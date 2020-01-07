「一邊一國行動黨」全力投入1月5日下架吳斯懷們的「抗中保台， 一邊一國」行動。圖／林冠妙

1月5日下架吳斯懷們的「抗中保台，一邊一國」，我們看到三輪車上坐著一隻精神奕奕的神狗（圖1），黑色的勇哥上街頭抗中！阿扁的忠狗勇哥，其實就是台灣本土勇士的象徵，2020台灣子民、台灣勇哥們都站出來，喊出「一邊一國」的心聲，用行動拼鬥台灣人的新國家！

選舉前一個多月民視就暫停了「阿扁踹共」節目，近日就都看到親民黨、民眾黨、民進黨、國民黨的選舉新聞，政論節目除了前面這些政黨外，基進、綠黨也會邀，就是獨派「一邊一國行動黨」完全不播不邀，連政見發表會一邊一國也被排除在外，5日的抗中保台遊行只有《民報》等少數媒體刊出，而中國中評社刊：一邊一國200人遊行，很扯，我們有2000人啊！獨派真得自立自強了！在國會民進黨68席和66席沒什麼差別，但國會有獨派一邊一國席次，意義就不同了。

台灣勇哥們與建國行列同行

許多從年輕到老，畢生抱著獨立建國夢想，一生堅持以行動實踐新國家的同志們全都走上街頭，「抗中保台、一邊一國」，沒有遊覽車動員，但人非常多。



圖１：勇哥抗中上街頭。圖／作者提供

隊伍好長。阿扁的勇哥也坐上三輪車上街遊行！讓人注目。支持婉鈺的年輕夥伴這支腳踏車隊挺帥氣（圖2）、還有一隻無敵金鋼戰車、巨大的螢幕可以播放宣傳片（圖3），也可變化成舞台和，同樣吸睛。台灣大旗隊的三輪車更是整齊抖擻。天氣好極了，士氣無比高昂，民進黨全面執政後，反而很久沒看到類似「抗中保台」台灣建國的大遊行，激動興奮，其中還有不少年輕人參與。



圖2：李婉鈺的年輕腳踏車隊。圖／作者提供

跨過基本門檻，力拼3席不分區

當然三立、民視所有媒體都不播。政治沒有資源難道獨派政黨就走不出去？不，我們土法鍊鋼，自己拉票，自己衝票！感謝志工們及所有同志們都站出來，辛苦了。

一邊一國行動黨才剛跨過基本門檻，支持建國理念的，不要猶豫，讓泛綠陣營極大化，3席能成立黨團。當政治板塊向紅、向藍傾斜時，為台灣定根、立基的一邊一國，始終堅持原生黨外精神的正綠軍，必需繼續堅守「台灣國家路」。請集中選票讓一邊一國穩定衝過5%。相信以阿扁的政治智慧、政治歷練，一定能為獨派打開新局面。

李婉鈺、郭正典皆是優秀區域立委值得支持

台北市第一選區建築博士李婉鈺擔任兩屆新北市議員，輝煌的政績：如活化「板橋435特區」，清出雜亂空間並召開跨局處會議研商，請來藝術家駐點創作，如今此地已變身成知名休閒展演空間；另外，耗費8年時間整治髒臭「湳仔溝」，不惜用撈水、立碑方式槓上前市長朱立倫，如今河流都脫胎換骨變得清澈有魚；還有花了兩年的「府中456」的空間改造計畫，突破公務部門的隔閡，拆掉舊大樓、移樹綠化，形塑出友善的景觀走廊，這些都處處展現出婉鈺從政的魄力與效率。相反的吳思瑤擔任3屆議員1任立委，漠視北投、天母海砂屋嚴重的問題。婉鈺有膽識、有建築專業背景，能擔起危老重建的大任。而吳思瑤既是新潮流安排的下屆首都市長人選，就去拚市長吧！



圖3／作者提供

第四選區南港、內湖更是強棒出擊，郭正典醫學博士、教授，擁有各項傲人的醫學成就，如發明「三維心電圖表示法」曾得到2002年臺北榮總醫療技術創新獎首獎、2009年臺北榮總「創新性醫療技術與服務重大成就獎」。除了傲人的學術領域的榮譽外，更是俠骨仁心的人道醫師，有情有義。郭正典：「我打的這場選戰，是人情義理之爭，也是價值與原則的戰役。我希望台灣是一個有是非與對錯的社會，人人行公義、好憐憫、存謙卑。」郭醫師是衝著公開嗆聲「未來的總統可考慮把陳水扁關回去」的高嘉瑜而來，而陳水扁昔日的選舉團隊重要幹部蔡文安、林印培等各路挺扁義勇軍皆就戰鬥位置強力輔選。郭醫師堅持理念經得起檢驗，值得選民託付！

勇哥義勇軍全台總統總動員

百萬阿扁們站出來！給阿扁溫暖！選前催票、拉票！捍衛「一邊一國」理念的勇哥們站出來！一邊一國行動黨是坐3%望5%衝8%，是最有可能挺進國會的獨派政黨。

雖目前雖全遭媒體封殺。但請堅定相信阿扁，定能帶領一邊一國黨跨過門檻、組成政團。因為觀諸阿扁一生，總是披荊斬棘，化不可能為可能，再困難的選戰都能衝出重圍，獨派未來需要陳前總統來領導！