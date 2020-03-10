口罩實名制2.0將上路，中央流行疫情指揮中心今天公布，12日起民眾可網路預購，試辦預購期一週，19日簡訊通知付費，民眾自付運費7元，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購，初估可提供700萬片，約233萬人份可在網路買到。指揮中心指揮官陳時中表示，「票很多，不需要像演唱會搶票」。

指揮中心物資組組長、經濟部政務次長王美花表示，3月12日至18日都可以預約，不會因為早預約而一定訂購到口罩。會看一周後預約人數是否和指揮中心預估的人數有落差，若是差不多則都可拿到；若相差太多，則會以所有預約人數進行抽籤，以簡訊通知，目前系統也都在做壓力測試。

王美花表示，口罩仍以實體藥局通路為主，網購是讓無法排隊的上班族多一個管道。未來會把藥局和網購的一致規劃，網購不會減少實體供應量。

陳時中說，第一次預購時間拉長是為了不讓大家緊張，也讓大家清楚訂購程序，免於排隊。但也不希望大家都在電腦前等待，因此要等整體預購結束後，才能進一步做更完善的規劃。他強調，「票很多，不需要像演唱會搶票」。

至於購買口罩的時間差，陳時中提醒，網路訂購者會以3月26日到4月1日領到口罩的時間作為鑑別，當週則不可至藥局買口罩，而非以預購的時間作為區別。先看試辦效果，再做後續調整。因為是實名制，可以掌握更多狀態，再做滾動式檢討。

根據疫情指揮中心規劃，3月12日(週四)推出「口罩實名制2.0」，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，新增線上預購通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。



口罩實名制2.0將於周四上路，預計試辦一周。圖/指揮中心提供

3月12日開放的首輪線上預購屬試營運性質，初估可提供700萬片(約233萬人份)預購量，購買制度及原則包括

1.預購登記截止日為3月18日，不受身分證末碼單雙號分流限制。

2.成功預購者於3月19日收到繳費通知簡訊，務必於指定期限內完成付款(ATM、網路銀行或信用卡)。

3.成功預購者可於3月26日至4月1日持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取(代領者亦須持上述證件)，逾期未領者視同放棄領取資格。

4.若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤，並非先搶先贏，因此民眾不必搶在第一天上線登記。

5.購買原則與實體通路相同，本次試營運僅提供成人口罩。(成人口罩7天內3片，每片5元)。

6.使用健保卡、自然人憑證預購者需自備可上網的電腦及讀卡機。

7.每筆訂單需自付7元物流處理費。

上述網路預購機制是提供3月26日至4月1日可購買口罩額度，將視試營運狀況後再行調整，另民眾若不想等候太久，仍可透過原有的健保特約藥局及衛生所等實體通路購買口罩。