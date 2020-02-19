新聞標題【民報】撤離鑽石公主號 駐日代表今接5台人
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撤離鑽石公主號 駐日代表今接5台人

 2020-02-19 11:48
駐日代表謝長廷早上率代表處人員到橫濱大黑碼頭等待鑽石公主號台灣乘客，今日先接5位國人乘客回飯店休息，21日包機返台。圖／謝長廷臉書
駐日代表謝長廷早上率代表處人員到橫濱大黑碼頭等待鑽石公主號台灣乘客，今日先接5位國人乘客回飯店休息，21日包機返台。圖／謝長廷臉書

鑽石公主號今(19)日開始撤離，駐日代表謝長廷早上率代表處人員到橫濱大黑碼頭等待國人乘客，代表處表示，今日約有500位乘客下船，其中有5位國人乘客，預計下午1時至2時左右會下船，代表處接到國人後，將在疾管署醫師防疫指揮下送至事先安排好的飯店休息。

謝長廷在臉書PO文指出，目前有幾個國家都派包機接回鑽石公主號郵輪的自己國家的國人，但因條件不同而時間有差別，如在隔離中或檢測結果未明的旅客一起接走，時間較快，風險較大，例如美國在登機前接到有14個陽性的通知，臨時在飛機上隔離。

至於只接回確定陰性的旅客，防疫安全較理想，但要等檢測結果，而且要全部一次接回，時間更拖。他說，為了減少風險，決策嚴格限定只載陰性反應的旅客，所以全部結果出來要到明後天，目前有的國家飛機已經到，但只能都是分批載走。


駐日代表處今日一早就前往鑽石公主號接國人到飯店休息。圖/謝長廷臉書

謝長廷指出，船上日本旅客最多，現在陸續一部分下船。穿防護衣的海關人員協助行李等引導，輪船公司的負責人、工作人員等也到場服務後續事宜。我們今天預計有5人左右可以下船。

為了要接回鑽石公主號的國人，幾經溝通折衝，謝長廷有感而發，他在臉書PO文寫道:「鑽石公主號郵輪上的乘客，明日隔離時間就要屆滿，經過以電話、email、line、傳言等方式溝通說明後，大家都很理性，遇到這種事情也是無奈，從喜劇變悲劇，在郵輪上渡過漫長不安的隔離折磨，每個人都希望早一天能回台灣自由生活。」

對於鑽石公主號上的國人旅客了解台灣整體疫情防治更為重要，願意全力配合，除少部分要照顧病患或必須留在日本者外，都願意配合政府政策，回到台灣依規定接受隔離。謝長廷說，大家都以大局為重，真的感動也感謝。

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