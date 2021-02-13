美國知名全球化和亞洲問題專家克萊德·普雷斯托維茨（Clyde Prestowitz）說，美國要重新審視在過去幾十年來的對華經貿政策，承認我們幾十年來與中國的談判幾乎是「毫無用處」的。圖／擷自華盛頓智庫威爾遜國際學者中心2021.1.29

美國一位資深總統顧問表示，華盛頓必須重新審視與北京打交道的政策與經驗，清晰地意識到過去幾十年來與中國的談判幾乎是毫無用處的；如果要說美中脫鉤也是中國脫鉤在先。熟悉美中關係的分析人士說，真正的全面脫鉤是不可能的，但是華盛頓必須對北京守住互惠和對等的原則。

美國知名全球化和亞洲問題專家克萊德·普雷斯托維茨（Clyde Prestowitz）１月份出版新書，《顛倒的世界：美國與中國全球領導力競爭》（The World Turned Upside Down: American, China , and the Struggle for Global Leadership）。

普雷斯托維茨此書詳細描述了中國給美國和世界帶來的主要挑戰，以及美國和自由世界為應對這些挑戰而必須採取的戰略。

他認為，美國要拿出的應對戰略必須比一場目標狹隘的貿易戰更複雜、更全面，並且提出了美國及其盟國在不違反國際法或國內法的情況下，可以單方面使用的戰略。

普雷斯托維茨在華盛頓智庫威爾遜國際學者中心的一場討論會上說，美國要重新審視在過去幾十年來的對華經貿政策，承認我們幾十年來與中國的談判幾乎是「毫無用處」的。

針對過去一段時間一直在辯論的美中是否應該脫鉤的問題，普雷斯托維茨說：「要脫鉤的不是我們。要脫鉤的正是中國！」

普雷斯托維茨認為，中國與美國的脫鉤早在1993年就開始了。當時中國還沒有加入世界貿易組織，而且其經濟規模當時還很小。

「但在1993年時，中國就決定建立自己的GPS衛星系統。其實他們本可以使用歐盟的伽利略系統，也可以使用美國的GPS系統；但是他們沒有用，而是研發了中國自己的系統，就是幾個月前投入運行的'北斗'系統，」他說。

他還提到，在1997年，當美國正在與其談判，準備將中國引進世界貿易組織的時候，中國就建造了自己的防火牆，將其互聯網系統與美國的「萬維網」（World Wide Web）的鏈接斷開。

今年80歲的普雷斯托維茨是智庫「經濟戰略研究所」（Economic Strategy Institute）所長，曾經擔任鮮雷根、老布希、克林頓和歐巴馬等四任總統的顧問。

曾擔任四位美國總統顧問的普雷斯托維茨承認，美國與中國徹底脫鉤是非常困難的，經濟代價也將會是非常昂貴的。

普雷斯托維茨表示，的確有人試圖去推算與中國脫鉤的經濟代價；但是直到今天也沒有人能夠推算出一個具體數字。他認為之所以無法做到，是「因為許多成本和代價都只能是揣測，而一些成本是不能以金錢計算的」。

普雷斯托維茨表示，如果有機會向拜登總統建言，他建議美國需要有一個影響深遠的產業政策。他說：「中國有他們的中國製造2025，我們應該有我們的美國製造2025。」

普雷斯托維茨認為，如同全球的貧困差距日益擴大一樣，美國的貧富差距也存在巨大的不平衡。一方面已經非常富有的少數人正在賺越來越多的錢，而另一方面，還有眾多的美國人入不敷出。由於新冠病毒疫情的影響，許多人人甚至失去了收入來源。

「我們恐怕將不得不以增加稅收的方式，來消除這個巨大的不平衡」他說。



美國知名全球化和亞洲問題專家克萊德·普雷斯托維茨（Clyde Prestowitz）接受威爾遜國際學者中心訪問。圖／擷自​威爾遜國際學者中心影片2021.1.29