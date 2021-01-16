前國人因害怕而專挑台灣豬肉，導致國產豬價上漲看似對豬農有利，但是未來國內豬價還是會受到進口豬（包括美國、加拿大、西班牙、丹麥等）的衝擊。示意圖／擷自公視新聞、農委會網站，民報合成

新的一年開始美國萊豬進口成真，但亂象依舊。光「臺灣豬」標識就五花八門，且標章取得嚴謹不一，多數民眾為求自保只能拒絕購買美國豬肉（不管有無含萊劑），但因相關加工品無法知悉是否使用到萊豬原料，民眾除選擇國產豬肉外，可能轉為改吃雞肉、魚肉作為替代，甚至改為素食。家庭主婦、外食族、攤商皆抱怨連連，甚至質疑國人是否白吃萊豬？（美國貿易代表賴海哲Robert Lighthizer直言，台灣和美國有貿易爭端，台灣與美國有龐大的貿易逆差，目前尚未解決，所以現階段不會和台灣啟動貿易談判）

檢視過去國內發生的食安事件後續發展，不難看出民眾其實相當容易健忘，媒體也多只有五分鐘熱度，很快船過水無痕，影響層面有限，特別是當前執政黨對國內網路、平面媒體高度掌控且萊劑不是急性毒，症狀不會很快出現，萊豬爭議很可能會如其他食安事件（毒米、毒油、毒雞蛋）般，很快被其他事件所掩蓋，或許這也是執政黨原先的盤算，只是後續操作並不高明，反讓爭議持續。不過反萊豬團體要如何延續民眾對萊豬的關注度，進而透過8月公投將進口萊豬的大門關上，確實是一大難題。

遺憾的是當前反對萊豬進口兩股力量在野政黨及民間團體，或因不敢得罪美國老大哥（國民黨在反萊豬的同時，還特別強調是反萊豬不是反美豬，尤其在AIT公開批評台中盧市長反萊豬舉措後，國民黨反萊豬的力度減弱）；或為向執政黨交心，除了少數幾個尚能堅持一貫理念外，許多過去與農業議題息息相關的社運團體，面對蔡政府粗暴宣布萊豬進口，竟然默不作聲。所幸在這波反萊豬抗爭中，還能看到如唐吉訶德般始終堅持反對萊豬進口的蘇偉碩醫師，以及新生代的民間反瘦肉精毒豬聯盟，繼續鼓舞廣大民眾為自身的食安挺身而出，不做旁觀者。

外界原本認為面對開放美國萊豬進口，養豬業者會如過去般，強力反彈甚至走上街頭抗議，事實卻是養豬界一片噤聲，好像進口萊豬事不關己，讓外界一頭霧水也出現不滿的聲音。主要原因在於民進黨早已事先布局，拿下養豬協會的領頭人（意見領袖），避免反對意見及力量的凝聚，同時祭出胡蘿蔔（百億養豬基金宣稱不夠還可以再加）和棍棒（查水錶、篩選補貼申請等）策略，讓許多養豬戶深怕拿不到補助款而敢怒不敢言。只是從鄰國日本這些年因與他國洽簽自由貿易協定，自國外（尤其美國、加拿大）進口豬肉數量逐年成長，甚至已超過國產豬肉（2019日本進口豬肉數量為96萬公噸超過國產的90萬公噸，出口量僅1800公噸）實例，可看出以目前台灣養豬現況及規模，加以台灣無法加入區域經貿合作組織，台灣豬肉想要「大量」出口（不是作秀式的外銷），還有許多關卡需要克服，養豬業者不必過度樂觀。

目前國人因害怕而專挑台灣豬肉，導致國產豬價上漲看似對豬農有利，但是未來國內豬價還是會受到進口豬（包括美國、加拿大、西班牙、丹麥等）的衝擊。畢竟品質和價格是決定市佔率的主要因素，而國產豬並不具價格優勢，未來單靠政府補助已難因應，養豬產業必需加速進行結構性調整，讓養豬設施暨技術全面升級，配合冷鏈物流的完備，尤其台灣想加入CPTTP及其他區域經濟合作組織，畜牧業將面臨更大的挑戰，而百億養豬基金用於輔導養豬場現代化轉型升級僅3億元，杯水車薪，養豬產業恐短多長空，自己產業自己救，養豬戶應該勇敢說出真話並監督百億養豬基金是否用在刀口上。

萊豬進口在民間引發反彈，究竟會成為蔡政權崩解的破口，還是船過水無痕？8月的反萊豬公投會是一大觀察指標。蔡政府與其大費周章四處強調萊豬不等於毒豬，不如比照過去發生食安事件時，由院長率領全體閣員，公開在媒體面前大啖萊豬製品，而不是吃沒問題的台灣豬肉，畢竟民智已開，政府自以為是的施政風格遲早被唾棄！



作者指出，豬肉的品質和價格是決定市佔率的主要因素，而國產豬並不具價格優勢，未來單靠政府補助已難因應，養豬產業必需加速進行結構性調整，讓養豬設施暨技術全面升級。圖／擷自公視新聞影片