2021.5.4在倫敦舉行的G7會議公開表示支持台灣在世界衛生大會的觀察員地位。圖／擷自美國國務院flickr

在世界衛生大會於5月24日至6月1日舉行年度會議前夕，世界主要工業化國家公開表示支持台灣在世界衛生大會的觀察員地位。世界衛生大會是世界衛生組織的決策機構。

這是七國集團首次作為一個整體支持台灣參與世界衛生大會。

「我們支持台灣有意義地參與世界衛生組織的論壇和世界衛生大會。國際社會應該能夠從所有夥伴的經驗中受益，包括台灣在應對Covid-19大流行病方面的成功貢獻，」七國集團本週三（5月5日）在倫敦外長會議後發表的聯合公報中說。

台灣說，它對七國集團的大力支持表示感激。

「台灣感謝七國集團所有外長和歐盟在公報中對我們有意義地參與世衛組織和世衛大會的大力支持。讓台灣提供幫助並對全球衛生體係做出貢獻，」台灣在美國的主要代表處駐美國台北經濟文化代表處在一條推特上說。

來自澳大利亞、印度、南非、韓國和文萊的官員也作為客人參加了在倫敦舉行的七國集團外交和發展部長會議。

「我們強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。我們重申強烈反對任何可能加劇緊張局勢、破壞地區穩定和基於規則的國際秩序的單方面行動，並對有關在該地區進行軍事化、脅迫和恐嚇的報導表示嚴重關切，」會後發布的公報說。

該聲明發表之際，中國正在加強軍事活動，派飛機進入台灣領空。

美國德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，「在七國集團這樣的重要場合，民主國家以一個聲音來強調它們支持台灣參與世界衛生組織，這是具有重要影響的。」

此舉被視為是對中國的公開斥責。自從實行自治的台灣於2016年和2020年選舉對中國持懷疑態度的蔡英文為總統後，北京政府一直在阻止台灣的代表出席世衛組織的會議。

從2009年到2016年，在北京和台北關係相對友好的時期，台灣代表以無表決權的觀察員身份參加了世界衛生大會。

非會員國和地區可以作為觀察員參加世界衛生大會。

週一，中國駐聯合國大使張軍重申，北京反對邀請台灣參加本月晚些時候舉行的世界衛生大會。

「我們明確、堅定的立場是聯合國是由主權國家構成的組織，台灣沒有資格參加這些組織，」張軍在被問及台灣是否應該被允許作為觀察員參加世衛大會時說。

葛來儀星期三對美國之音說，「北京阻止台灣加入世衛組織的行動適得其反」，而且不符合更廣泛的國際社會的利益。

一名美國高級官員對記者說，台灣在抗擊冠狀病毒傳播方面「有很多經驗」，這「可以幫助我們所有人，而把他們排除在外看來真的是弄巧成拙」。