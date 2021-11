一項研究表示,中國軍方已經運用人工智能科技進行入侵台灣的兵棋推演。

亞洲國際新聞(ANI)1日報導說,美國喬治城大學(Georgetown University)安全與新興技術中心(Centre for Security and Emerging Technology)最新發布「受控閃電:中國軍方如何採納人工智能」(Harnessed Lightning: How the Chinese Military is Adopting Artificial Intelligence)的研究報告,顯示中國軍方已經運用人工智能科技進行入侵台灣的兵棋推演。

報導援引安全與新興技術中心研究員費瑞安(Ryan Fedasiuk)的話說,「我們特別發現中國人民解放軍正在購置為識別水下航行器、台灣作戰兵棋推演、跟踪美國海軍艦隻和部署電子對抗等任務而設計的人工智能系統,」「我們發現中國的軍民融合發展戰略正在支付真正的紅利。我們數據中的273家人工智能設備供應商有60%都是私人公司。絕大多數都是僅僅在過去10年中成立的小公司。」

安全與新興技術中心發布的報告說,中國領導人認為人工智能是把中國人民解放軍改造成「世界級」軍隊的關鍵。中國軍方每年用於人工智能相關係統和設備的採購費用超過16億美元,主要用於情報分析、預測性維護、信息戰以及自主車輛的導航和目標識別。中國軍方希望利用人工智能來對美國製造「不對稱的優勢」。

報告說,中國軍方在一個新興的人工智能國防產業的支撐下在人工智能作戰和支援系統的採購方面取得了很大進步,「在未來五到十年中,中國人民解放軍可能會繼續對人工智能進行投資,以破壞美軍的信息系統,侵蝕美國在水下作戰方面的優勢。」

報告並指出,「儘管中國人民解放軍對這項科技的投資似乎不少,幾乎相當於美國軍方,但人工智能究竟如何會改變印太地區的軍事力量的平衡還有待觀察。除了對反制自主(counter-autonomy)研究再次感興趣之外,美國與盟友對半導體設備的管制可能會妨礙中國軍方對人工智能係統的應用和獲取。」