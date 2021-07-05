民主台灣，兩年一小選，四年一大選。長期以來意識型態的分裂和政黨惡鬥，造成對立政黨間互相攻訐和仇恨，經過電視媒體的名嘴放而大之，帶動搖旗吶喊的粉絲閱聽大眾，把台灣社會撕裂成兩半。兩黨政治，在正常的民主國家，是互相監督，輪流執政，有其正面的效用。但是在不正常的台灣，民主化之後，轉形正義沒有做，歷史沒有得到清算，為非作歹的政黨政客，繼續顛倒是非黑白，且挾其龐大的政治遺產和盤根錯節的地方勢力，在選戰中呼風喚雨，無所不用其極。近年來台灣選舉有惡質化的傾向，主要是網路生態被惡意操控而惡質化。有很多來歷不明且別有用心的假名帳號，附身在一些綠色名人或團體網站，不斷重複貼出謾罵民進黨或蔡英文的文字圖像。當然也有綠色網民對國民黨的攻擊。但是基本上，比較透明理性。

國民黨因為傾中而失去選民的信賴，青年改革派希望改革，卻受制於黨內傾中舊勢力而進退失據。在逐漸泡沫化的恐懼中，只好拼命找議題攻擊執政的民進黨和蔡英文總統。先有民進黨總統初選不公，和蔡總統博士學歷和論文做假疑案，後有萊豬議題，都被國民黨當做民進黨的要害，加以攻擊。這些都是可受公評的議題。但是在網路媒體，尤其在臉書網站上，有太多網民的貼文，顯然是懷有仇恨心態的惡意謾罵，對台灣公民社會和民主政治的進步，不但沒有幫助，反而有害。民主台灣，人民有批評政府的權力。但批評的言論，最好有憑有據，而且要不失公允，展現一流民主國家的主人的水準。不要反而被沒有言論自由的中國人民恥笑。

疫情岀現破口 統派如獲至寶

自從2020年2月份，武漢肺炎在全世界爆發以來，世界各國無不遭受嚴重的死傷和經濟衰退。台灣卻在防疫和經濟上表現不俗，讓世界稱羨，並爭取到很多國家的善意和邦誼，也讓台灣人民享受了五百多天免於感染死亡的恐懼。但是天天以台灣為敵的中共，和見不得民進黨和台灣好的國民黨和統派，雖然無比眼紅嫉恨，但也無計可施。當疫情在今年5月岀現破口，步步升高到每天四、五百確診案例時，台灣人民憂心忡忡，戒慎恐懼，大部分都能相信和配合衛福部指揮中心的施政做為。奇怪的是，國民黨和傾中政客，卻彷彿如獲至寶，抓到這個難得的機會，傾巢而出，大肆攻擊政府。前五百多天，有疫苗大家不想打，政府官員還要自己上場施打，鼓勵人民施打。等到疫情突然升高，那些人又跳出來，吵著要疫苗。並且無的放矢，攻擊政府鼓勵高端和聯亞研發國產疫苗，是為了炒作股票。又說為了炒作股票，所以不去採購國外疫苗，甚至阻擋有些人向外國採購疫苗。我們感覺到這當中有太多的政治算計和操作。花招百出，就是要打到民進黨下台，才善罷甘休。別的國家都是政府去向原廠採購，沒有像台灣這樣，那麼多私人越過政府，跳出來要去向人家採購。這不是讓廠方覺得奇貨可居，正好趁機抬高價格嗎？不但如此，人家對台灣國家是甚麼個看法？這當中有中共的阻撓，要借機打擊民進黨，分化台灣的伎倆，我們可以想像。這時謠言四起，真假難辨，黑白不分。言論的偏激和仇恨，社會的分歧，彷彿選戰已然提早開打。日本贈送台灣AZ疫苗，讓仇恨日本的中國人氣在心頭，越想越不是滋味。有人抹黑說AZ是日本不要的。連美國贈送我國的兩百五十萬劑莫德納疫苗，也一並被誣衊成『乞丐疫苗』。

最近有人在群組散播一篇陳文茜寫的文章《請掌權者放下拳頭，讓慈濟慈悲救世吧！》。我認為這篇文章，情勝於理、文勝於質，搧情的文字，言過其實。而且因為炫才、逞口舌之能，失去『下筆存其誠』的作家信條。文章也婆婆媽媽，和才女的水準差距很大。在事理方面，洪博學在6月17日民報專欄《才女也反智的時代》有具體的事證論列。比陳文茜這篇文章實在好太多了。我就不必在此贅述了。

唉！江郎才盡和失去純真，實在是古今才女作家的雙重悲哀！