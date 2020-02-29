國史館長陳儀深28日晚間出席第8屆共生音樂節時表示，「中正廟」應廢掉，「不應該有這麼大一間廟去侍奉一個獨裁者」，這樣的威權象徵應該要依法處理掉。圖／林冠妙

第8屆共生音樂節28日在凱道舉行，國史館長陳儀深晚間演說時表示，「中正廟」應該要廢掉，「不應該有這麼大一間廟去侍奉一個獨裁者」，這樣的威權象徵應該要依法處理掉。

二二八事件73周年，二二八事件紀念基金會、 二二八國家紀念館、共生青年協會等團體，28日下午在凱道舉行第8屆共生音樂節，以「不默而生」作為主標語，以音樂表演為活動主軸，並有短講、真人圖書館、狼煙行動、議題攤位和現場限定活動，活動一直進行到晚間9點。

陳儀深演說時提到「國民黨不倒，台灣不會好」，這個說法當然有一定的道理，可是對他身為閱讀二二八檔案的人而言，二二八發生後國民黨政府的反應並不是只有一個樣子，如劉文島所帶來的清查團、或當時的監委楊亮功或丘念台等人所做的報告，特別是丘念台所做的二二八報告，可以說是站在台灣人的立場。

陳儀深說，丘念台的報告建議，要蔣介石把1947年在台灣統治的這些軍政情治首長完全換掉，全部調回去中國，不要在台灣繼續任職，以免台人見面傷心，如果要記功嘉獎，應該回去中國，不要在台灣，可是蔣介石沒有聽進去，後來高雄要塞司令彭孟緝立刻在4月份就升官，成為台灣警備司令，陳儀雖然暫時調回去南京政府，可是他在第2年又升為浙江省主席。

陳儀深表示，在國民政府裡面雖然有一些反省的聲音、監督的機制，可是到了蔣介石這樣一個獨裁者的手裡，就只有他一個人的想法，他可以推翻三中全會，可以不顧監察委員提出的報告，「所以為什麼我們認為蔣介石要負最大責任、為什麼我們認為中正廟應該要廢掉」。

他強調，廢掉「中正廟」並不是只有拆掉一個方案，而是「不應該有這麼大一間廟去侍奉一個獨裁者」，這樣的威權象徵應該要在促轉條例中依法處理掉。



二二八事件紀念基金會董事林黎彩以受難者家屬身分，在真人圖書館中講述二二八事件對其家庭及個人生命經驗的衝擊。圖／林冠妙

但陳儀深也指出，在台灣這塊土地上，有相當的人對蔣介石是有感情的，而蔣介石若放在近代中國的歷史舞台上，確實也對中國有一定的份量，所以在處理這個問題時，儘管他相信「現在的民進黨政府多數和大家心裡想的是差不多的」，可是今天還是沒辧法實現，作為一個團結的國家、基於「共生」原則下，什麼是可以讓步、什麼是不可妥協的課題，他認為並不是很容易解決。

他說，大家也需要「看有不看無」，他作為研究者，同時現在進入政府體制，他提醒，「那些有的部分先不要視而不見」，包括國史館出版的《二二八事件檔案彙編》以及促轉會完成的轉型正義資料庫等，無論二二八或白色恐怖的資料庫，不是只有一個科學技術的問題，這些前置作業必須有許多人去做檔案清查，而在民進黨完全執政下，國防部、情報局、國安單位等才願意把相關檔案移轉到檔案管理局，但移轉後國安局不願意解密。

陳儀深說，「移轉但不願意解密，這等於沒有移轉」，或是解密後不開放，這在今天講民主又講法治、並不是經過革命的情況下，在這樣的框架下要推動（轉型正義）會遇到這樣的困難，我們當然也希望看到有在進步，只是進步的幅度、速度不如我們的希望。



展覽區分為不同的面向，「寧鳴而死，不默而生」、「沈默：威權遺緒如何生成」、

「發聲：荒原中的星星之火」及「未來：二二八與當代的連結」，從時序的演變、族群的多

元、歧異的價值觀等角度，描繪二二八事件中「不默而生」的身影。圖／林冠妙



在自由了以後，台灣的未來，我想說.......圖／林冠妙