離開蘇黎世返回台灣，接下來是一場困頓的等待。

等待川普總統簽字

阿敏從蘇黎世飛到紐約後，把帳戶交給國際貨幣銀行，在紐約時候，阿敏和我通了一個電話，阿敏說，「任務獎金的轉帳，可能要兩周時間，律師已經把受款人拆開，澳洲的湯姆斯負責一方，阿布杜獨立帳戶，你的一千萬美金在我的帳戶內，因為等待川普的簽署，才可以放行」。

美國的財政部設在紐約，通常，有重要事件，總統才會從華府前往財政部，這個案子雖然是國際貨幣銀行負責執行，但是，後面有美國影子，包括「六方會談」，聯合國對待北韓的策略，有很多時候，並不完全和美國政府步調一致，例如對北韓的制裁，以及人道援助，美國意見經常和聯合國相左。

如果純粹金融遊戲來看，美國把北韓貨幣回收，兌換黃金贖回，單單是黃金這幾年的漲幅，每一盎司的差價巨大，美國就可以大賺一筆了。

十幾年來，為了北韓案件，我付出不少時間和金錢，雖然，看來很失敗，並沒有讓北韓投入民主陣營，實施民主改革，但是，減緩戰爭的爆發時間，多少有些作用，我只能如此安慰自己，阿敏回到馬來後，我和他經常電話聯絡，探詢到蘇黎世轉帳的時間，沒想到，經過兩個星期之後，突然失去聯絡，我打手機，手機也被封鎖，處於關機狀態，我直覺情況不對，第三周，我已經無法等待，直接買了機票，飛到馬來。

我從沙巴機場搭上計程車，直接到阿敏的住家，十幾年來，我和阿敏因為工作變成好友，阿敏的太太伊麗莎，見到我突然出現，也感到驚訝，我問他阿敏在嗎？他說，阿敏從紐約回來後，心情看來很好，但是，因為過去的小中風，留下的後遺症，經常出現頭痛，上一周，阿敏因為頭痛，進入維多利亞醫院住院，沒想到突然傳出死亡，伊麗莎說，醫師說，死因是急性血栓引起的休克，搶救不及，我問伊麗莎，阿敏回來後，有對妳交代甚麼嗎？包括他的工作，伊麗莎說，「阿敏從來不談工作，或許蘇菲亞比較知道」。蘇菲亞是阿敏第二位太太，阿敏過去從事原木加工進出口貿易，大太太鼓勵他，把當時當任秘書的蘇菲亞娶過門，可以幫助事業發展，馬來國家法律准許「一夫四妻」，蘇菲亞也經常和阿敏一起出現社交場合，二太太的住處就在大太太的隔壁，一模一樣的歐式洋房，在馬來法律規定，你可以娶妾，但是，必須對所有妻子同等待遇，在馬來，很多蘇丹或有錢人，一出門度假，必須一部休旅車，12人座，因為所有妻子兒女必須同等對待。

阿敏突然死於醫院

我找到蘇菲亞，蘇菲亞說，「DAVID，你知道阿敏的個性，過去阿敏做生意，只有交代下來的事情，才會去辦理，平常，他不喜歡在家裡談他自己的事情，所以，他到台灣、美國、蘇黎世，做了甚麼事，我真的一無所知」，我知道，問不出所以然，接下來，蘇菲亞開車帶我到附近的伊斯蘭公墓，找到阿敏的墓地，阿敏從小就是伊斯蘭信徒，馬來也是一個伊斯蘭信仰的國家，我擺上一束鮮花，象徵一段友情的結束。

我知道在馬來線索已經中斷，現在唯一的線索，就是汶萊的阿布杜，我從吉隆坡飛到汶萊，依照阿布杜過去所留的地址，找到他住的家，這裡是一個歐式住宅社區，每一戶前面都有花園，一位女性出來開門，這位女性自稱是管家，因為阿布杜太太已經過世，而阿布杜經常不在家，所以拜託她管理，他說，阿布杜回家過，但是，上個月已經離開汶萊，聽說要去英國，在英國，阿布杜還有另一位太太，是英國人。

聽管家的話語，阿布杜很可能不會再回到汶萊，如果任務完成，他手上拿到金錢，肯定會隱姓埋名，這是大多數暴發戶的心態。

回台灣的飛機上，很多懷疑湧上心頭，到底阿敏的死亡是自然死亡，還是人為因素？有人不想讓這件事情曝光，是美國還是台灣？或者還有第三方？一想到幕後的暗黑力量，也讓我感到壓力越來越沉重，現在已經不是金錢問題，而是生命問題，一個人有了錢，卻沒命花用，也是白搭。