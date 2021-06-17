我住在疫情最嚴重，確診人數占全台一半的新北市的重災區，一直不敢去菜市場買菜，不知新北疫情何時才能見到曙光？終於見國產疫苗二期解盲成功，欣喜！原以為侯市長所屬的藍營疫苗鬧劇，會因國產疫苗而閉幕，沒想到近日網上言論真像是國台辦的發言，又是每瓶價格比美國高，又是EUA緊急使用授權才是最危險的，惡劣的有心人，……之前每天繞行總統府兩次，擾得警員出來隨行護駕，要不然就是要支持者學習中國民眾，熄燈敲打鍋碗瓢盆，向蔡政府要疫苗，逮住疫苗空窗期，意圖趁機作亂。有心者甚而質疑國產疫苗的效性，認為總統背書要打國產疫苗，其實早已偷偷先打了Pfizer輝瑞疫苗，總統身為三軍統帥，就算先打了輝瑞疫苗，何錯之有？如果總統染疫，這對台灣在國際上的抗疫形象和民心士氣豈不更傷？

造謠打擊國產疫苗效性

現在國產疫苗二期解盲成功，蛋白質基底（protein-based）的疫苗株又是由美國國家衛生院（NIH）提供，而美國Moderna的mRNA疫苗也來自相同疫苗株，隱含其間就有相近的有效性。CDC疾管局應會再與其他疫苗做效價比較，衡量於適當時機給於緊急授權。

這時候藍營藝人跑出來說「屠殺台灣人，蔡」，媒體人李艷秋臉書：以陳時中八個不要，害慘台灣人：「日本有多餘1億5000萬劑疫苗，你只要100萬劑，你說應急就好。民間願意進口疫苗捐政府，你不要。今年1月，東洋買到3000萬劑輝瑞／BNT疫苗，你不要……」指揮中心疲於抗疫時，造謠言論不斷廣傳，警政單位應嚴辦。

台灣國際處境困難，EUA緊急使用授權由皆國家中央政府擔責

為何郭董買不到疫苗？國民黨各縣市長真以為自己能買到疫苗？EUA緊急使用授權，就是世界各大疫苗廠商都沒有經過完整的第三期實驗，政府為因應疫情才緊急授權，所以如果有任何情況，都是要由政府擔起責任，由中央政府出面擔當，疫苗廠商才願意在EUA的情況下賣給政府，因為代理商和廠商都負擔不了責任。

至於德國BNT廠是向中國妥協，我們也不相信真有問題，復星代理能負起責任。Pflizer與BNT也是合作關係，共同開發疫苗，既然BNT跟復星講好，台灣由復星負責，Pfizer就不能插手，因此台灣無法跟Pfizer買疫苗。郭董本來與上海復星老闆有認識，也講好要購入疫苗捐給台灣，但被北京否決，原因是進口疫苗台灣要檢查，這代表北京的治權不及台灣。

看看歐美國家國際如何鼓勵疫苗研究

世界疫苗供應生產線，要提供全球80億人口，尤其生產大國印度，自己的疫情都嚴重極了，已無法順利交貨。全球當下是有錢都買不到「現貨」疫苗，買不到的國家不只台灣；再看看國外如何扶持疫苗的研發：歐洲、美國政府，出巨資給藥廠研發，免除藥廠法律責任。美國政府出資150億美金，台灣政府出了多少？竟說是圖利廠商？去年蔣萬安立委不是還說要鼓勵國產疫苗，此刻卻不斷質疑政府圖利高端、聯亞？國民黨又要馬兒好，又要馬兒不吃草？

不同情自己國家的國際處境，只專製造謠言？散播疫情假訊息就已觸法，那麼製造假訊息者，焉能縱放？