「陳永興人生七十」影音口述(六)「吳念真從學生時期，和我就是很好的朋友。他白天在台北市立療養院圖書館打工，晚上再去大學夜間部上課」陳永興說：「我每次拿回黨外雜誌都交給吳請他將雜誌放在圖書館…

「吳念真從學生時期，和我就是很好的朋友。他白天在台北市立療養院圖書館打工，晚上再去大學夜間部上課」陳永興說：「我每次拿回黨外雜誌都交給吳請他將雜誌放在圖書館…

陳永興在高醫畢業後在台北市立療養院擔任精神科醫師，並與早在學生時期結識的一群「 台大學運」世代的醫師，白天上班看診照顧病人，下班就各自去忙黨外雜誌，到晚上再各自回宿舍整晚關心台灣政治講不完。當時還有一個人變成好朋友的就是吳念真。有時下班大家都會在醫院打乒乓、排球很快樂！吳念真從學生時期和我們就是很好的朋友。陳永興提及他這一段在市立療養院任職住院醫生的時光真的很趣味！

陳永興推崇吳念真後來寫小說、做導演拍片與製作廣告成為社會很有名氣的文化人。他說：「後來我去花蓮參選他也去花蓮支持我！我所做的工作如辦民報也獲得他的支持，《他》吳念真是我很好的朋友。」

(陳永興人生七十(六)40秒前導片)

「我去台北擔任精神科醫生，其實當時我也很想回高醫擔任住院醫生」。陳永興說：「但他因在學生時代就因辦刊物爭取言論自由與民主運動，差點就被退學，也因此被列學校的黑名單，所以他回學校教官都出來阻擋」。很多老師都向他說，受到壓力所以無法讓其任職。

此外，不僅無法回高雄做醫生，陳永興以其畢業後將近十年時間，甚至連學生邀請他演講都被阻擋，而無法返校演講。他說：「在戒嚴未解除前都被教官封鎖，因為怕我影響學生。我只好去台北市立療養院，當時因市療有位學運的朋友就是楊庸一醫生」。另外，台大有位王溢嘉，他們都在台大醫學院辦校刊與洪三雄、陳玲玉是常常做夥逗陣的朋友。還有位台大哲學系孫慶餘也很會寫文章，那時楊庸一、王溢嘉、孫慶餘、洪三雄、陳玲玉、林嘉誠、周弘憲這一群就是當時台大學運份子。他們後來在台大發動不僅是中央代表全面改選，還有重要的民族主義論戰。陳永興指這其實就是統獨論戰。統派如王曉波、國民黨就是馬英九、馮滬祥；而台派就是他剛講的台大這一群學運世代。

陳永興說：「當時楊庸一已在台北市立療養院擔任住院醫生，所以邀我到北市立療養院」。他北上任職還發現有位鄭泰安，鄭也是在台大很會寫文章，鄭忙「夏潮」，那是較社會主義甚至有統派思想，也就陳映真這些人在背後支持。

「夏潮」總編輯就是蘇慶黎，蘇的父親就是第一代日治台共蘇新。蘇慶黎是才女，但因其父親的關係，是親共的思想。鄭泰安就是和蘇慶黎在鬥陣，所以支持「夏潮」，楊庸一下班則去辦「當代醫學」；王溢嘉則在做「健康世界」…

「陳永興人生七十」影音口述(六)。陳永興說其北上市立療養院「白天上班擔任醫生，下班忙黨外雜誌」，那時康寧祥的「八十年代」、許榮淑的「深耕」、周清玉的「關懷」雜誌…等很多雜誌，他都去幫忙並與台大學運世代及吳念真結為好友的過程。

此外，陳永興為何選擇擔任精神科醫師，而不選「那個年代」熱門的內外科、婦產科與小兒科?他列舉三大原因並說：「在我那個年代，精神科沒人或少有人要做，而我在學生時期就投身山地偏鄉為原住民服務，醫學院畢業，我就來走這條人較不要想走的路、來照顧這些較不被照顧的患者。在我那個年代很多精神病患實在是乏人照顧」……(代續)

※完整內容上網影音12分鐘。並請密切關注民報【專文】走過驚濤駭浪的年代-陳永興七十省思系列報導。專文搶先看！

※另2015年11月20日民報【文化】「陳永興，一個讓吳念真想幫他寫小說的人…」。吳念真說：「我認識陳永興院長四十年了，我們以前在台北市立療養院（編按：現為台北市立聯合醫院松德院區）是同事，他是我非常敬佩的人，他是台灣少見的醫生！我有一陣子還想幫他寫篇小說…。他真的蠻好的，他唸醫學院的時候，就每年暑假都到山地服務；那在市療當醫生的時候，他做了非常多的事情，那時候很年輕，讓我很佩服，真的非常非常佩服。」

https://www.peoplenews.tw/news/1e567498-db3c-484b-a17b-4e5884a4afc3

※2011 09.27陳永興擔任羅東聖母醫院院長，召開籌建老人醫療大樓募款公益廣告首播記者會，該影片由吳念真導演執導並現身說法(影片約在1：35後開始)