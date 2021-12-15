唐鳳12月10日參與美國白宮主辦的線上民主峰會，發言時展示了一張中國與台灣顏色不同的地圖，不久這段視訊只有聲音而沒有影像，事件引美國共和黨議員的批評。示意圖／擷自VOA

美國共和黨聯邦參議員魯比奧星期二（12月14日）批評拜登政府「審查」台灣政務委員唐鳳在民主峰會上發言的視訊是在討好中國，他在給拜登總統的信上要求行政當局就唐鳳在峰會講話時視訊被切斷一事作出解釋。另一位共和黨聯邦參議員科頓也針對此事批評拜登政府是在向北京「叩頭」。

台灣政務委員及數位部長唐鳳上星期五在白宮舉行的民主峰會上發言，在之後的小組討論中，配合唐鳳講話展示的一個圖表以不同顏色顯示出台灣與中國大陸不同的自由度，不過這段視訊只能聽到唐鳳的聲音而沒有影像。

路透社援引不具名消息人士的話報導說，這是因白宮官員擔心地圖似乎表示台灣是一個獨立國家而要求國務院作出的舉措，但國務院說，是因屏幕共享的混亂導致唐鳳視訊沒有被播出，並稱這是一個「誠實的錯誤」。

不過這個風波已經引起共和黨議員的不滿。參議院外委會成員及情報委員會副主席魯比奧（Marco Rubio, R-FL）在寫給拜登總統的信中表示，他對舉行民主峰會致力推動民主表示強力支持，但對於拜登政府處理台灣的參與卻深感失望，他想知道為何拜登政府「降級」台灣參加民主峰會的代表性，並「審查」台灣的視訊以便隱藏一張顯示台灣與中國顏色不同的地圖。

魯比奧說，「數十年來失敗的接觸政策到現在應該已教會我們，對北京讓步是一面倒和徒勞的作為，但這種做法卻依然在持續中。」他說，中國共產黨「從來不會對這種讓步作出互惠，他們也不會克制，或是對我們被視為政治性的攻擊修改他們誇張的反應。所有你的政府降級台灣代表性的做法得到的結果，就是再一次發出示弱的信號而不是決心。」

魯比奧在信中指出，不像聯合國美國無法單方面決定是否能允許台灣參加，拜登有完全的權力可以決定哪些國家、哪些級別能參加峰會，但是「當你有機會為新的國際論壇設立均等規則，不受北京惡意影響，因為中國共產黨以其性質沒有參加的資格，你卻仍然選擇包容中國共產黨不合理的要求。」

魯比奧說，令人悲哀的是拜登政府試圖討好北京的做法不只是降級台灣的代表性而已，根據廣泛的媒體報導，當唐鳳在發言時由於展示了一張中國與台灣顏色不同的地圖，她的視訊被白宮官員切斷。「如果這是真的，那麼這是對中國共產黨的有一個讓步。」

魯比奧也認為，儘管這次峰會是視訊方式舉行，但拜登決定邀請較低級別官員來代表台灣，明顯不符合美國的《台灣旅行法》的精神。他說，台灣應該由民選總統蔡英文代表參加峰會，而不是拜登自己選擇的較低階官員，因為《台灣旅行法》規定，美國的政策是「允許台灣高級別官員，在對此官員展現適度尊重和尊嚴的情況下入境美國，與美國官員會面。」

隨著民主峰會的結束，魯比奧在信中要求拜登政府答覆的問題包括：是誰決定降級台灣參加峰會的代表級別？何時作出此一決定？這個決定背後的因素是什麼？其次，為何台灣沒有被給予和其他參加者一樣的機會由它的元首代表參加峰會？最後，拜登政府計劃採取什麼步驟來彌補此一錯誤？

魯比奧表示，他理解峰會明年還將舉行，他希望拜登能澄清並修正此一錯誤，毫不保留地證明美國對民主的承諾，不會因無謂追求威權對手的同意而有所改變。

除了魯比奧以外，另一位共和黨參議員科頓（Tom Cotton, R-AR）星期二也在福克斯新聞網的電視專訪中批評拜登政府切斷唐鳳視訊的做法。

他說，他「一分鐘也不相信」唐鳳的視訊被切斷只是一個技術問題，「我認為這是一個總統和政府向北京叩頭的例子。」

科頓認為，美國應該做的是與台灣站在一起，協助台灣確保它的自主性並維持台海現狀。他說，這是美國40年來的政策，但「北京正在威脅台灣，威脅要以武力而不是談判來改變現狀。」

中國政府對台灣參加民主峰會一事表達強烈反對，並稱中華人民共和國政府才是代表全中國的唯一合法政府。中國外交部說，美國舉辦民主峰會是「把民主工具化、武器化，假民主之名反民主之實」，目的是要轉移美國國內矛盾，維護美國世界獨霸的地位。