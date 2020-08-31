建黨超過百年的中國國民黨，從革命、北伐、抗戰、剿共一直到1949年被共剿，可謂命運坎坷多舛，沒過幾天安穩日子。反而是流亡台灣的七十年間，霸道即王道，壓迫台灣人，享盡呼風喚雨、吃香喝辣的好日子。直到2016年第二次政黨輪替，民進黨全面執政，回應人民轉型正義的要求，以『黨產會』和《黨產條例》開始追討國民黨執政以來的不當黨產，國民黨才又陷入艱難的困境。但是面對不當黨產的追討，國民黨困獸猶鬥，除了提起幾十件法律訴訟之外，也以《黨產條例》違憲為由，聲請大法官釋憲。妄圖僥倖脫困。然而，八月二十八日大法官終於判定《黨產條例》全部合法、合憲，具有正當性。因此『黨產會』主委林峯正強調，將持續依照《黨產條例》之規定及大法官解釋意旨，早日完成不當黨產的清理，追徵黨產。該人民的還給人民，該國家的還給國家。這是國民黨現在面臨的最現實、最立即的危機。

反動派大反撲 改革緣木求魚

另一個致命的困境是，面對美中對抗的世局和台灣主體意識的高漲，國民黨黨國權貴、舊勢力，因為中國意識型態的僵化和既得利益，無法順應世局和民意，作合理而靈活的調整。即使國民黨內改革救黨的呼聲甚囂塵上，但是權貴舊勢力，不但無動於衷，甚至還負隅頑抗。九月六日國民黨將舉行全代會，國民黨改革委員會在六月十九日提出包括兩岸論述的四個改革方案，引起黨內一些大老的反彈。江啟臣主席在八月十八日，召集一些代表加以討論。據報導在這個會的前一天，反動派就集結了有六桌之多的人。聽說還放話「要讓江啟臣知道誰才是老大」。主要爭論點就是『九二共識』。當馬英九以『九二共識』砲打蔡英文時，江啟臣馬上呼應馬英九。國民黨的改革，恐怕將是緣木求魚的期待。我們本來對馬英九突兀的發言不能理解，現在終於恍然大悟，他是借題發揮，表面上看起來是毫無道理砲打蔡英文的發言，其實真正的算計是企圖先聲奪人，震懾國民黨的改革派。我們就等著看九月六日全代會怎麼發展。但對於國民黨的改革，我們實在不敢抱持太大的希望。那麼面對向中間靠，搶了『中華民國』神主牌的民進黨的競爭，沒有台灣意識和中心思想可以號召人民的支持，又在美國圍堵打壓中國的世局，既失去中國勢力的後靠，又不能誠心誠意支持美國，左支右絀的結果，恐怕將陷入豬八戒照鏡子，裡外不是人的窘境。

因為強推《服貿條例》而引發『太陽花學運』，導致『時代力量』和『民眾黨』的崛起。這是對國民黨失望的年輕人的選票的流失。如果馬英九等代表國民黨的傾中舊勢力，毫無反省能力，那麼除了民進黨的競爭之外，還得在加上這些年輕世代更加強烈的反撲和競爭。『民眾黨』的親中，雖然在將來必定會自食惡果，但是和國民黨親中票源重疊，短期間可能和親民黨一樣，恐怕也只能是搶財產的兄弟。

失去龐大的黨產、失去政權，又失去中國勢力的後靠和正當性，更糟糕的是中國意識型態，仇美日、疑台灣、反對改革，我真的不知道，站在這個歷史的十字路口，國民黨將何去何從。為了國家政黨政治健全的發展，我衷心希望國民黨能大步邁向改革之路。果能如此，相信人民還是會給國民黨一個機會的。否則，國民黨逐漸萎縮成一個像新黨或統促黨那樣的小黨，將是很快可以看到的結果。