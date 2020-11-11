作者指出，每個學生都是老師的寶，但也要承認，老師是能力有限的凡人。遇到自己無法處理的狀況，請積極尋求協助，並照顧好自己，教師之路才能走得順利！示意圖／南島魯瑪社提供

拜讀某位老師投書報刊，抒發帶到過動兒的心得，身為教育界同行，筆者心有戚戚焉。我也任教國中超過十年，多次擔任導師，帶過不同類型的特殊生。不可諱言，最讓老師頭痛的，就是過動兒。猶記初執教鞭的第一個導師班，就有一位過動兒，即使有特教、輔導和學務處協助，三年來還是出了各種事，連教書三十年的資深同事都說，教書這麼久，沒遇過這麼誇張的，半開玩笑安慰筆者，只要能平安帶完這一屆，從此帶班你就什麼都不怕啦！筆者聽了，也只能苦笑。

該位在文末建議：「班上出現過動兒，老師不要單打獨鬥，務必尋求各種協助與支援，不然學生還沒出事，自己就先倒了。」何謂「尋求各種協助與支援」，筆者想就此分享兩點看法：

協力照顧特殊生

第一、積極尋求協助。

根據學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項第二十二點：「情況急迫，明顯妨害現場活動時，教師得要求學務處或輔導室派員協助，將學生帶離現場。必要時，得強制帶離，並尋求校外相關機構協助處理。」

當老師的多半責任心重，不好意思麻煩同仁，想自己扛所有責任。事實上是做不到的，老師無法一邊專心上課，一邊照顧情緒失控的學生，況且過動症學生若沒有遵照醫囑，按時服藥，老師也很難處理。學務處和輔導室的存在，本就是協助老師輔導管教學生，所以請不要怕麻煩同事，積極尋求協助，團體合作。

第二、凡走過必留下痕跡。

學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項第二十二點也規定：「就前項情形，教師應告知已實施之輔導管教措施或提供輔導管教紀錄，供其參考。」當老師的沒有希望學生出事或自己被告，但請確實留下輔導管教紀錄，例如填寫B表，或是和家長的訊息對話等，以免不幸出事，平常做得辛苦，卻百口莫辯。

每個學生都是老師的寶，但也要承認，老師是能力有限的凡人。遇到自己無法處理的狀況，請積極尋求協助，並照顧好自己，教師之路才能走得順利！