護理師說護理是「美麗又傷感」，美麗是因為護理讓人在面對疾病的過程，不只是被看病而已，還有護理陪伴一起走過生命中「生、老、病、死」的磨難處（護理的台語「給您」，愛的最高點也是給予，Giving）。曾有位醫師眼眶泛淚分享，她在照顧父親人生的最後一段時，因為護理師的安寧遺體照顧，讓她很震撼，護理師還分享很多她不知道的父親心聲。為什麼護理師覺得傷感？傷感是因為護理價值很容易被低估與視而不見，醫院大大小小事都有護理的責任，但職場的友善度卻相對不對等。護理師也是人，如果沒有受到良好照顧，他們會從拯救生命的醫院戰場，因失望而棄守。護理人力短缺是全球共同面臨的議題，護理價值如果缺乏重視與支持，要留任護理人員，很困難。

護理是什麼（What is nursing）？有人說：「護理人員的日常，是為了人們的非常、失常與無常。」 「當我不再是一個記憶，只是一個名字，我希望我的聲音可以使我一生偉大的工作永存。上帝保佑我親愛的夥伴，並帶領他們安全到達彼岸。」這是南丁格爾的語錄之一！因緣際會，2019年5月在比利時巧訪曾經在台灣留任醫院護理53年的Hilda Van Hoolst（何華珍）護士修女。她26歲來台灣從事護理工作，2013年返回比利時天主教聖母聖心傳教修女會（Zusters Missionarissen De Jacht, Cultes）。比利時與台灣距離有多遠？答案是9,585公里。該修女會目前約150位修女，都是年輕時到各國奉獻，年老返家安養。150位修女年齡介於79至99歲，以自我照顧為主，其中約30%需要被照顧，由教會派人支援照顧，但修女們也互相照顧。何修女已80多歲，負責42位失能、失智比較嚴重的修女。她說：「我每天幫忙巡視修女們的健康狀況，了解她們的需求，協助協調問題處理。」修女院的照顧情境比家更像家，比社區更像社區，是平靜、自然又安心的住所！何修女說她很思念台灣，台灣很美麗，希望帶給台灣護理姐妹的話語是「一定要快樂做護理工作！」。

護理人員有樂在護理工作嗎？2018年台灣「百大好缺」社會需求分析中：護理師排名為第47名，而專科護理師為第11名。台灣護理職場改善的里程碑包括：「護病比」連動健保支付並每月公開資訊、納入醫院評鑑、入法，及2018年首創護理匿名職場爭議吹哨通報平台等，近年確實也發現護理執業人數明顯增加，空缺率及離職率下降。然而，衛福部2014年委託國衛院研究回顧2004-2014及展望2015-2025的護理人力報告指出：台灣護理人力的執業分布高達80%在醫院服務，但醫院每5年約有10%護理人力流失，流失的護理人力主要分佈在30至40歲之間（換言之，他們是具備10至20年臨床經驗的護理師），且離開醫院後就不再從事護理工作。

為了接近第一線護理人員對於友善職涯發展的想法，2019年11月26日至12月10日衛生福利部護理及健康照護司與各護理團體一起辦理「前瞻2030 Let’s talk護理好政行動座談」，透過鼓勵公共政策參與，邀請任何有興趣的護理人員參與，各場次除了有引言式的報告，更以傾聽意見為主，應用Slido、Kahoo線上問答工具鼓勵護理人員參與互動，並同步開放直播。13場次約有2,089位出席、4萬8,884位線上觀看、近3,000人次分享。從Let’s talk的對話中，我深刻體驗護理的美麗與傷感，這次對話目的是提供護理人員可以彼此看見、聽見希望，找到可實踐夢想的行動，一起學習解決「現實」與「理想」、「現在」與「未來」、「抱怨」與「改變」的困境。任何改變需要從參與開始，參與需要了解與掌握資訊，為了讓忙碌的護理人員能更有效率地參與和自己專業有關的公共事務，我們開設以護理人員查詢為目的的「護動e起來」平台，讓護理參與改變零距離；而衛福部於2018年新建置的護理匿名吹哨職場爭議通報平台，是為提供第一線護理執業困境有解決管道，目前累積案件已約450件，其中75%涉及勞基法，裁罰率約有15％。

在健康照護體系中，從出生到死亡，只要有健康照護需求，就需要護理人員，在台灣15類醫事人力中護理人力就占了50%以上，台灣目前有17萬執業護理人員，除了醫院護理，還有社區護理，南丁格爾說護理也是科學，護理研究、教學、實證也是關鍵。國際對護理價值的重視與支持正在ing，世界衛生組織將2020年訂為「護理、助產年」，向為全世界人類健康作出卓越貢獻的護理師致敬！認同護理及助產人員是落實「全民均健(Health for All)」的關鍵角色。護理各項議題的重要性，包含需要更多受過良好教育的護理師、投入更多經費與資源於人員招募與留任策略、移除精進護理角色發展的障礙，這些都是經過證實對擴大健康照護覆蓋率非常有效的措施。護理師位於健康照護團隊的核心，藉由提升及強化全世界護理師的角色，將可促進全球民眾的健康照護成效。

從健康照護社區化的趨勢，未來的健康照護體系除了現行的醫院護理，我們還需要更多在鄰里厝邊的家庭護理師，不只是疾病照護，更重要的是健康促進與疾病預防，我們相信健康照護的目的是為了改善生活品質。衛福部自2017年啟動了護理三大投資：(1)投資居家護理；(2)投資有效護理；(3)投資智慧護理；發展以「人」為本、以「家庭」為單位、以「社區」為導向的「走動式護理」，讓護理更接近社區與民眾，降低不必要的門急診及住院利用，同時減輕家屬陪同就醫的奔波。透過分享式經濟的社區微型居家護理社會企業模式，讓護理在社區看得到、找得到、用得到，提升健康照護覆蓋率，也可提高護理人員執業率，更可增加社區照護資源的可近性！居家護理就是您家護理師，提供厝邊照護，讓每年從醫院流失的2%護理人員職涯可以銜接社區，讓40%領照但未執業的護理師有更多元彈性自主的執業模式選擇。

作為衛福部護理及健康照護司司長，是榮譽也是責任。批判壓力雖然無時不在，但在民眾的照護需要上所看見的護理價值，讓我經常滿心喜樂！南丁格爾說「好的護理人員」特質是具備冷靜的觀察思辨、熟練的臨床照護技能，還有「我願意，I will」的心。我真心盼望未來台灣護理人員當他們退休回顧人生歷程時，會驕傲的說：「因為護理，我一生精彩！」因為愛，所以護理在！

※本文轉載自： 元氣網醫病平台