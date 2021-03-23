蔣介石做為獨裁屠夫，國內皆知，還獲得國際認證。李永得身為文化部長，不思從根本解決問題，竟像個小學老師，把全體國人當小一新生從頭教起。示意圖／擷自維基百科，公有領域

媒體報導，「110年威權統治下政治受難者追思紀念會」3月20日在白色恐怖景美紀念園區舉行，李永得表示目前文化部所屬的中正紀念堂，現階段就採取兩個方式，一是年底前會有蔣介石的檔案展，如蔣介石的槍斃批文等檔案文獻，就是蔣介石另外一面，過去政府宣傳都說蔣介石是民族救星，對此大家可以有不同意見跟討論，但這樣檔案要讓所有民眾慢慢理解。

蔣介石做為獨裁屠夫，不僅國內皆知，還獲得國際認證。李永得身為文化部長，不思從根本解決問題，竟然還像個小學老師，還把全體國人當小一新生，從頭教起。

法學上有個「毒樹蘋果」理論，認為違法所得證據就像長在毒樹上的蘋果，必然為毒果，不能採食；引伸至法庭上，就是不能採認的證據。同樣，在獨裁屠夫的紀念堂不管再怎麼塗脂抹粉，終究還是在紀念獨裁屠夫！

時間是轉型正義的敵人 卻是高官的親密同志

1955年出生的李永得，成長於獨裁統治時代，解嚴那年，他已經32歲了！他是讀著「魚兒往上游」故事的世代，潛意識裡或許還裝滿蔣介石的神話。但高中歷史課綱從88學年度就開始解構蔣介石神話，如今這一批學子都36、37歲了，我們不曉得李永得為何還要把大家從小學生教起，唯一一種可能就是「打假球、帶風向、講幹話！」

這些年來我們一直目睹政治受難者老前輩迅速凋零，無法繼續在街頭上做奮爭。這也難怪李永得今年1月對媒體表示針對中正紀念堂轉型問題，現在抗議者立場稍趨向溫和，不主張拆館與拆銅像。

誠然，「時間是轉型正義最大的敵人！」但對李永得而言，或許「時間正是推動轉型正義最親密的同志」。因為等已經七老八十的政治受難者凋零殆盡，李永得的中正紀念堂轉型問題就迎刃而解，死人當然不會再發表意見了，屆時李永得們就可彈冠相慶了！

如果並非筆者所言，奉勸李永得不必再講幹話了！就直接草擬一個特別法，直接將中正紀念堂轉型；「特別法優於普通法」，過去文化部和促轉會講的幹話就不是問題了！讓我們瞧瞧到底是哪些立法委員會投下反對票？這樣海水退潮就知道誰沒穿褲子，如果文化部和促轉會都不願草擬特別法，那就是文化部和促轉會沒穿褲子！