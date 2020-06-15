從2014年到2017年，國稅局年年超收達5,018億元，話說行政院轄下的執行署並非司法機構，但常常拿雞毛當令箭，查封拍買不動產，作者期望在小英政府施政之下能力挽狂瀾，法、稅制清明，人民不再被烏龍稅單所擾。示意圖／Pixabay

國內近幾年被平反刑案有被控擄人勒贖而歷經9次死刑判決的徐自強，最後是獲判無罪確定後，高等法院裁定補償新台幣2,812萬元。

而發生在1996年9月江國慶冤案，因謝姓女童被發現全裸陳屍於空軍司令部福利社廁所旁，軍方徹夜以威嚇、疲勞等不正方式取供逼江國慶認罪，江國慶隔年遭槍決，歷經15年後江國慶獲平反，國防部賠償江家1億318萬餘元，其中全民買單有4,272萬元。

最近是台南雙屍案羈押19年 死囚謝志宏因台南高分檢發現新事證而聲請再審，合議庭審判長黃建榮引用宋朝宋慈「洗冤錄」內容指出，罪大莫於死刑，施刑失當，心則難安，無罪定讞。

以上都是因經冤案平反協會或司法改革基金會奔走，再加上有良心的法官做出正確的判決，冤案得以平反，這樣的冤案都經過數十年對被害者家屬是一種精神上的折磨，然民主時代尚可以看出司法的進步與演變，但稅呢？到目前還在倒退擼，不可諱言的，稅是現今威權餘毒的代名詞，怎說呢？

從2014年到2017年，國稅局年年超收達5,018億元，話說行政院轄下的執行署並非司法機構，但常常拿雞毛當令箭，查封拍買不動產，甘願做國稅局的獠牙打手，最近基隆發生了一則案例，基隆一名43歲的男子陳青旭，因欠繳1.8萬元交通罰款，導致名下3層樓祖厝遭法拍以追繳罰單，遭行政執行署宜蘭分署查封透天厝，之後發現沒有貼封條照片，撤銷拍賣程序。眼明的人都知道查封拍賣不符合比例原則。如果沒有前台大陳志龍教授仗義執言，弱勢百姓被國家機器吞了，祖孫要住哪呢？以後淪為低收入戶，社會問題來了，甚至政府還要花更多錢救濟他們。

不當稅法也應該要平反

雖然陳先生是交通罰單但公部門存在隱形殺手，這種鳥事一直存在者現今環境中，在台灣收到烏龍稅單被唬爛，搞得家破人亡，憂鬱想自殺，逼得納稅人快不能呼吸，時有所聞。因為一旦收到烏龍稅單，要申請救濟還要先繳1/2稅額，否則就有可能移送強制執行，而執行官不問是非對錯，只要是國稅局移來，就跟著搞，因為在這些公部門都隱藏慣犯行為，例如：不依證據違法恣意，不問是非對錯，沒有良心，一張錯誤假的稅單就這樣丟來丟去，讓人民財產被拍賣或限制出境，十年、二十年沈淪痛苦深淵，成為台灣最大亂源。

司法與稅法犯錯，司法可以平反，稅也應該要平反，充實國庫向民取財，要取之有道，否則人民寧願廢除國稅局，用電腦作業取代也不會被烏龍稅單唬爛。有良心才有良政，我們期望在小英政府施政之下能力挽狂瀾，法、稅制清明，真正走向民主康莊大道。