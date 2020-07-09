自序

溯源

自有記憶以來，我便一直想瞭解人類為何會衰老；然而，追尋複雜生物過程的源頭，如同在河流上游找尋根源，絕非易事。

追本溯源的過程，輾轉曲折，我一路繞了又繞；有些時日，我也曾想過放棄，但依舊堅持下去。一路上，我看見許多支流岔路，也曾發現過可能的根源。接下來，我將提出一個全新觀點來說明老化演變的原因，以及此觀點如何符合我所謂的老化資訊理論（Information Theory of Aging）。

我也將解釋為何我將老化視為一種疾病，而且是最常見的疾病，不僅可以且應該積極治療，這是本書第一部分的內容。在第二部中，我將為您介紹現下可立即採取的步驟，以及發展中的新療法。這些步驟或可減緩、停止，或逆轉老化，終結我們所知的老化現象。

沒錯，我完全理解自己所說的「終結所知的老化現象」的含義。因此，在本書的第三部，我將正視這些行動可能創造出的各種未來，並提出一條可期許的未來之路；在這個未來世界裡，增加壽命的方式是透過不斷延長健康壽命（healthspan），健康壽命指的是生活中沒有罹患疾病或殘疾的時間。

許多人會說這根本是天方夜譚，與其說這是一本類似達爾文的科學著作，其實更像是英國小說家威爾斯（H. G. Wells）的科幻小說。當中自然不乏一些聰明絕頂之人，有些甚至非常瞭解人類生物學，也是我相當敬重的人。

那些人會告訴你，現代生活方式的詛咒縮短了人類壽命，他們會說你不可能活到百歲，你的孩子也不可能活到一世紀之久；他們會告訴你，在檢視過所有科學證據並據此做出預測後，你的孫子看來也不可能過上百歲生日。另外，他們還會說，倘若你真的活到一百歲，健康狀態不見得太好，而且肯定也是不久於人世。即便他們願意承認人類將更加長壽，也會說這對地球是天大的錯事，畢竟人類是地球的敵人！

他們之所以會說出這些話，完全有憑有據。事實上，整個人類史就是證據。

他們會說，一點一點，一千年又一千年過去，人類平均壽命的確逐漸增加數年。過去大多數人活不過四十歲，然後情況改變了；我們曾經活不過五十歲，然後情況改變了；許多人曾經活不過六十，然後情況又有所改變。

總體來說，由於愈來愈多人能取得穩定的食物來源與乾淨的水源，平均壽命因此逐漸增長。而且，壽命平均是從最低點大幅向上成長，嬰幼兒死亡率下降，加上平均壽命增加，這只是一道人類死亡率的簡單數學題。

然而，儘管平均壽命持續增加，但上限卻並未隨之攀升。從有紀錄以來，我們已知有人可以活到百歲或甚至一百多歲，但鮮少有人活到一百一十歲，幾乎無人可以到達一百一十五歲。

從過去至今，生活在地球上的人口超過一千億。據目前所知，只有法國的卡蒙特（Jeanne Calment）明顯活超過一百二十歲，科學家多半認為她在1997 年逝世，享年一百二十二歲，但是也可能是她女兒盜用其身分逃漏稅。她的龜年鶴壽究竟是真是假，其實無關緊要，也有人只比卡蒙特少活了幾年，但我們大多數人（準確地說是99.98％）都活不到一百歲。

由此看來，當有人說平均壽命或許可能繼續提高，但人類不可能突破壽命上限時，聽來絕非毫無道理。據其所言，延長老鼠或狗的壽命上限很容易，但人類無法相提並論，我們早已活得太久。

他們錯了。

壽命無上限？

除了平均壽命與上限外，延長壽命與延長生命力之間也有分別。而兩者，我們都有能力達成。只不過，如果僅僅只是讓人多活一些時日，卻得忍受數十年的痛苦、疾病、體弱與行動不便，這說不上是善行。

延長生命力意味著更加活躍、健康且快樂地生活，並非僅是延年益壽而已，如此時刻即將來臨，甚至比許多人預期來得早。現在出生的孩童接近中年時，卡蒙特可能早已不在歷史百大人瑞之首了。下世紀之交，享年一百二十二歲的人離世時，人們可能會說他有個圓滿的人生，但不再是特別高壽；一百二十歲或許不再是異常值，而是期望值，以至於屆時我們將不再稱此歲數為長壽，只稱其為「壽命」，而當我們回首過往人類活不到百歲的時期，將倍感哀傷。

上限在哪？我認為，上限並不存在，我許多同事也同意此看法。

沒有任何生物法則顯示人類一定會老化。那些說人類一定會老化的人其實毫無根據。也許，我們離「死亡很罕見」的世界還有一段距離，但將死亡推延至更遠的未來，離我們並不遠。

事實上，這一切必然會發生，延長健康壽命已經在望，雖然整個人類史顯示出的情況恰恰相反；但是，根據本世紀的生命延續（lifespan extension）科學來看，我們從前之所以一籌莫展，主要因為缺乏指引。

光要開始思索這對人類物種意味了什麼，就得要有相當激進的思維。人類數十億年的演化歷程中，沒有任何事物可以讓我們為此做準備。正因如此，「延長健康壽命是不可能的」，如此的想法非常輕易、甚至誘人。

然而，就像從前社會並不相信人類可以飛行一樣，直到有人成功了，大家才改變思維。

今天，現代萊特兄弟回到了工作室，成功將他們的滑翔機降落在吉特赫克小鎮（Kitty Hawk）的沙丘上，世界即將改變。

正如1903年12月17日之前一樣，多數人是無知的。在當時，根本毫無背景或依據，因此大家難以想像要建造可控制的動力飛行器。所以，懷抱這種想法可謂異想天開、不可思議，有如科幻小說一般。

然後，飛機升空高飛了，一切全然改觀。

我們目前正處於歷史的另一個轉捩點，至今看來不可思議之事將化為現實。此時此刻，人類將重新定義一切，終結勢所必然。

現在正是我們重新定義人類的時刻，這不僅是變革的開端，更是演化的起始。

作者介紹

辛克萊 David A. Sinclair 世界首屈一指的科學家和企業家，《時代》雜誌最有影響力百大人物。以瞭解人類為何老化以及如何逆轉老化而聞名於世。率先發現紅酒中的白藜蘆醇對人體有益，並率領家族長期服用。

辛克萊是哈佛醫學院遺傳學終身教授；哈佛大學醫學院格林生物老化研究中心聯合主任；澳洲新南威爾斯大學共同兼任教授暨老化實驗室負責人；雪梨大學榮譽教授。

辛克萊共同創辦了十四家生物技術公司，領域橫跨老化、疫苗、糖尿病、生育力、癌症和生物防禦。至今榮獲三十項榮譽，其中包括列名澳洲四十五歲以下的頂尖科學家、《時代》雜誌評選出的「2014年全球最具影響力的百大人物」，和「2018年醫療領域五十大頂尖人物」。2018年，他因在醫學和國家安全方面的工作而成為澳大利亞勳章官。

拉普蘭提 Matthew D. LaPlante 猶他州立大學新聞寫作副教授，也擔任記者、電台主持人。

譯者介紹

張嘉倫 畢業於成功大學中文系與輔仁大學跨文化研究所翻譯學碩士班。職場打滾數年後投身翻譯，相信文字及語言是有力量的。現為自由口筆譯員。譯作有《巨科技》、《醫療大數據》、《會說話，世界聽你的》。