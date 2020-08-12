與其寄望蔡英文及民進黨，不如寄望於台灣人民。不斷宣導、倡議，「中華民國憲法」的荒謬性，以及新憲法對台灣的重要性。宣導、倡議的對象是全體國人，是中產階級、年輕學生，中間選民、甚至於泛藍民眾，運用各種可能的媒體形式發聲，如此才能奠定制定新憲法的民意基礎。圖／總統府資料照

獨派大老辜寬敏先生8月10日再次在4大報刊登滿版廣告，「與其等待，不如去創造吧！~全民催生一部屬於台灣的新憲法」。想到白髮蒼蒼、高齡94歲的辜老，畢生念茲在茲，就是希望台灣成為一個正常國家 ，而且不斷付諸行動，令人感佩。辜老說得好：「這部中華民國憲法就像是一個超級違章建築，如果修憲而不去動本文，處理掉台灣與中國糾纏不清的關係，只修18歲公民權和廢考監等條文，就好像違章建築裡討論要換窗簾，還是住在違章建築裡。」

只是，辜老推動的公投主文分別為「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」與「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」，其對象都是總統。即使公投通過，對蔡英文會產生作用嗎？蔡英文會順著民意走嗎？即使蔡英文順著民意走，「推動」制定新憲法、「啟動」憲法改造工程，新憲法就會出現嗎？還是只是在「推動」、「啟動」，任期就結束了，然後下一個民進黨總統候選人，繼續「推動」、「啟動」來騙大家的選票？



辜寬敏先生8月10日再次在4大報刊登滿版廣告，「與其等待，不如去創造吧！~全民催生一部屬於台灣的新憲法」。圖／民報資料照

制憲公投前景不樂觀

我們知道，辜老是希望藉由公投，讓總統取得足夠民意做後盾，推動制定新憲法。但是，蔡英文不是李登輝前總統，如果是，她就不會那麼冷酷地下令府院黨不得響應「東奧正名」了？如果蔡英文真有心讓要台灣國家正常化，完全執政四、五年了，早就可以「推動」、「啟動」一些什麼了，根本不需要此一公投案。我認為，如果現在的總統是陳水扁、或賴清德，這個公投案才會有可能發揮預期的效果。

辜老說，「要當一個台灣的總統，她難道不贊成，她（蔡英文）一定會贊成，一個體制的問題，體制外體制內，但是只要你是台灣人，十個中九個一定贊成，我們是正常的國家」。沒錯，台灣大多數人希望台灣是正常國家。但是，很不幸的，台灣很多人因為我們現在自己納稅、有自己軍隊、自己選總統，有人民、土地、政府，「以為」我們已經是一個獨立或正常國家。這種錯誤認知，在民進黨也宣稱「台灣已經獨立、國名叫中華民國」後，更根深蒂固深植在台灣人心中。

今年大選可知，台灣多數民意反對「一國兩制」。可是大家知道嗎：中華民國憲法其實就是一國兩區/兩制：暫不提中華民國憲法「固有之疆域」的領土，還包括中華人民共和國和蒙古國的領土 - 世界最荒謬的憲法，就只看中華民國憲法增修條文第二條，「總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之...」，這個「中華民國自由地區」是指台澎金馬，那意思是中華民國還有一個地方不是「自由地區」，那是指那裡？答案在憲法增修條文第十一條（兩岸關係）：「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」。所以，依這部憲法，台澎金馬（中華民國自由地區）和中華人民共和國（中華民國大陸地區），就是同屬一中。亦即，依中華民國憲法，台灣和中國就是同屬一個中國，分成兩個地區，執行兩種不同的制度啊！

制憲公投良機不再

這種憲法、憲政的辯論，本來在2020大選是一個很好的時機。可惜，2019/2020的選舉期間，完全沒有獨派的聲音，沒有獨派總統候選人可以在選舉期間，宣傳、逼迫民進黨、國民黨兩黨候選人針對此一議題表態。去年失去絕佳機會，現在推動公投，雖然永不嫌晚，乃屬事倍功半。

更慘的是，如果此二公投案，一如「東奧正名」公投案一樣，未能獲得執政黨的全力支持，甚至於蔡英文還是冷酷對待，很可能在網路沒有討論聲量，不被媒體、政論節目所青睞，最終未能過關。這將令人情何以堪！

所以，筆者不才，想跟辜老報告，寄望蔡英文、及蔡英文領導的民進黨，倒不如寄望於台灣人民。除了推動公投案外，我們更需要不斷宣導、倡議，「中華民國憲法」的荒謬性，以及一部新憲法對台灣的重要性。宣導、倡議的對象是全體國人，是中產階級、年輕學生，中間選民、甚至於泛藍民眾，運用各種可能的媒體形式發聲，如此才能奠定制定新憲法的民意基礎。如果可能，我們應該整合所有台派社團、獨派力量，糾集四海社會賢達，發起類似1990年代風起雲湧的社會運動，甚至於組織政團，以制定新憲法為目標，不達目的，絕不終止。