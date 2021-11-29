宏都拉斯星期天（2021年11月28日）舉行總統大選。曾表示當選後會與北京建交的反對黨候選人在初步點票結果中領先，但執政黨也在投票站關閉後聲稱贏得了這次選舉。

選舉當局在投票站關閉後不久宣布，對27%選票的計票結果顯示，左派反對黨候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）贏得了大約53%的選票，執政黨候選人、首都市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得了大約34%的選票。

卡斯楚在競選中曾說，如果當選，她會轉而承認北京，並終止與台灣的正式邦交關係。但她的一名親密助手後來說，她還沒有做出最後的決定。

大選觀察人士們說，宏都拉斯選民在這次選舉中踴躍投票，全國大約6000個投票站當中的許多投票站出現了排長龍的場面。在正式投票時間下午5點結束後，一些投票站外依然有大批選民排隊希望進入投票站，並因此引發政治對立者之間的對峙。選舉當局已經下令投票站允許排隊等待進入的選民投下自己的一票。

由於一些投票站的計票傳送系統出現故障，預計這次大選正式計票結果的宣布可能會有所延遲。但是在部分選票的點票結果公佈後，兩位主要候選人所在的政黨都聲稱自己的候選人贏得了大選。

2017年的總統大選引發爭議和暴力事件，並導致多人死亡。

美國國務院官員上星期說，美國在宏都拉斯本次大選中不會選邊站，但國務院負責西半球事務的助理國務卿布萊恩·尼科爾斯（Brian Nichols）最近與宏都拉斯主要候選人會晤時表示，不論誰當選，美國都希望宏都拉斯與台灣保持外交關係。

美國還呼籲宏都拉斯舉行自由與公正的選舉，並敦促政府和軍隊履行憲法職責。華盛頓還對宏都拉斯政治暴力可能升級表示擔憂，並敦促當局確保選舉的安全。

自從2016年蔡英文上任台灣總統以來，中國在被稱為美國後院的拉丁美洲連續挖走了巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多三個台灣邦交國，並因此招致美國的憂慮和抨擊。

台灣表示會尊重宏都拉斯總統大選的結果，但提醒宏都拉斯人要當心北京的「虛假」承諾。