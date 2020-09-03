阿猴古城門，搭加里揚1635年12月25日逃遷到今屏東，1646年改名阿猴。圖／呂自揚提供

堯港東岸有東番

天蒼野茫不知年

荷蘭槍火衝天喊

搭加里揚屏東遷──〈搭加里揚之戰〉

一

作者10年前探討荷蘭時期高雄平埔族的歷史，發現1635年荷蘭攻打台灣原住民搭加里揚的「搭加里揚之戰」，是荷蘭時期最有名的戰爭，影響了後來之台灣四百年的歷史。就像204年中國歷史上最有名的戰爭三國「赤壁之戰」，影響了後來之中國二千年歷史的最重大戰爭。

二

荷蘭時期的1635年12月25日，荷蘭500士兵和新港社組成千人大軍，進攻堯港東方（今高雄興達港）大崗山附近的原住民搭加里揚社。搭加里揚戰敗，和高雄平原其他各社皆驚慌逃遷屏東平原。

1636年2月4日，搭加里揚和大木連（上淡水）ヽ麻里麻崙（下淡水）ヽ搭樓三分社（都在屏東平原），與荷蘭簽約投降受統治。戰後，屏東平原其他各社與大員（台南）附近各社，皆先後簽約受統治，並逐漸征服中、北、東部。1646年，在今屏東的搭加里揚改名為阿猴。

這荷蘭攻打搭加里揚的戰爭，是台灣原住民開始被外來荷蘭人統治的戰爭。作者很自然的把這場戰爭稱為「搭加里揚之戰」。

三

1635年時的福爾摩沙台灣原住民，每個大小村社等於各自獨立的大小國。村社名就是居住地的地名。

這場荷蘭時期影響最重大的戰爭，被荷蘭攻打的台灣原住民叫搭加里揚社，戰爭地點也是叫搭加里揚，搭加里揚是原住民語。不論依戰爭地名或戰爭對象；不論依一般史學歷史觀或台灣主體歷史觀，戰爭名稱都應稱之為「搭加里揚之戰」，歷史意義清楚，明確顯示這是荷蘭攻打搭加里揚社或戰爭地在搭加里揚的戰爭，是發生在台灣本土時空的歷史戰爭。

就像古中國著名的赤壁之戰與淝水之戰，都是以戰爭地名的赤壁、淝水作為戰爭的名稱。古歐洲的拿破崙「滑鐵盧之役」和二次世界大戰的「諾曼第登陸」，也都是以戰爭地名作為戰爭的名稱。

四

作者2010年發表〈屏東阿猴就是岡山搭加里揚的第一手史料〉論文，就稱這場台灣歷史上影響最重大的戰爭，叫做「搭加里揚之戰」。

2010年之前，有研究者不知是以基督徒或荷蘭為主體的觀點，把這場1635年12月25日荷蘭攻打搭加里揚的戰爭，稱為「聖誕節之役」，感覺很奇怪。



阿公店溪 搭加里揚之戰中，荷蘭軍隊所度的河流。圖／呂自揚攝影

12月25日是荷蘭基督徒的聖誕節，沒錯。可是，那時台灣原住民只新港社極少數人信教。當時台灣原住民其他各社皆與荷蘭對立，連文字、日曆都沒有，對聖誕節更是一無所知和不相干。

荷蘭文獻《熱蘭遮城日誌》和《巴達維亞城日記》，都未記載發動戰爭的這一天是聖誕節。隨軍隊參加戰爭的傳教士尤紐斯，在其戰爭經過的報告書中，也未寫說戰爭這天是聖誕節。

荷蘭人都不稱這場戰爭是在聖誕節，為何台灣人卻稱之為「聖誕節之役」？這名稱明顯不適當，既不合一般歷史學以戰爭地名或特殊關係，來取戰爭名稱的慣例，更不合台灣主體的歷史文化史觀。

「聖誕節之役」的名稱，明顯缺乏台灣歷史觀，與當時台灣這塊土地的居民，可說完全脫節，是早就應該改正的歷史記寫。即使有西洋文獻稱為「聖誕節之役」，台灣人也應有自己的歷史觀的稱呼。

五

可惜，這場台灣四百年歷史影響最重大的戰爭，被稱為「聖誕節之役」明顯不適當，卻一直被許多高屏文史工作者所沿襲。

一年多前的《高雄文獻》，刊登施雅軒〈17世紀高雄搭加里揚地域的重構〉一文，經二個台灣史學者審查，竟仍舊沿襲照抄，仍舊稱之為不合台灣歷史觀的「聖誕節戰役」。





呂自揚著《打狗 阿猴 林道乾》內文。把「搭加里揚之戰」簡寫成通俗歷史小故事。圖／呂自揚提供