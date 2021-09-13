民進黨立法院黨團書記長蔡適應今天表示，為發展不對稱戰力，因應台海防衛作戰需要，國防部編列預算向美國購買100套魚叉飛彈系統，有其必要，也沒有違背國防部的建軍準則。

媒體報導，在美國強勢要求下，台灣被迫一次購足100套魚叉飛彈系統，無法分批購置，海軍為此提交新發價書，編足866億餘元預算。蔡適應在線上記者會回答媒體提問表示，去年度國防部的機密預算報告書就提到要購買100套魚叉飛彈，今年度在公開預算編列，只是調整預算排列，沒有違背國防部的建軍相關準則。

蔡適應指出，中國這幾年軍力大幅成長，台灣不能坐以待斃，要發展不對稱戰力，而在去年度國防部送到立院的機密預算報告書中就提到，準備購買100套魚叉飛彈系統，並根據預算編列狀況與否來做排序。

他說，國防部對於台灣防衛作戰態度是一致的，購買這100套系統的預算也沒問題，主要是調整預算排列，把魚叉飛彈列為優先，沒有違背國防部的建軍相關準則。

媒體報導指出，海軍對美採購100套岸置魚叉飛彈系統，因預算緊絀，曾向立法院表示先買32套，其餘68套須視陣地部署、人力編制、美方產製能量及敵情威脅變化，另行籌購。但在美方國安高層強勢要求我方必須「一次買齊」下，海軍被迫提交新發價書，編足高達新台幣866億餘元預算，一次採購100套魚叉與陣地興建預算。

媒體引述旅美台海安全研究中心主任梅復興的文章指出，由於魚叉岸防飛彈系統與國造的雄二機動發射型有性能與功能的重疊，可能排擠其他軍事投資預算，海軍原本希望能先採購一部分，其餘部分視日後預算狀況再決定是否、何時執行。但美方對此十分堅持，美國國家安全會議印太事務協調總監康貝爾（Kurt Campbell）5、6月間與我方國安高層溝通時，直接點名此案必須賦予更優先排序，敦促我方盡速全案執行。