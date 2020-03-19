全球化丶資訊化的社會，基本的系統綜合能力，不可或缺。大學丶大型企業丶政府中上層人員，均應具備起碼的系統綜合能力。但台灣專業人才系統綜合能力不足，因此高階人才匱乏，有待加強。示意圖／Pixabay

新冠狀病毒肆虐，繼中國大陸之後，義大利丶西班牙等歐洲國家蔓延，全球幾乎無可避免。各國紛紛採取閉鎖政策，台灣在第一波衝擊，表現良好，面對第二波疫情，不敢掉以輕心。近日又陸續確認感染個案，雖然境外感染，但是任誰也不能保證社區感染等情事發生。

截至目前台灣表現可圈可點，贏得國際社會稱許。全國人民共同努力，2003年SARS慘痛經驗累積的經驗知識。除此之外，專業人士領軍，技術至上，也是主因之一，衞福部長陳時中丶政務委員唐鳳，受到國人肯定，以衞生褔利部所轄疾管署丶健保署，發揮作用，更是功不可沒。利用IT技術，健保卡等，掌握國人旅遊史，甚至口罩實名分配，居家檢疫，數位教學等。台灣的醫療水平，IT科技發達，在此次疫情防治，充分顯示。

醫療丶IT科技，背後仍然是人的因素。台灣特有歷史背景，高中資優男性同學，近百年來，幾乎以選讀醫學丶電資學院為優先考慮。基礎科學的物理化學及應用工程次之，女性同學則比較不明顯。醫學方面，從日本統治時代即是如此，殖民地統治複雜因素的結果。國民黨一黨統治時期延續下去，但是有些區别。中南部地區與北部地區不同，省籍因素也有關係。本省籍丶中南部地區的男性明星學校與北部男性明星高中，略有差異。前者幾乎以醫科是尚，後者則否。

IT產業及醫療水準高

作者1960年代就讀初中丶高中，初中在南部就讀，高中北上就讀建中，親身體驗此種現象。以後觀察高中升學狀況，變化依然不大。台大理工丶電資學院，幾乎是建中畢業生為主。中南部明星高中同學，仍然以醫學系優先考慮。此種相當特別的現象（當然世界各國，醫學丶理工電資學生仍然資優男生首選）。也使台灣的IT產業及醫療水準維持甚高水平。一流人才培訓，不言而喻,當然數十年的變動，隨著國際形勢，有些不同，早期十之八九人才外流楚才晉用。1990-2010，人才回流，近十年又有外流問題。

台灣新竹科學工業園區，IT產業（尤其硬體部分）帶來台灣經濟發展。醫學院學生受政策影響，人數增加幅度有限。近年AI丶5G丶物聯網等突飛猛進，醫學及IT的結合趨勢，健康產業丶醫療器材及藥物研發等，資訊通訊丶生技產業等，必然是台灣在全球化競爭，生存發展的利器之一。專業人才的培育丶流動，根基深厚，値得肯定。但是不少政府及企業高階人士，均有共同看法，台灣專業人才，系統綜合能力不足，因此高階人才匱乏。

專業人才系統綜合能力不足

為何如此，討論不勝枚舉，教育方式丶社會政治制度，文化習俗等均是因素。缺乏系統性綜合能力培養及提供發揮環境，大學丶大型企業丶政府中上層人員，均宜具備起碼的系統綜合能力。可是台灣的實際情況，明顯有别於民主先進的現代國家。大型企業則可以人才自由流動，聘用外籍人士，或本國人才服務國際大企業。

其實在全球化丶資訊化的社會，基本的系統綜合能力，不可或缺。台灣十二年國教以培訓學生基本素養，或多或少除了未來專業之外，也有系統綜合能力的成分。當然城鄉差距丶社會階層等，挑戰台灣的教育。系統綜合能力似乎偏向菁英層次，非教育體系的重點。但是因應未來的挑戰，培養系統綜合能力。高中生科系選擇不宜過度偏頗，十分必要。

人文或社會科學領域，除了專業知識，系統綜合能力的培養，不可否認，比較深刻。大學通識教育之外，吸引優秀高中生選擇人文或社會科學，加入職場之後，社會政治環境的改變，才能提升系統綜合能力。