鑽石公主號今(19)日開始撤離，駐日代表謝長廷早上率代表處人員到橫濱大黑碼頭等待國人乘客，代表處表示，今日約有500位乘客下船，其中有5位國人乘客，預計下午1時至2時左右會下船，代表處接到國人後，將在疾管署醫師防疫指揮下送至事先安排好的飯店休息。

謝長廷在臉書PO文指出，目前有幾個國家都派包機接回鑽石公主號郵輪的自己國家的國人，但因條件不同而時間有差別，如在隔離中或檢測結果未明的旅客一起接走，時間較快，風險較大，例如美國在登機前接到有14個陽性的通知，臨時在飛機上隔離。

至於只接回確定陰性的旅客，防疫安全較理想，但要等檢測結果，而且要全部一次接回，時間更拖。他說，為了減少風險，決策嚴格限定只載陰性反應的旅客，所以全部結果出來要到明後天，目前有的國家飛機已經到，但只能都是分批載走。



駐日代表處今日一早就前往鑽石公主號接國人到飯店休息。圖/謝長廷臉書

謝長廷指出，船上日本旅客最多，現在陸續一部分下船。穿防護衣的海關人員協助行李等引導，輪船公司的負責人、工作人員等也到場服務後續事宜。我們今天預計有5人左右可以下船。

為了要接回鑽石公主號的國人，幾經溝通折衝，謝長廷有感而發，他在臉書PO文寫道:「鑽石公主號郵輪上的乘客，明日隔離時間就要屆滿，經過以電話、email、line、傳言等方式溝通說明後，大家都很理性，遇到這種事情也是無奈，從喜劇變悲劇，在郵輪上渡過漫長不安的隔離折磨，每個人都希望早一天能回台灣自由生活。」

對於鑽石公主號上的國人旅客了解台灣整體疫情防治更為重要，願意全力配合，除少部分要照顧病患或必須留在日本者外，都願意配合政府政策，回到台灣依規定接受隔離。謝長廷說，大家都以大局為重，真的感動也感謝。