針對黑人和其他少數族裔之際，這個問題會被提及。

根據某些民調，很多黑人選民曾希望拜登選擇進步派立場更為鮮明的麻薩諸塞州聯邦參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）做他的競選夥伴。