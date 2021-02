美國一位資深總統顧問表示,華盛頓必須重新審視與北京打交道的政策與經驗,清晰地意識到過去幾十年來與中國的談判幾乎是毫無用處的;如果要說美中脫鉤也是中國脫鉤在先。熟悉美中關係的分析人士說,真正的全面脫鉤是不可能的,但是華盛頓必須對北京守住互惠和對等的原則。

美國知名全球化和亞洲問題專家克萊德·普雷斯托維茨(Clyde Prestowitz)1月份出版新書,《顛倒的世界:美國與中國全球領導力競爭》(The World Turned Upside Down: American, China , and the Struggle for Global Leadership)。

普雷斯托維茨此書詳細描述了中國給美國和世界帶來的主要挑戰,以及美國和自由世界為應對這些挑戰而必須採取的戰略。

他認為,美國要拿出的應對戰略必須比一場目標狹隘的貿易戰更複雜、更全面,並且提出了美國及其盟國在不違反國際法或國內法的情況下,可以單方面使用的戰略。

普雷斯托維茨在華盛頓智庫威爾遜國際學者中心的一場討論會上說,美國要重新審視在過去幾十年來的對華經貿政策,承認我們幾十年來與中國的談判幾乎是「毫無用處」的。

針對過去一段時間一直在辯論的美中是否應該脫鉤的問題,普雷斯托維茨說:「要脫鉤的不是我們。要脫鉤的正是中國!」

普雷斯托維茨認為,中國與美國的脫鉤早在1993年就開始了。當時中國還沒有加入世界貿易組織,而且其經濟規模當時還很小。

「但在1993年時,中國就決定建立自己的GPS衛星系統。其實他們本可以使用歐盟的伽利略系統,也可以使用美國的GPS系統;但是他們沒有用,而是研發了中國自己的系統,就是幾個月前投入運行的'北斗'系統,」他說。

他還提到,在1997年,當美國正在與其談判,準備將中國引進世界貿易組織的時候,中國就建造了自己的防火牆,將其互聯網系統與美國的「萬維網」(World Wide Web)的鏈接斷開。

今年80歲的普雷斯托維茨是智庫「經濟戰略研究所」(Economic Strategy Institute)所長,曾經擔任鮮雷根、老布希、克林頓和歐巴馬等四任總統的顧問。

曾擔任四位美國總統顧問的普雷斯托維茨承認,美國與中國徹底脫鉤是非常困難的,經濟代價也將會是非常昂貴的。

普雷斯托維茨表示,的確有人試圖去推算與中國脫鉤的經濟代價;但是直到今天也沒有人能夠推算出一個具體數字。他認為之所以無法做到,是「因為許多成本和代價都只能是揣測,而一些成本是不能以金錢計算的」。

普雷斯托維茨表示,如果有機會向拜登總統建言,他建議美國需要有一個影響深遠的產業政策。他說:「中國有他們的中國製造2025,我們應該有我們的美國製造2025。」

普雷斯托維茨認為,如同全球的貧困差距日益擴大一樣,美國的貧富差距也存在巨大的不平衡。一方面已經非常富有的少數人正在賺越來越多的錢,而另一方面,還有眾多的美國人入不敷出。由於新冠病毒疫情的影響,許多人人甚至失去了收入來源。

「我們恐怕將不得不以增加稅收的方式,來消除這個巨大的不平衡」他說。



美國知名全球化和亞洲問題專家克萊德·普雷斯托維茨(Clyde Prestowitz)接受威爾遜國際學者中心訪問。圖/擷自​威爾遜國際學者中心影片2021.1.29